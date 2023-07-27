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Volkswagen обнародовал цену продажи российских активов - РИА Новости, 27.07.2023
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10:03 27.07.2023 (обновлено: 11:17 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/aktivy-1886534567.html
Volkswagen обнародовал цену продажи российских активов
Volkswagen обнародовал цену продажи российских активов - РИА Новости, 27.07.2023
Volkswagen обнародовал цену продажи российских активов
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen огласил цену продажи своих российских активов — они достанутся будущему владельцу за 125 миллионов евро, такая цифра... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:03
2023-07-27T11:17
volkswagen group
экономика
россия
фольксваген груп рус
калуга
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen огласил цену продажи своих российских активов — они достанутся будущему владельцу за 125 миллионов евро, такая цифра приводится в отчете компании."Цена продажи составила 125 миллионов евро", — говорится там.Покупателем стала структура дилера "Авилон" — ООО "Арт-Финанс". Она стала владелицей ста процентов долей в ООО "Фольксваген Груп Рус". Также в ее собственность перешли дочерние предприятия — ООО "Фольксваген Компоненты и услуги", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс", ООО "Скания Страхование".Среди приобретенных активов также есть автомобильное производство в Калуге.Volkswagen приостановил производство в России в марте 2022 года. В Калуге собирали такие машины автоконцерна, как Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.
https://ria.ru/20230504/henkel-1869600927.html
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volkswagen group, экономика, россия, фольксваген груп рус, калуга
Volkswagen Group, Экономика, Россия, Фольксваген Груп Рус, Калуга
Volkswagen обнародовал цену продажи российских активов

Volkswagen продал российские активы за 125 миллионов евро

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип Volkswagen
Логотип Volkswagen - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип Volkswagen. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen огласил цену продажи своих российских активов — они достанутся будущему владельцу за 125 миллионов евро, такая цифра приводится в отчете компании.
"Цена продажи составила 125 миллионов евро", — говорится там.
Покупателем стала структура дилера "Авилон" — ООО "Арт-Финанс". Она стала владелицей ста процентов долей в ООО "Фольксваген Груп Рус". Также в ее собственность перешли дочерние предприятия — ООО "Фольксваген Компоненты и услуги", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс", ООО "Скания Страхование".
Среди приобретенных активов также есть автомобильное производство в Калуге.
Volkswagen приостановил производство в России в марте 2022 года. В Калуге собирали такие машины автоконцерна, как Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.
Логотип компании Henkel - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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Volkswagen GroupЭкономикаРоссияФольксваген Груп РусКалуга
 
 
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