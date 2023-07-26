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Прощание с военкором Журавлевым пройдет в Доме офицеров в Екатеринбурге - РИА Новости, 26.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:40 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/zhuravlev-1886426742.html
Прощание с военкором Журавлевым пройдет в Доме офицеров в Екатеринбурге
Прощание с военкором Журавлевым пройдет в Доме офицеров в Екатеринбурге - РИА Новости, 26.07.2023
Прощание с военкором Журавлевым пройдет в Доме офицеров в Екатеринбурге
Прощание с погибшим в зоне СВО военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым состоится в пятницу в Доме офицеров в его родном Екатеринбурге, место гражданской... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T16:40
2023-07-26T16:40
специальная военная операция на украине
екатеринбург
россия
ростислав журавлев
умер военкор ростислав журавлев
обстрел группы журналистов в зоне сво
ситуация в днр и лнр
происшествия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Прощание с погибшим в зоне СВО военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым состоится в пятницу в Доме офицеров в его родном Екатеринбурге, место гражданской панихиды изменено в связи с большим числом желающих проститься с журналистом, сообщили агентству в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня". "В 11.00 (09.00 мск) состоится прощание в Доме офицеров по адресу: Первомайская улица, дом 27", - сказали в пресс-службе. Первоначально было объявлено, что церемония пройдет в Доме журналистов в Екатеринбурге. В пятницу на Широкореченском кладбище города Ростислава Журавлева похоронят с воинскими почестями. Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы. Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель военкора Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885713056.html
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екатеринбург, россия, ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво, ситуация в днр и лнр, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Екатеринбург, Россия, Ростислав Журавлев, Умер военкор Ростислав Журавлев, Обстрел группы журналистов в зоне СВО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Происшествия
Прощание с военкором Журавлевым пройдет в Доме офицеров в Екатеринбурге

Прощание с военкором Журавлевым пройдет 28 июля в Доме офицеров в Екатеринбурге

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Прощание с погибшим в зоне СВО военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым состоится в пятницу в Доме офицеров в его родном Екатеринбурге, место гражданской панихиды изменено в связи с большим числом желающих проститься с журналистом, сообщили агентству в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня".
"В 11.00 (09.00 мск) состоится прощание в Доме офицеров по адресу: Первомайская улица, дом 27", - сказали в пресс-службе. Первоначально было объявлено, что церемония пройдет в Доме журналистов в Екатеринбурге. В пятницу на Широкореченском кладбище города Ростислава Журавлева похоронят с воинскими почестями.
Памяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажей - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Памяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажей
22 июля, 17:40
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель военкора Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Памяти Ростислава Журавлева
22 июля, 15:48
 
Специальная военная операция на УкраинеЕкатеринбургРоссияРостислав ЖуравлевУмер военкор Ростислав ЖуравлевОбстрел группы журналистов в зоне СВОСитуация в ДНР и ЛНРПроисшествия
 
 
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