https://ria.ru/20230726/zhuravlev-1886426742.html

Прощание с военкором Журавлевым пройдет в Доме офицеров в Екатеринбурге

Прощание с военкором Журавлевым пройдет в Доме офицеров в Екатеринбурге - РИА Новости, 26.07.2023

Прощание с военкором Журавлевым пройдет в Доме офицеров в Екатеринбурге

Прощание с погибшим в зоне СВО военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым состоится в пятницу в Доме офицеров в его родном Екатеринбурге, место гражданской... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T16:40

2023-07-26T16:40

2023-07-26T16:40

специальная военная операция на украине

екатеринбург

россия

ростислав журавлев

умер военкор ростислав журавлев

обстрел группы журналистов в зоне сво

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происшествия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Прощание с погибшим в зоне СВО военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым состоится в пятницу в Доме офицеров в его родном Екатеринбурге, место гражданской панихиды изменено в связи с большим числом желающих проститься с журналистом, сообщили агентству в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня". "В 11.00 (09.00 мск) состоится прощание в Доме офицеров по адресу: Первомайская улица, дом 27", - сказали в пресс-службе. Первоначально было объявлено, что церемония пройдет в Доме журналистов в Екатеринбурге. В пятницу на Широкореченском кладбище города Ростислава Журавлева похоронят с воинскими почестями. Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы. Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель военкора Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885713056.html

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

екатеринбург, россия, ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво, ситуация в днр и лнр, происшествия