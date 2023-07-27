https://ria.ru/20230727/bayden-1886512330.html

В конгрессе США прошли слушания о существовании НЛО

В конгрессе США прошли слушания о существовании НЛО - РИА Новости, 27.07.2023

В конгрессе США прошли слушания о существовании НЛО

В конгрессепрошли слушания с участием отставного сотрудника разведки Дэвида Граша и двух бывших военных пилотов, утверждающих, что сталкивались с некими... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T05:24

2023-07-27T05:24

2023-07-27T06:07

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ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. В конгрессепрошли слушания с участием отставного сотрудника разведки Дэвида Граша и двух бывших военных пилотов, утверждающих, что сталкивались с некими объектами, вероятно внеземного происхождения.Это произошло в среду. По утверждению Граша, правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останков существ, которым они принадлежат. Он отказался приводить детали, сославшись на секретность информации, и признался, что не видел ничего подобного лично. Он добавил, что американские власти намеренно скрывают всю подобную информацию и, более того, преследует тех, кто сообщает об НЛО. По его словам, "на протяжении нескольких десятилетий" правительство осуществляет программу по сбору обломков внеземных аппаратов и их реконструкции. Ранее Пентагон официально опровергал подобную информацию. Комментируя слушания в конгрессе, представитель Белого дома Джон Кирби пояснил, что президент США достаточно серьезно относится к сообщениям об НЛО, а администрация прилагает все усилия для их каталогизации и изучения."Если бы президент не считал, что случаи фиксирования пилотами (неопознанных летающих объектов. — Прим. ред.) достаточно серьезны, чтобы обращать на них внимание, он бы не давал Пентагону указание создать соответствующий офис (управления по разрешению аномалий во всех областях, AARO. — Прим. ред.) и подключиться к анализу данных, сбору сообщений и созданию системы, которая позволит сопоставить информацию с тем, чтобы лучше понять, с чем мы имеем дело", — сказал Кирби."У меня нет информации, которую я мог бы предоставить вам по этому вопросу, но президент определенно относится к проблеме неопознанных летающих феноменов серьезно", — сказал представитель Белого дома.Он также выразил надежду, что прилагаемые усилия помогут властям "стать умнее" в этом вопросе, и заверил, что администрация разделяет мнение, что она должна быть "настолько прозрачна, насколько возможно". Тема неопознанных летающих объектов поднимается в США в последнее время достаточно часто. На этом фоне в 2022 году в структуре Пентагона появилось управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO). Тогда же НАСА инициировало независимое исследование с участием 16 специалистов в космической сфере, в том числе ученых и представителей компаний, которые, как ожидается, сформулируют подход к тому, как наиболее эффективно продолжать изучение НЛО. Их задачей является не анализ уже зафиксированных случаев появления НЛО, а в большей степени - подготовка будущей работы в этом направлении. В апреле директор AARO Шон Киркпатрик заявил, что для части случаев появления НЛО в Пентагоне до сих пор не нашли объяснения. По его словам, некоторые из инцидентов свидетельствует об участии "иностранных сил". Говоря об общем числе зафиксированных случаев появления НЛО, глава AARO назвал цифру 650. Он отметил, что этим летом управление намерено представить отчет по итогам первого года работы.

https://ria.ru/20230726/bayden-1886310668.html

https://ria.ru/20230726/sobaka-1886281882.html

https://ria.ru/20230724/sekret-1885869512.html

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в мире, сша, джон кирби, министерство обороны сша, наса