https://ria.ru/20230727/afrika-1886605293.html

Патриарх Кирилл призвал остановить гонения на христиан в Африке

Патриарх Кирилл призвал остановить гонения на христиан в Африке - РИА Новости, 27.07.2023

Патриарх Кирилл призвал остановить гонения на христиан в Африке

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на международном форуме "Россия – Африка" призвал власти африканских государств защитить преследуемых на континенте... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:53

2023-07-27T13:53

2023-07-27T13:53

религия

африка

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

форум "россия — африка"

санкт-петербург

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на международном форуме "Россия – Африка" призвал власти африканских государств защитить преследуемых на континенте христиан. "Преступным инструментом современной политики являются попытки разжигания межрелигиозной розни. Со скорбью отмечаю, что на африканском континенте эти опасные явления получили активное распространение. К сожалению, наибольшим гонениям подвергаются христиане. Как предстоятель РПЦ с болью в сердце призываю всех, кто имеет реальную власть, повлиять на эту трагическую ситуацию и сделать все для того, чтобы защитить преследуемых христиан", - сказал патриарх Кирилл, выступая в четверг на пленарном заседании форума "Россия – Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. В ходе форума запланирована секция "Религиозная компонента развития африканских государств в динамично меняющемся мире", модератором которой станет Патриарший экзарх Африки Русской православной церкви митрополит Клинский Леонид (Горбачёв).

https://ria.ru/20230727/kolonizatsiya-1886601337.html

африка

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

африка, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, форум "россия — африка", санкт-петербург