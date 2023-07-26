https://ria.ru/20230726/zemletryasenie-1886284294.html

У Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9

У Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 26.07.2023

У Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали сейсмологи ночью в среду в районе Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T02:06

2023-07-26T02:06

2023-07-26T02:09

происшествия

курильские острова

тихий океан

елена семенова

российская академия наук

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали сейсмологи ночью в среду в районе Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 4,9 произошло 26 июля в 00.51 (16.51 мск вторника). Эпицентр находился в Тихом океане в 172 километрах восточнее курильского острова Матуа. Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По информации собеседницы, в населенных пунктах островов Курильской гряды землетрясение не ощутили, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20230725/zemletryasenie-1886076498.html

курильские острова

тихий океан

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происшествия, курильские острова, тихий океан, елена семенова, российская академия наук