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Суд оставил под арестом бывшего вице-губернатора Рязанской области - РИА Новости, 27.07.2023
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16:55 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/arest-1886668182.html
Суд оставил под арестом бывшего вице-губернатора Рязанской области
Суд оставил под арестом бывшего вице-губернатора Рязанской области - РИА Новости, 27.07.2023
Суд оставил под арестом бывшего вице-губернатора Рязанской области
Рязанский областной суд оставил под стражей бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова, обвиняемого в получении взяток, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:55
2023-07-27T16:55
россия
рязанская область
происшествия
рязань
николай харламов
владимир путин
николай любимов
рязанский областной суд
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РЯЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Рязанский областной суд оставил под стражей бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова, обвиняемого в получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Советский районный суд Рязани 14 июля избрал Грекову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. По версии следствия, в 2018-2021 годах он получал от руководителей коммерческих организаций взятки за содействие в заключении государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области. В рамках расследования этого же дела 11 июля судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу экс-замминистра здравоохранения региона, экс-сенатора Ирины Петиной, которой также инкриминируется получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). "Суд апелляционной инстанции постановил... постановление Советского районного суда... оставить без изменения", - озвучил решение судья Николай Харламов. Рассмотрение апелляции Рязоблсуд провел в закрытом режиме. Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Его персона привлекла внимание СМИ после того, как в декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить ему звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Подтверждения этой информации не появилось. Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Николай Любимов, являвшийся тогда губернатором Рязанской области, заявлял, что Греков ушел сам и не был уволен по какой-либо порочащей статье. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости.
https://ria.ru/20230722/arest-1885659337.html
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россия, рязанская область, происшествия, рязань, николай харламов, владимир путин, николай любимов, рязанский областной суд
Россия, Рязанская область, Происшествия, Рязань, Николай Харламов, Владимир Путин, Николай Любимов, Рязанский областной суд
Суд оставил под арестом бывшего вице-губернатора Рязанской области

Рязанский областной суд оставил под стражей бывшего вице-губернатора Грекова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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РЯЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Рязанский областной суд оставил под стражей бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова, обвиняемого в получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Советский районный суд Рязани 14 июля избрал Грекову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. По версии следствия, в 2018-2021 годах он получал от руководителей коммерческих организаций взятки за содействие в заключении государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области. В рамках расследования этого же дела 11 июля судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу экс-замминистра здравоохранения региона, экс-сенатора Ирины Петиной, которой также инкриминируется получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
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"Суд апелляционной инстанции постановил... постановление Советского районного суда... оставить без изменения", - озвучил решение судья Николай Харламов.
Рассмотрение апелляции Рязоблсуд провел в закрытом режиме.
Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Его персона привлекла внимание СМИ после того, как в декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить ему звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Подтверждения этой информации не появилось.
Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Николай Любимов, являвшийся тогда губернатором Рязанской области, заявлял, что Греков ушел сам и не был уволен по какой-либо порочащей статье. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости.
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РоссияРязанская областьПроисшествияРязаньНиколай ХарламовВладимир ПутинНиколай ЛюбимовРязанский областной суд
 
 
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