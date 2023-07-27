https://ria.ru/20230727/aktivisty-1886505555.html

Греческие активисты потребовали восстановить отношения с Россией

Греческие активисты потребовали восстановить отношения с Россией - РИА Новости, 27.07.2023

Греческие активисты потребовали восстановить отношения с Россией

Греческие активисты провели акцию с требованием восстановить отношения с Россией и прекратить спонсировать Киев, сообщил РИА Новости один из участников акции. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T01:11

2023-07-27T01:11

2023-07-27T01:18

греция

россия

афины

нато

евросоюз

в мире

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АФИНЫ, 27 июл — РИА Новости. Греческие активисты провели акцию с требованием восстановить отношения с Россией и прекратить спонсировать Киев, сообщил РИА Новости один из участников акции.Митинг на берегу южного пригорода Афин Глифады провели около 40-50 человек. Они держали плакаты "Зеленский — грабитель", "Зеленский — кровавый диктатор", "Зеленский ворует европейскую помощь", "Хватит платить за войну на Украине", "Греции нужны российские туристы", "Греция хочет быть друзьями с Россией, и ей нужен туризм", "Народы России и Греции — друзья", "Нет — поддержке НАТО! Да — поддержке греческой экономики!!!", "Евросоюз не должен спонсировать режим в Киеве", "Мир и туризм"."Почему мы сегодня в Глифаде? Родос горит, горят Керкира, Эгео, Каристос, Мандра, Лутраки, Эвбея. Самолет Бе-200 может сбросить 12 тонн воды за несколько секунд. Однако правительство предпочитает, чтобы сгорела вся Греция, чем просить эти самолеты, которые в прошлые годы так помогли. И в это же время санкции и ограничения лишили нашу страну тысяч туристов, которые вносили огромный вклад в экономику", — зачитала обращение молодая девушка. После этого люди стали скандировать "Остановите войну, откройте туризм".Митингующие уверены, что в обеднении Греции виноваты страны ЕС и президент Украины Владимир Зеленский.Афины активно поддерживают санкции против Москвы. Греция в рамках европейских санкций прекратила авиасообщение с Россией, в связи с этим российские туристы могут попасть в страну только через третьи страны — Турцию, Сербию, Кувейт, Египет. Из-за проблем с авиасообщением, визами, ростом цен на билеты сейчас в Грецию прилетает небольшое количество россиян, хотя раньше ежегодно приезжали сотни тысяч.

https://ria.ru/20230723/be-200-1885824944.html

https://ria.ru/20230726/vengriya-1886311089.html

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греция, россия, афины, нато, евросоюз, в мире