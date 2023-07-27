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Суд арестовал имущество бывшего военкома Одесской области - РИА Новости, 27.07.2023
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16:27 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/arest-1886658204.html
Суд арестовал имущество бывшего военкома Одесской области
Суд арестовал имущество бывшего военкома Одесской области - РИА Новости, 27.07.2023
Суд арестовал имущество бывшего военкома Одесской области
Суд на Украине арестовал имущество бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова и членов его семьи, сообщили в четверг в Госбюро расследований (ГБР). РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:27
2023-07-27T16:27
в мире
украина
одесская область
одесса
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Суд на Украине арестовал имущество бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова и членов его семьи, сообщили в четверг в Госбюро расследований (ГБР). Ранее Владимир Зеленский заявил, что Борисова подозревают в злоупотреблении служебным положением, а также в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы. В офисе генпрокурора сообщили, что Борисов будет объявлен в розыск. В понедельник стало известно, что он был задержан в Киеве. В вторник Борисову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 4 миллиона долларов. "По материалам расследований ГБР суд наложил арест на имущества, деньги и банковские счета экс-начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (официальное название военкомата на Украине - ред.) Евгения Борисова и членов его семьи", - говорится в сообщении бюро, опубликованном в его телеграм-канале. Утверждается, что арестованы земельные участки общей площадью более двух гектаров в Одесской области, два дома в Одессе общей площадью более 420 квадратных метров, домовладение в Одессе площадью более 78 гектаров, две квартиры в Одессе, а также многочисленные автомобили, в том числе Toyota Land Cruiser 2023 года выпуска, Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 года выпуска, Mercedes-Benz EQV 2022 года выпуска, Porsche Macan GTS 2016 года выпуска. В сообщении заявляется, что семья Борисова пыталась вывести часть имущества за границу, попытка перегнать Porsche за рубеж была пресечена.
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в мире, украина, одесская область, одесса, владимир зеленский
В мире, Украина, Одесская область, Одесса, Владимир Зеленский
Суд арестовал имущество бывшего военкома Одесской области

Суд на Украине арестовал имущество экс-военкома Одесской области и членов его семьи

© Фото : СБУПроверки СБУ
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Суд на Украине арестовал имущество бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова и членов его семьи, сообщили в четверг в Госбюро расследований (ГБР).
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Борисова подозревают в злоупотреблении служебным положением, а также в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы. В офисе генпрокурора сообщили, что Борисов будет объявлен в розыск. В понедельник стало известно, что он был задержан в Киеве. В вторник Борисову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 4 миллиона долларов.
"По материалам расследований ГБР суд наложил арест на имущества, деньги и банковские счета экс-начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (официальное название военкомата на Украине - ред.) Евгения Борисова и членов его семьи", - говорится в сообщении бюро, опубликованном в его телеграм-канале.
Утверждается, что арестованы земельные участки общей площадью более двух гектаров в Одесской области, два дома в Одессе общей площадью более 420 квадратных метров, домовладение в Одессе площадью более 78 гектаров, две квартиры в Одессе, а также многочисленные автомобили, в том числе Toyota Land Cruiser 2023 года выпуска, Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 года выпуска, Mercedes-Benz EQV 2022 года выпуска, Porsche Macan GTS 2016 года выпуска. В сообщении заявляется, что семья Борисова пыталась вывести часть имущества за границу, попытка перегнать Porsche за рубеж была пресечена.
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