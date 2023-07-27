https://ria.ru/20230727/afrika-1886596811.html

Патриарх Кирилл призвал не допустить межрелигиозной розни в Африке

Патриарх Кирилл призвал не допустить межрелигиозной розни в Африке - РИА Новости, 27.07.2023

Патриарх Кирилл призвал не допустить межрелигиозной розни в Африке

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на форуме "Россия-Африка" призвал не допускать того, чтобы в Африке разжигалась межрелигиозная рознь. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:24

2023-07-27T13:24

2023-07-27T13:37

религия

африка

форум "россия — африка"

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на форуме "Россия-Африка" призвал не допускать того, чтобы в Африке разжигалась межрелигиозная рознь."Крайне важно не допускать разжигания розни по религиозному признаку. Это становится тем более актуальным с учетом многоконфессионального и полиэтнического характера большинства африканских стран", – сказал патриарх на пленарном заседании форума "Россия-Африка".Россия, добавил он, готова делиться своим многовековым опытом взаимодействия народов и культур с Африкой.Патриарх принимает участие в пленарном заседании форума "Россия-Африка" наряду с президентом России Владимиром Путиным и представителями африканских государств: председателем Африканского союза и президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани, президентом совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедиктом Арама, президентом Нового банка развития Дилмой Русеф.В ходе форума также запланирована секция "Религиозная компонента развития африканских государств в динамично меняющемся мире", модератором которой станет Патриарший экзарх Африки Русской православной церкви митрополит Клинский Леонид (Горбачев).Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230727/zerno-1886592028.html

https://ria.ru/20230727/svyazi-1886583936.html

африка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

африка, форум "россия — африка", патриарх кирилл (владимир гундяев)