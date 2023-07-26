Прощание с военкором Журавлевым пройдет в Доме офицеров в Екатеринбурге
Прощание с военкором Журавлевым пройдет 28 июля в Доме офицеров в Екатеринбурге
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Прощание с погибшим в зоне СВО военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым состоится в пятницу в Доме офицеров в его родном Екатеринбурге, место гражданской панихиды изменено в связи с большим числом желающих проститься с журналистом, сообщили агентству в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня".
"В 11.00 (09.00 мск) состоится прощание в Доме офицеров по адресу: Первомайская улица, дом 27", - сказали в пресс-службе. Первоначально было объявлено, что церемония пройдет в Доме журналистов в Екатеринбурге. В пятницу на Широкореченском кладбище города Ростислава Журавлева похоронят с воинскими почестями.
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель военкора Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.