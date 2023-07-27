https://ria.ru/20230727/amerika-1886682576.html

Зеленский предложил Луле организовать встречу Украины с Латинской Америкой

Зеленский предложил Луле организовать встречу Украины с Латинской Америкой - РИА Новости, 27.07.2023

Зеленский предложил Луле организовать встречу Украины с Латинской Америкой

Владимир Зеленский предложил Бразилии организовать встречу между ним и лидерами стран Латинской Америки, чтобы заручиться поддержкой региона. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:43

2023-07-27T17:43

2023-07-27T17:43

специальная военная операция на украине

в мире

бразилия

латинская америка

луис инасиу лула да силва

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил Бразилии организовать встречу между ним и лидерами стран Латинской Америки, чтобы заручиться поддержкой региона. "Мне нужны конкретные вещи. Во-первых, чтобы он (президент Бразилии - ред.) собрал Латинскую Америку и дал нам возможность провести встречу и поговорить. Это политическая поддержка", - приводит газета O Globo слова Зеленского. Он также высказал желание посетить Бразилию. "Если (Луис Инасиу) Лула да Силва мне поможет и сможет собрать других лидеров Латинской Америки, мы все можем встретиться в Бразилии или в другом месте. Это очень поможет наступлению мира. И Украина будет услышана и поддержана континентом", - добавил Зеленский. Он также высказал надежду, что Бразилия может внести свой вклад в разрешение ситуации с зерновой сделкой. В середине июля в Брюсселе состоялся саммит ЕС и стран Латинской Америки, прошел он без участия Зеленского, которого сначала пригласили на встречу в верхах, а затем передумали. Европейскому союзу не удалось навязать странам СЕЛАК в ходе саммита итоговое заявление с осуждением России по украинскому вопросу - он свелся к общим фразам об "обеспокоенности продолжающейся войной против Украины" и поддержке дипломатических усилий без упоминания Москвы. Однако и этот условно нейтральный 15-й параграф итоговой декларации не устроил Никарагуа, страна отказалась подписывать документ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине, отметив при этом важность усилий всех стран для его разрешения. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230721/ukraina-1885338807.html

https://ria.ru/20230717/ukraina-1884613198.html

бразилия

латинская америка

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Кирилл Волков

в мире, бразилия, латинская америка, луис инасиу лула да силва, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр