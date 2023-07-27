https://ria.ru/20230727/aktivy-1886534567.html

Volkswagen обнародовал цену продажи российских активов

Volkswagen обнародовал цену продажи российских активов - РИА Новости, 27.07.2023

Volkswagen обнародовал цену продажи российских активов

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen огласил цену продажи своих российских активов — они достанутся будущему владельцу за 125 миллионов евро, такая цифра... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T10:03

2023-07-27T10:03

2023-07-27T11:17

volkswagen group

экономика

россия

фольксваген груп рус

калуга

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen огласил цену продажи своих российских активов — они достанутся будущему владельцу за 125 миллионов евро, такая цифра приводится в отчете компании."Цена продажи составила 125 миллионов евро", — говорится там.Покупателем стала структура дилера "Авилон" — ООО "Арт-Финанс". Она стала владелицей ста процентов долей в ООО "Фольксваген Груп Рус". Также в ее собственность перешли дочерние предприятия — ООО "Фольксваген Компоненты и услуги", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс", ООО "Скания Страхование".Среди приобретенных активов также есть автомобильное производство в Калуге.Volkswagen приостановил производство в России в марте 2022 года. В Калуге собирали такие машины автоконцерна, как Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

https://ria.ru/20230504/henkel-1869600927.html

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volkswagen group, экономика, россия, фольксваген груп рус, калуга