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Патриарх Кирилл призвал остановить гонения на христиан в Африке - РИА Новости, 27.07.2023
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Религия
 
13:53 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/afrika-1886605293.html
Патриарх Кирилл призвал остановить гонения на христиан в Африке
Патриарх Кирилл призвал остановить гонения на христиан в Африке - РИА Новости, 27.07.2023
Патриарх Кирилл призвал остановить гонения на христиан в Африке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на международном форуме "Россия – Африка" призвал власти африканских государств защитить преследуемых на континенте... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:53
2023-07-27T13:53
религия
африка
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
форум "россия — африка"
санкт-петербург
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на международном форуме "Россия – Африка" призвал власти африканских государств защитить преследуемых на континенте христиан. "Преступным инструментом современной политики являются попытки разжигания межрелигиозной розни. Со скорбью отмечаю, что на африканском континенте эти опасные явления получили активное распространение. К сожалению, наибольшим гонениям подвергаются христиане. Как предстоятель РПЦ с болью в сердце призываю всех, кто имеет реальную власть, повлиять на эту трагическую ситуацию и сделать все для того, чтобы защитить преследуемых христиан", - сказал патриарх Кирилл, выступая в четверг на пленарном заседании форума "Россия – Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. В ходе форума запланирована секция "Религиозная компонента развития африканских государств в динамично меняющемся мире", модератором которой станет Патриарший экзарх Африки Русской православной церкви митрополит Клинский Леонид (Горбачёв).
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африка
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африка, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, форум "россия — африка", санкт-петербург
Религия, Африка, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Форум "Россия — Африка", Санкт-Петербург
Патриарх Кирилл призвал остановить гонения на христиан в Африке

Патриарх Кирилл на форуме "Россия-Африка" призвал защитить преследуемых в Африке христиан

© AFP PHOTO / CARL DE SOUZAЦерковь Святого Георгия, Лалибэла, Эфиопия
Церковь Святого Георгия, Лалибэла, Эфиопия
© AFP PHOTO / CARL DE SOUZA
Церковь Святого Георгия, Лалибэла, Эфиопия. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на международном форуме "Россия – Африка" призвал власти африканских государств защитить преследуемых на континенте христиан.
"Преступным инструментом современной политики являются попытки разжигания межрелигиозной розни. Со скорбью отмечаю, что на африканском континенте эти опасные явления получили активное распространение. К сожалению, наибольшим гонениям подвергаются христиане. Как предстоятель РПЦ с болью в сердце призываю всех, кто имеет реальную власть, повлиять на эту трагическую ситуацию и сделать все для того, чтобы защитить преследуемых христиан", - сказал патриарх Кирилл, выступая в четверг на пленарном заседании форума "Россия – Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. В ходе форума запланирована секция "Религиозная компонента развития африканских государств в динамично меняющемся мире", модератором которой станет Патриарший экзарх Африки Русской православной церкви митрополит Клинский Леонид (Горбачёв).
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Патриарх Кирилл назвал причину добрых отношений России со странами Африки
13:40
 
РелигияАфрикаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьФорум "Россия — Африка"Санкт-Петербург
 
 
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