https://ria.ru/20230727/afrika-1886682317.html
Африканские страны не доверяют ЕС, заявила экс-глава МИД Австрии
Африканские страны не доверяют ЕС, заявила экс-глава МИД Австрии - РИА Новости, 27.07.2023
Африканские страны не доверяют ЕС, заявила экс-глава МИД Австрии
Африканские страны не доверяют ЕС, так как понимают, что Брюссель руководствуется только своими интересами, особенно в области регулирования миграционных... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T17:42
2023-07-27T17:42
2023-07-27T18:20
в мире
австрия
брюссель
евросоюз
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Африканские страны не доверяют ЕС, так как понимают, что Брюссель руководствуется только своими интересами, особенно в области регулирования миграционных потоков, заявила РИА Новости в рамках форума "Россия - Африка" экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль."Вовсе нет", - ответила она на вопрос о том, верит ли она, что африканские страны доверяют Евросоюзу.Экс-министр напомнила, что в 2018 году принимала участие в саммите ЕС-Африка. По ее словам, блок в основном был заинтересован в миграционном вопросе.Кнайсль отметила, что саммит свелся к попыткам разобраться "каким странам заключить какого рода контракты об удержании мигрантов на родине"."Теперь ЕС заключает контракты с Египтом, Тунисом, Марокко", - добавила она.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, брюссель, евросоюз, форум "россия — африка"
В мире, Австрия, Брюссель, Евросоюз, Форум "Россия — Африка"
Африканские страны не доверяют ЕС, заявила экс-глава МИД Австрии
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Африка не доверяет ЕС, который думает о своих интересах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Африканские страны не доверяют ЕС, так как понимают, что Брюссель руководствуется только своими интересами, особенно в области регулирования миграционных потоков, заявила РИА Новости в рамках форума "Россия - Африка" экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
"Вовсе нет", - ответила она на вопрос о том, верит ли она, что африканские страны доверяют Евросоюзу.
Экс-министр напомнила, что в 2018 году принимала участие в саммите ЕС-Африка. По ее словам, блок в основном был заинтересован в миграционном вопросе.
Кнайсль отметила, что саммит свелся к попыткам разобраться "каким странам заключить какого рода контракты об удержании мигрантов на родине".
"Теперь ЕС заключает контракты с Египтом
, Тунисом
, Марокко", - добавила она.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Россия получила в союзники целый континент