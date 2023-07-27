https://ria.ru/20230727/afrika-1886735288.html

Бут призвал создать альтернативную систему расчетов со странами Африки

Бут призвал создать альтернативную систему расчетов со странами Африки - РИА Новости, 27.07.2023

Бут призвал создать альтернативную систему расчетов со странами Африки

Надо очень быстро строить альтернативную систему расчётов с африканскими компаниями, заявил РИА Новости общественный деятель, член ЛДПР Виктор Бут на саммите... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T22:24

2023-07-27T22:24

2023-07-27T22:25

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Надо очень быстро строить альтернативную систему расчётов с африканскими компаниями, заявил РИА Новости общественный деятель, член ЛДПР Виктор Бут на саммите "Россия-Африка". "У коллег из Африки постоянный вопрос: а как заплатить? А через что заплатить? Чем платить? Многие банки в Африке избегают работы с Россией, они зависят от работы западного финансового сектора. Надо очень быстро строить альтернативную систему расчётов", - сообщил он. При этом, по словам Бута, необходимо обеспечить российско-африканскую торговлю не только платежными механизмами, но и соответствующими гарантиями, а также понятной системой кредитования торговых операций для российских производителей, особенно региональных. "Чтобы любая российская компания, например, в Ульяновске, которая хочет поставить в Африку уазики или нашу авиационную технику, другое оборудование, могла обратиться в банк, и банк бы сказал: у нас есть система не просто расчётов, а ещё и страховок, и гарантий. И система экспортного кредитования для поставок в Африку. Это очень и очень важно", - рассказал он. По словам Виктора Бута, ранее у многих российских компаний при разговоре про Африку проскакивала "определенная скептическая нотка". "Теперь же Африку воспринимают очень серьёзно. Многие компании и с Сибири, и с Дальнего Востока, я уж не говорю про Поволжье – Самарскую область, Ульяновскую область – заинтересованы в том, чтобы найти новые рынки сбыта. Если начнется системная работа, будут созданы базовые условия, очень многие наши компании самостоятельно найдут свои возможности на африканском рынке, и тогда мы уже на государственном уровне сможем усилить не только свое присутствие, но и свое влияние на континенте", - заявил Бут.

https://ria.ru/20230727/afrika-1886681014.html

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экономика, технологии, африка, россия, виктор бут, лдпр, форум "россия — африка"