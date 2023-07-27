https://ria.ru/20230727/afrika-1886513696.html

Председатель Афросоюза рассказал об отношении Киева к африканскому плану

Председатель Афросоюза рассказал об отношении Киева к африканскому плану - РИА Новости, 27.07.2023

Председатель Афросоюза рассказал об отношении Киева к африканскому плану

Авторы африканской мирной инициативы по урегулированию конфликта на Украине до сих пор не увидели подтверждения заинтересованности Владимира Зеленского в мирном РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T06:06

2023-07-27T06:06

2023-07-27T06:11

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

россия

владимир зеленский

африканский союз

форум "россия — африка"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878570928_0:61:769:494_1920x0_80_0_0_9898b082ecc8b8402116af3beb8eeb42.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Авторы африканской мирной инициативы по урегулированию конфликта на Украине до сих пор не увидели подтверждения заинтересованности Владимира Зеленского в мирном плане, заявил в интервью РИА Новости президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани. "Эта позиция, что он требует выполнения условий, прежде чем начать переговоры, кажется, уже известна повсюду. Но мы до сих пор не получили убедительных подтверждений его заинтересованности", - сказал Ассумани, принимающий участие в саммите "Россия–Африка".Ассумани в составе делегации африканских лидеров ранее встречался как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с Зеленским, чтобы обсудить предложения по урегулированию конфликта. "C Зеленским мы оценили всю ситуацию. Увы, мы ему порекомендовали садиться (за стол переговоров - ред.) и обсуждать, он хочет поставить свои условия, прежде чем браться за обсуждение. Это объяснимо, но, возможно, не оправдано, потому что мы беремся за обсуждение, чтобы найти решение. Но если у нас есть решения до переговоров, какой смысл вообще обсуждать? Ну, тем не менее мы видели, что он все-таки очень искренне принял к сведению. Он принял к сведению, что нельзя прийти к результатам с помощью оружия. Это еще предстоит обсудить", - отметил президент. Африканская мирная инициатива состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. Второй саммит и экономический форум "Россия–Африка" пройдут 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/sammit-1886156125.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, африканский союз, форум "россия — африка"