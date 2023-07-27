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Председатель Афросоюза рассказал об отношении Киева к африканскому плану - РИА Новости, 27.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:06 27.07.2023 (обновлено: 06:11 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/afrika-1886513696.html
Председатель Афросоюза рассказал об отношении Киева к африканскому плану
Председатель Афросоюза рассказал об отношении Киева к африканскому плану - РИА Новости, 27.07.2023
Председатель Афросоюза рассказал об отношении Киева к африканскому плану
Авторы африканской мирной инициативы по урегулированию конфликта на Украине до сих пор не увидели подтверждения заинтересованности Владимира Зеленского в мирном РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T06:06
2023-07-27T06:11
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
владимир зеленский
африканский союз
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Авторы африканской мирной инициативы по урегулированию конфликта на Украине до сих пор не увидели подтверждения заинтересованности Владимира Зеленского в мирном плане, заявил в интервью РИА Новости президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани. "Эта позиция, что он требует выполнения условий, прежде чем начать переговоры, кажется, уже известна повсюду. Но мы до сих пор не получили убедительных подтверждений его заинтересованности", - сказал Ассумани, принимающий участие в саммите "Россия–Африка".Ассумани в составе делегации африканских лидеров ранее встречался как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с Зеленским, чтобы обсудить предложения по урегулированию конфликта. "C Зеленским мы оценили всю ситуацию. Увы, мы ему порекомендовали садиться (за стол переговоров - ред.) и обсуждать, он хочет поставить свои условия, прежде чем браться за обсуждение. Это объяснимо, но, возможно, не оправдано, потому что мы беремся за обсуждение, чтобы найти решение. Но если у нас есть решения до переговоров, какой смысл вообще обсуждать? Ну, тем не менее мы видели, что он все-таки очень искренне принял к сведению. Он принял к сведению, что нельзя прийти к результатам с помощью оружия. Это еще предстоит обсудить", - отметил президент. Африканская мирная инициатива состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. Второй саммит и экономический форум "Россия–Африка" пройдут 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, африканский союз, форум "россия — африка"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Африканский союз, Форум "Россия — Африка"
Председатель Афросоюза рассказал об отношении Киева к африканскому плану

Председатель Афросоюза: заинтересованности Зеленского в африканском мирном плане не видно

© Фото : посольство РФ в Республике Мадагаскар и в Союзе Коморских острововПосол России А.В.Андреев во время встречи с президентом Комор Азали Ассумани
Посол России А.В.Андреев во время встречи с президентом Комор Азали Ассумани - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : посольство РФ в Республике Мадагаскар и в Союзе Коморских островов
Посол России А.В.Андреев во время встречи с президентом Комор Азали Ассумани. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Авторы африканской мирной инициативы по урегулированию конфликта на Украине до сих пор не увидели подтверждения заинтересованности Владимира Зеленского в мирном плане, заявил в интервью РИА Новости президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани.
"Эта позиция, что он требует выполнения условий, прежде чем начать переговоры, кажется, уже известна повсюду. Но мы до сих пор не получили убедительных подтверждений его заинтересованности", - сказал Ассумани, принимающий участие в саммите "Россия–Африка".
Ассумани в составе делегации африканских лидеров ранее встречался как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с Зеленским, чтобы обсудить предложения по урегулированию конфликта.
"C Зеленским мы оценили всю ситуацию. Увы, мы ему порекомендовали садиться (за стол переговоров - ред.) и обсуждать, он хочет поставить свои условия, прежде чем браться за обсуждение. Это объяснимо, но, возможно, не оправдано, потому что мы беремся за обсуждение, чтобы найти решение. Но если у нас есть решения до переговоров, какой смысл вообще обсуждать? Ну, тем не менее мы видели, что он все-таки очень искренне принял к сведению. Он принял к сведению, что нельзя прийти к результатам с помощью оружия. Это еще предстоит обсудить", - отметил президент.
Африканская мирная инициатива состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.
Второй саммит и экономический форум "Россия–Африка" пройдут 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Первое пленарное заседание саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Саммит "Россия – Африка"
04:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАфриканский союзФорум "Россия — Африка"
 
 
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