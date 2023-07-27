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Ангола проявила интерес к участию в БРИКС, заявил полос в Луанде
Ангола проявила интерес к участию в БРИКС, заявил полос в Луанде - РИА Новости, 27.07.2023
Ангола проявила интерес к участию в БРИКС, заявил полос в Луанде
Ангола проявляет большой интерес к участию в таких региональных структурах, как БРИКС, в том числе из-за возможности для инвестиций, заявил РИА Новости посол РФ РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T19:50
2023-07-27T19:50
2023-07-27T19:50
экономика
ангола
россия
владимир тараров (посол россии в анголе)
брикс
луанда
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Ангола проявляет большой интерес к участию в таких региональных структурах, как БРИКС, в том числе из-за возможности для инвестиций, заявил РИА Новости посол РФ в Луанде Владимир Тараров. "Ангола проявляет большой интерес к участию в таких региональных структурах (как БРИКС - ред.), в том числе потому что мы создали фонд, банк, и это также доступ к финансам, в чем сейчас очень нуждается Ангола, особенно инвестиции в промышленность и реструктуризацию своей нефтяной отрасли, строительство НПЗ, железных дорог, транспортной системы", - сказал Тараров. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html
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экономика, ангола, россия, владимир тараров (посол россии в анголе), брикс, луанда, форум "россия — африка"
Экономика, Ангола, Россия, Владимир Тараров (посол России в Анголе), БРИКС, Луанда, Форум "Россия — Африка"
Ангола проявила интерес к участию в БРИКС, заявил полос в Луанде
Посол Тараров: Ангола заинтересована в участии в региональных структурах, включая БРИКС