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Бут призвал создать альтернативную систему расчетов со странами Африки - РИА Новости, 27.07.2023
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22:24 27.07.2023 (обновлено: 22:25 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/afrika-1886735288.html
Бут призвал создать альтернативную систему расчетов со странами Африки
Бут призвал создать альтернативную систему расчетов со странами Африки - РИА Новости, 27.07.2023
Бут призвал создать альтернативную систему расчетов со странами Африки
Надо очень быстро строить альтернативную систему расчётов с африканскими компаниями, заявил РИА Новости общественный деятель, член ЛДПР Виктор Бут на саммите... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T22:24
2023-07-27T22:25
экономика
технологии
африка
россия
виктор бут
лдпр
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Надо очень быстро строить альтернативную систему расчётов с африканскими компаниями, заявил РИА Новости общественный деятель, член ЛДПР Виктор Бут на саммите "Россия-Африка". "У коллег из Африки постоянный вопрос: а как заплатить? А через что заплатить? Чем платить? Многие банки в Африке избегают работы с Россией, они зависят от работы западного финансового сектора. Надо очень быстро строить альтернативную систему расчётов", - сообщил он. При этом, по словам Бута, необходимо обеспечить российско-африканскую торговлю не только платежными механизмами, но и соответствующими гарантиями, а также понятной системой кредитования торговых операций для российских производителей, особенно региональных. "Чтобы любая российская компания, например, в Ульяновске, которая хочет поставить в Африку уазики или нашу авиационную технику, другое оборудование, могла обратиться в банк, и банк бы сказал: у нас есть система не просто расчётов, а ещё и страховок, и гарантий. И система экспортного кредитования для поставок в Африку. Это очень и очень важно", - рассказал он. По словам Виктора Бута, ранее у многих российских компаний при разговоре про Африку проскакивала "определенная скептическая нотка". "Теперь же Африку воспринимают очень серьёзно. Многие компании и с Сибири, и с Дальнего Востока, я уж не говорю про Поволжье – Самарскую область, Ульяновскую область – заинтересованы в том, чтобы найти новые рынки сбыта. Если начнется системная работа, будут созданы базовые условия, очень многие наши компании самостоятельно найдут свои возможности на африканском рынке, и тогда мы уже на государственном уровне сможем усилить не только свое присутствие, но и свое влияние на континенте", - заявил Бут.
https://ria.ru/20230727/afrika-1886681014.html
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экономика, технологии, африка, россия, виктор бут, лдпр, форум "россия — африка"
Экономика, Технологии, Африка, Россия, Виктор Бут, ЛДПР, Форум "Россия — Африка"
Бут призвал создать альтернативную систему расчетов со странами Африки

Член ЛДПР Бут призвал создать альтернативную систему расчетов с африканскими компаниями

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Виктор Бут . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Надо очень быстро строить альтернативную систему расчётов с африканскими компаниями, заявил РИА Новости общественный деятель, член ЛДПР Виктор Бут на саммите "Россия-Африка".
"У коллег из Африки постоянный вопрос: а как заплатить? А через что заплатить? Чем платить? Многие банки в Африке избегают работы с Россией, они зависят от работы западного финансового сектора. Надо очень быстро строить альтернативную систему расчётов", - сообщил он.
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При этом, по словам Бута, необходимо обеспечить российско-африканскую торговлю не только платежными механизмами, но и соответствующими гарантиями, а также понятной системой кредитования торговых операций для российских производителей, особенно региональных.
"Чтобы любая российская компания, например, в Ульяновске, которая хочет поставить в Африку уазики или нашу авиационную технику, другое оборудование, могла обратиться в банк, и банк бы сказал: у нас есть система не просто расчётов, а ещё и страховок, и гарантий. И система экспортного кредитования для поставок в Африку. Это очень и очень важно", - рассказал он.
По словам Виктора Бута, ранее у многих российских компаний при разговоре про Африку проскакивала "определенная скептическая нотка".
"Теперь же Африку воспринимают очень серьёзно. Многие компании и с Сибири, и с Дальнего Востока, я уж не говорю про ПоволжьеСамарскую область, Ульяновскую область – заинтересованы в том, чтобы найти новые рынки сбыта. Если начнется системная работа, будут созданы базовые условия, очень многие наши компании самостоятельно найдут свои возможности на африканском рынке, и тогда мы уже на государственном уровне сможем усилить не только свое присутствие, но и свое влияние на континенте", - заявил Бут.
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ЭкономикаТехнологииАфрикаРоссияВиктор БутЛДПРФорум "Россия — Африка"
 
 
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