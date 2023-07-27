https://ria.ru/20230727/aktsiya-1886620468.html

Активисты МГЕР почтили память детей — жертв войны в Донбассе

Активисты МГЕР почтили память детей — жертв войны в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2023

Активисты МГЕР почтили память детей — жертв войны в Донбассе

Активисты Молодой Гвардии "Единой России" почтили память детей-жертв войны в Донбассе у посольства США в Москве на площади Донецкой Народной Республики,... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:34

2023-07-27T14:34

2023-07-27T14:34

донецкая народная республика

луганская народная республика

денис пушилин

молодая гвардия

единая россия

сша

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Активисты Молодой Гвардии "Единой России" почтили память детей-жертв войны в Донбассе у посольства США в Москве на площади Донецкой Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы проводим акцию вместе с "Молодой гвардией" около посольства США и европейских посольств, чтобы эти люди, которые отдавали преступные приказы и принимали те решения, которые привели к трагедиям, посмотрели в глаза этим детям. Я уверена, что когда-нибудь они ответят за свои преступления", - сказала сенатор от ЛНР, заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Дарья Лантратова. В свою очередь глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина предложила распространить эту памятную дату на всю страну, чтобы "минута молчания была по всей стране". Она отметила, что депутаты Госдумы возьмут на себя обязательства внести законодательную инициативу по итогам работы парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей. В акции у посольства США приняли участие более сотни человек, активисты принесли портреты детей, погибших в Донбассе, а затем возложили цветы к стенду со списком детей-жертв войны. Кроме того, траурную акцию одновременно провели у посольств 12 недружественных государств в Москве – Великобритании, Польши, Франции, Германии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Греции и Чехии. Также, по словам председателя "Молодой гвардии Единой России" Антона Демидова, такие акции проводятся в Донецке, Луганске, Мариуполе и Санкт-Петербурге. "С 30 марта прошлого года наши волонтерские отряды постоянно находятся на освобожденных территориях ЛНР и ДНР. И мы своими глазами видели ужасы этой войны. Работая в госпиталях и больницах, видели незащищенные слои населения – детей, стариков, которых после обстрелов привозят туда, которые, к сожалению, не выживают. Поэтому мы считаем что сегодня очень важно, что мы собрались здесь на площади Донецкой Республики, напротив посольства США, наши активисты держат плакаты, в которых фотографии детей, убитых в том числе тем вооружением, которое Соединенные Штаты Америки передают укронацисткому режиму", - сообщил Демидов. В Донецкой Народной Республике 27 июля отмечается траурная дата "День памяти детей — жертв войны в Донбассе". Траурный день был учрежден указом главы республики Денисом Пушилиным, чтобы увековечить память маленьких жителей ДНР, погибших под огнем украинских военизированных формирований.

https://ria.ru/20230714/mural-1884295465.html

https://ria.ru/20230727/donbass-1886150040.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

сша

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Траурная акция у посольства США в Москве в День памяти детей-жертв войны в Донбассе Траурная акция у посольства США в Москве в День памяти детей-жертв войны в Донбассе 2023-07-27T14:34 true PT0M19S

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донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, молодая гвардия , единая россия, сша