https://ria.ru/20230727/bolnitsa-1886530939.html

Реставрационные работы проведут в корпусе №10 Боткинской больницы Москвы

Реставрационные работы проведут в корпусе №10 Боткинской больницы Москвы - РИА Новости, 27.07.2023

Реставрационные работы проведут в корпусе №10 Боткинской больницы Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут реставрационные работы в ходе ремонта корпуса №10 Боткинской больницы столицы, сообщил журналистам в четверг РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T09:37

2023-07-27T09:37

2023-07-27T09:37

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782493485_0:39:3175:1825_1920x0_80_0_0_270d7efbaf6d899ced347d7dacb011bf.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут реставрационные работы в ходе ремонта корпуса №10 Боткинской больницы столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Двухэтажное здание с подвалом и чердачным помещением общей площадью 6,9 тысячи квадратных метров было построено в 1909 году и позднее несколько раз перестраивалось. В настоящее время его инженерные системы и часть конструкций находятся в неудовлетворительном состоянии. Корпус является объектом культурного наследия, поэтому выполним в нем и необходимые реставрационные работы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что сейчас ведется демонтаж конструкций, на месте развернут строительный городок, установлены ограждения и информационные баннеры, обустроены удобные проходы. "В рамках проекта выполним мероприятия по усилению конструкций здания, обновим более 3,8 тысячи квадратных метров плит перекрытий, стропильную систему и металлическое покрытие кровли. Системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции выработали свой ресурс и подлежат замене. В корпусе установят три современных лифта, оборудуют трансформируемые лекционные залы и аудитории с современными медийными системами", - пояснил Бирюков. Он отметил, что фасад является предметом охраны, поэтому его отделку выполнят характерным для первой половины ХХ века способом - окраской по штукатурке и кирпичу. Будут сохранены эркеры, кирпичный декор фасадных поверхностей, аттик главного входа. В корпусе установят почти 400 новых окон и порядка 150 дверей из твердых пород дерева. Они являются частью исторического облика здания, поэтому размеры, форма и цвет не изменятся. Будут отреставрированы лестницы с фигурными металлическими ограждениями и метлахская плитка на площадках. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сохранят обнаруженные в подвале и на первом этаже своды Монье - исторические полукруглые лучковые своды. Капремонт корпуса №10 Боткинской больницы планируется завершить в 2024 году. После окончания работ будет выполнено восстановительное благоустройство.

https://ria.ru/20230608/sotskoordinatory-1877002304.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков