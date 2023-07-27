https://ria.ru/20230727/afrika-1886682317.html

Африканские страны не доверяют ЕС, заявила экс-глава МИД Австрии

Африканские страны не доверяют ЕС, заявила экс-глава МИД Австрии - РИА Новости, 27.07.2023

Африканские страны не доверяют ЕС, заявила экс-глава МИД Австрии

Африканские страны не доверяют ЕС, так как понимают, что Брюссель руководствуется только своими интересами, особенно в области регулирования миграционных... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:42

2023-07-27T17:42

2023-07-27T18:20

в мире

австрия

брюссель

евросоюз

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Африканские страны не доверяют ЕС, так как понимают, что Брюссель руководствуется только своими интересами, особенно в области регулирования миграционных потоков, заявила РИА Новости в рамках форума "Россия - Африка" экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль."Вовсе нет", - ответила она на вопрос о том, верит ли она, что африканские страны доверяют Евросоюзу.Экс-министр напомнила, что в 2018 году принимала участие в саммите ЕС-Африка. По ее словам, блок в основном был заинтересован в миграционном вопросе.Кнайсль отметила, что саммит свелся к попыткам разобраться "каким странам заключить какого рода контракты об удержании мигрантов на родине"."Теперь ЕС заключает контракты с Египтом, Тунисом, Марокко", - добавила она.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

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в мире, австрия, брюссель, евросоюз, форум "россия — африка"