https://ria.ru/20230727/aktivy-1886534567.html
Volkswagen обнародовал цену продажи российских активов
Volkswagen обнародовал цену продажи российских активов - РИА Новости, 27.07.2023
Volkswagen обнародовал цену продажи российских активов
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen огласил цену продажи своих российских активов — они достанутся будущему владельцу за 125 миллионов евро, такая цифра... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:03
2023-07-27T10:03
2023-07-27T11:17
volkswagen group
экономика
россия
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калуга
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen огласил цену продажи своих российских активов — они достанутся будущему владельцу за 125 миллионов евро, такая цифра приводится в отчете компании."Цена продажи составила 125 миллионов евро", — говорится там.Покупателем стала структура дилера "Авилон" — ООО "Арт-Финанс". Она стала владелицей ста процентов долей в ООО "Фольксваген Груп Рус". Также в ее собственность перешли дочерние предприятия — ООО "Фольксваген Компоненты и услуги", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс", ООО "Скания Страхование".Среди приобретенных активов также есть автомобильное производство в Калуге.Volkswagen приостановил производство в России в марте 2022 года. В Калуге собирали такие машины автоконцерна, как Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.
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volkswagen group, экономика, россия, фольксваген груп рус, калуга
Volkswagen Group, Экономика, Россия, Фольксваген Груп Рус, Калуга
Volkswagen обнародовал цену продажи российских активов
Volkswagen продал российские активы за 125 миллионов евро
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen огласил цену продажи своих российских активов — они достанутся будущему владельцу за 125 миллионов евро, такая цифра приводится в отчете компании.
"Цена продажи составила 125 миллионов евро", — говорится там.
Покупателем стала структура дилера "Авилон" — ООО "Арт-Финанс". Она стала владелицей ста процентов долей в ООО "Фольксваген Груп Рус". Также в ее собственность перешли дочерние предприятия — ООО "Фольксваген Компоненты и услуги", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс", ООО "Скания Страхование".
Среди приобретенных активов также есть автомобильное производство в Калуге.
Volkswagen
приостановил производство в России
в марте 2022 года. В Калуге собирали такие машины автоконцерна, как Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.
Henkel продал российские активы