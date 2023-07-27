Патриарх Кирилл призвал не допустить межрелигиозной розни в Африке
Патриарх Кирилл призвал форум "Россия — Африка" не допустить межрелигиозной розни
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на форуме "Россия-Африка" призвал не допускать того, чтобы в Африке разжигалась межрелигиозная рознь.
"Крайне важно не допускать разжигания розни по религиозному признаку. Это становится тем более актуальным с учетом многоконфессионального и полиэтнического характера большинства африканских стран", – сказал патриарх на пленарном заседании форума "Россия-Африка".
Россия, добавил он, готова делиться своим многовековым опытом взаимодействия народов и культур с Африкой.
Патриарх принимает участие в пленарном заседании форума "Россия-Африка" наряду с президентом России Владимиром Путиным и представителями африканских государств: председателем Африканского союза и президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани, президентом совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедиктом Арама, президентом Нового банка развития Дилмой Русеф.
В ходе форума также запланирована секция "Религиозная компонента развития африканских государств в динамично меняющемся мире", модератором которой станет Патриарший экзарх Африки Русской православной церкви митрополит Клинский Леонид (Горбачев).
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.