https://ria.ru/20230727/afrika-1886681014.html

"При СССР такого не было". Что Путин пообещал Африке

"При СССР такого не было". Что Путин пообещал Африке - РИА Новости, 27.07.2023

"При СССР такого не было". Что Путин пообещал Африке

Вопреки давлению Запада, в Санкт-Петербург на саммит Россия — Африка приехали 17 глав государств. Президент уже договорился с несколькими африканскими лидерами... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T18:15

2023-07-27T18:15

2023-07-27T18:46

россия

африка

москва

дилма русеф

владимир путин

владимир зеленский

русская православная церковь

африканский союз

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Вопреки давлению Запада, в Санкт-Петербург на саммит Россия — Африка приехали 17 глав государств. Президент уже договорился с несколькими африканскими лидерами о долгосрочном экономическом и гуманитарном сотрудничестве. Как прошел первый день мероприятия — в материале РИА Новости.Стратегическое партнерствоПутин подчеркнул, что для Москвы партнерство с Африкой важно прежде всего для повышения благосостояния людей. Учитывая, что в среднем по континенту ВВП увеличивается на 4,4 процента в год, а население растет быстрее, чем где бы то ни было, Кремль крайне заинтересован в углублении всесторонних связей."В прошлом году товарооборот достиг 18 миллиардов долларов, но торговлю можно радикально увеличить. Свыше 50 процентов российских поставок — это химическое оборудование, продовольствие, машины и машинное оборудование", — отметил президент на пленарном заседании.Москва всегда будет уделять особое внимание поставкам зерна в Африку, в том числе в качестве гуманитарной помощи по линии ООН, продолжил он. Так, в 2022-м Россия направила туда 11,5 миллиона тонн, а только за первое полугодие 2023-го — десять миллионов. Причем в условиях санкций.Запад проводит лицемерную политику — и зерновая сделка тому пример, подчеркнул Путин. В частности, меньше трех процентов украинского продовольствия попало в голодающие страны. А Москва готова бесплатно доставить в нуждающиеся африканские государства сотни тысяч тонн зерна, заверил глава государства.Россия поможет Африке наладить и собственное сельское хозяйство. Что касается энергетики, то Москва уже участвует в проектах общей мощностью 3,7 гигаватта.Путин считает реальной перспективу сопряжения Африканского союза с ЕАЭС. Для этого понадобится транспортный коридор Север — Юг, который выведет российские товары к Аравийскому морю. Оттуда на судах — на Черный континент. Да и опыт создания Союзного государства наверняка пригодится.Африканское восприятиеПредставители африканских стран на пленарном заседании были настроены доброжелательно, однако упомянули о необходимости скорее завершить спецоперацию на Украине и восстановить цепочки поставок зерна и удобрений. Как сказал глава Коморских Островов — председатель Африканского союза Азали Ассумани, российско-украинский конфликт усугубляет и без того непростую ситуацию на континенте."Обращаемся ко всем участникам процесса с просьбой облегчить доставку зерна. <…> Нужно бороться за устойчивый мир между Россией и Украиной", — подчеркнул он. И добавил, что уже говорил об этом с Владимиром Зеленским, теперь же общается с Путиным от имени Африканского союза.Вместе с тем Ассумани надеется на тесное взаимодействие с Москвой по всем направлениям. Страны Африки, отметил он, недавно создали зону свободной торговли и пытаются сформировать единую повестку развития. В рамках российско-африканского сближения Ассумани предлагает сделать упор на государственно-частное партнерство. Наиболее перспективные отрасли, по его мнению: сельское хозяйство, энергетика и здравоохранение.В свою очередь, президент совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедикт Арама сообщил, что на континенте от голода страдают 300 миллионов человек. Поэтому продовольственная безопасность, с его точки зрения, — одна из главных задач сотрудничества России и Африки.Благословили на успехТак как саммит не только экономический, но и гуманитарный, на пленарном заседании выступил глава РПЦ патриарх Кирилл. "Россия никогда не рассматривала Африканский континент как пространство для извлечения прибыли или объект для колонизации. Россия никогда не говорила с народами Африки в высокомерном тоне с позиции превосходства и силы", — сказал он. Москва помогала налаживать мирную жизнь и развивать инфраструктуру.Как отметил глава РПЦ, россиян и африканцев сближает их верность традиционным ценностям: любовь и уважение к истории, понимание семьи как союза мужчины и женщины. А на Западе, наоборот, формируется опасный духовно-нравственный климат: культ потребления и разложение семьи.Патриарх подчеркнул, что в России радуются, когда встречают единомышленников. Также он уверен, что Москва и Африка смогут предложить миру конструктивную модель честных и справедливых отношений между народами.Экс-президент Бразилии и действующая глава банка БРИКС Дилма Русеф тоже надеется на построение более справедливого мира. По ее словам, чем больше кризисов возникает, тем важнее становятся развивающиеся страны. Сейчас на БРИКС приходится четверть мирового ВВП, но Русеф ожидает дальнейшего расширения организации. Банк, который она возглавляет, поможет партнерам с инфраструктурными проектами.Экспорт суверенитетаЭксперты РИА Новости уверены: Африка заинтересована в дружбе с Россией, так как это укрепит суверенитет. Но и Москва упрочит позиции в качестве мирового лидера, с чьим мнением нельзя не считаться."Россия — одна из немногих стран, способная на экспорт суверенитета. Например, за счет поставок оружия или энергоресурсов. На Африку традиционно влияют такие империалистические державы, как Франция, Англия, США. А Москва всегда помогала Черному континенту бороться с ними. Африка в основном зарабатывает на природных ископаемых. Чем больше покупателей, тем дороже товар, а мы намерены повысить активность на местном рынке", — говорит политолог Сергей Марков.Запад мешает сближению Москвы с Африкой, но вряд ли добьется успеха. Вместе с тем у этого противостояния нет финала. Россия наращивает присутствие на континенте, так как нас туда приглашают. Остальным мировым лидерами придется потесниться, но их оттуда никто не выгоняет.Старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН Рахимбек Бобохонов отмечает, что даже в советское время не было столь крупных мероприятий, как нынешний саммит. "Сегодня Россия обозначила курс на масштабное развитие отношений с Черным континентом. Прежде всего Москва поможет продовольствием, а затем начнет вытеснять бывших колонизаторов. Тем более что Африка проснулась и хочет получить от угнетателей компенсацию за нанесенный вред", — рассуждает эксперт.По его мнению, первые позитивные результаты сближения мы увидим уже в ближайшие годы. Ведь Россия не только поддерживает местные власти кредитами, но и помогает со стратегическими инфраструктурными проектами.

https://ria.ru/20230725/afrika-1886002105.html

https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html

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