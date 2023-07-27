https://ria.ru/20230727/afrika-1886586093.html

Страны Африки сами могут стать экспортерами продовольствия, заявил Путин

Страны Африки сами могут стать экспортерами продовольствия, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2023

Страны Африки сами могут стать экспортерами продовольствия, заявил Путин

Получив технологии, африканские страны могут сами стать производителями продовольствия и даже стать экспортером, а со стороны России будет только поддержка,... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:48

2023-07-27T12:48

2023-07-27T12:48

россия

африка

санкт-петербург

владимир путин

зерновая сделка

экономика

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Получив технологии, африканские страны могут сами стать производителями продовольствия и даже стать экспортером, а со стороны России будет только поддержка, заявил президент РФ Владимир Путин. "В принципе, мы убеждены, что при применении соответствующих аграрных технологий и правильной организации сельхозпроизводства, Африка в перспективе может не только накормить себя, самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортером различных видов продовольствия. А со стороны России будет только поддержка, уверяю вас",- сказал Путин на пленарном заседании саммита "Россия - Африка". При этом он отметил, что Россия прикладывает максимум усилий для предотвращения глобального продовольственной кризиса. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/afrika-1886585306.html

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африка

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, африка, санкт-петербург, владимир путин, зерновая сделка, экономика, форум "россия — африка"