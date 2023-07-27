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Суд оставил под арестом бывшего вице-губернатора Рязанской области

Суд оставил под арестом бывшего вице-губернатора Рязанской области - РИА Новости, 27.07.2023

Суд оставил под арестом бывшего вице-губернатора Рязанской области

Рязанский областной суд оставил под стражей бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова, обвиняемого в получении взяток, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T16:55

2023-07-27T16:55

2023-07-27T16:55

россия

рязанская область

происшествия

рязань

николай харламов

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николай любимов

рязанский областной суд

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РЯЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Рязанский областной суд оставил под стражей бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова, обвиняемого в получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Советский районный суд Рязани 14 июля избрал Грекову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. По версии следствия, в 2018-2021 годах он получал от руководителей коммерческих организаций взятки за содействие в заключении государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области. В рамках расследования этого же дела 11 июля судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу экс-замминистра здравоохранения региона, экс-сенатора Ирины Петиной, которой также инкриминируется получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). "Суд апелляционной инстанции постановил... постановление Советского районного суда... оставить без изменения", - озвучил решение судья Николай Харламов. Рассмотрение апелляции Рязоблсуд провел в закрытом режиме. Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Его персона привлекла внимание СМИ после того, как в декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить ему звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Подтверждения этой информации не появилось. Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Николай Любимов, являвшийся тогда губернатором Рязанской области, заявлял, что Греков ушел сам и не был уволен по какой-либо порочащей статье. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости.

https://ria.ru/20230722/arest-1885659337.html

https://ria.ru/20230718/novoselskaya-1884887194.html

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Екатерина Зайцева

россия, рязанская область, происшествия, рязань, николай харламов, владимир путин, николай любимов, рязанский областной суд