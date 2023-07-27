https://ria.ru/20230727/afrika-1886738881.html

Глава PMIZ: Россия работает с Африкой на равных условиях

Глава PMIZ: Россия работает с Африкой на равных условиях - РИА Новости, 27.07.2023

Глава PMIZ: Россия работает с Африкой на равных условиях

Африканский бизнес надеется найти среди российских предприятий равноправных партнеров, чего не смог добиться от Западных фирм, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T22:52

2023-07-27T22:52

2023-07-27T22:52

экономика

африка

россия

санкт-петербург

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Африканский бизнес надеется найти среди российских предприятий равноправных партнеров, чего не смог добиться от Западных фирм, рассказал РИА Новости директор Зимбабвийской компании PMIZ Клайд Тсига. "Мы, африканцы, всегда ищем равноправного партнерства, которого мы не получаем от других наших партнеров с Запада. То, на что мы надеемся с нашими российскими друзьями и инвесторами, - это иметь возможность получить партнеров, с которыми мы имели бы одинаковые способности и смогли бы одинаково работать над возможностями, которые есть в Африке," - заявил Тсига на площадке саммита "Россия-Африка". Собеседник агентства отметил, что в первый день саммита представителям компании удалось выйти на целый ряд потенциальных российских партнёров, работающих в сфере энергетики. "Африка - это очень богатый и обширный континент, и там можно многое сделать," - добавил Тсига. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230727/sammit-1886610796.html

https://ria.ru/20230727/afrika-1886681014.html

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экономика, африка, россия, санкт-петербург, форум "россия — африка"