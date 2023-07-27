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Патриарх Кирилл призвал не допустить межрелигиозной розни в Африке - РИА Новости, 27.07.2023
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Религия
 
13:24 27.07.2023 (обновлено: 13:37 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/afrika-1886596811.html
Патриарх Кирилл призвал не допустить межрелигиозной розни в Африке
Патриарх Кирилл призвал не допустить межрелигиозной розни в Африке - РИА Новости, 27.07.2023
Патриарх Кирилл призвал не допустить межрелигиозной розни в Африке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на форуме "Россия-Африка" призвал не допускать того, чтобы в Африке разжигалась межрелигиозная рознь. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:24
2023-07-27T13:37
религия
африка
форум "россия — африка"
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на форуме "Россия-Африка" призвал не допускать того, чтобы в Африке разжигалась межрелигиозная рознь."Крайне важно не допускать разжигания розни по религиозному признаку. Это становится тем более актуальным с учетом многоконфессионального и полиэтнического характера большинства африканских стран", – сказал патриарх на пленарном заседании форума "Россия-Африка".Россия, добавил он, готова делиться своим многовековым опытом взаимодействия народов и культур с Африкой.Патриарх принимает участие в пленарном заседании форума "Россия-Африка" наряду с президентом России Владимиром Путиным и представителями африканских государств: председателем Африканского союза и президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани, президентом совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедиктом Арама, президентом Нового банка развития Дилмой Русеф.В ходе форума также запланирована секция "Религиозная компонента развития африканских государств в динамично меняющемся мире", модератором которой станет Патриарший экзарх Африки Русской православной церкви митрополит Клинский Леонид (Горбачев).Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
https://ria.ru/20230727/zerno-1886592028.html
https://ria.ru/20230727/svyazi-1886583936.html
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африка, форум "россия — африка", патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Африка, Форум "Россия — Африка", Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл призвал не допустить межрелигиозной розни в Африке

Патриарх Кирилл призвал форум "Россия — Африка" не допустить межрелигиозной розни

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на форуме "Россия-Африка" призвал не допускать того, чтобы в Африке разжигалась межрелигиозная рознь.
"Крайне важно не допускать разжигания розни по религиозному признаку. Это становится тем более актуальным с учетом многоконфессионального и полиэтнического характера большинства африканских стран", – сказал патриарх на пленарном заседании форума "Россия-Африка".
Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Россия готова заместить украинское зерно беднейшим странам Африки
13:08
Россия, добавил он, готова делиться своим многовековым опытом взаимодействия народов и культур с Африкой.
Патриарх принимает участие в пленарном заседании форума "Россия-Африка" наряду с президентом России Владимиром Путиным и представителями африканских государств: председателем Африканского союза и президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани, президентом совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедиктом Арама, президентом Нового банка развития Дилмой Русеф.
В ходе форума также запланирована секция "Религиозная компонента развития африканских государств в динамично меняющемся мире", модератором которой станет Патриарший экзарх Африки Русской православной церкви митрополит Клинский Леонид (Горбачев).
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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12:43
 
РелигияАфрикаФорум "Россия — Африка"Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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