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У Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 26.07.2023
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02:06 26.07.2023 (обновлено: 02:09 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/zemletryasenie-1886284294.html
У Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9
У Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 26.07.2023
У Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали сейсмологи ночью в среду в районе Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T02:06
2023-07-26T02:09
происшествия
курильские острова
тихий океан
елена семенова
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали сейсмологи ночью в среду в районе Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 4,9 произошло 26 июля в 00.51 (16.51 мск вторника). Эпицентр находился в Тихом океане в 172 километрах восточнее курильского острова Матуа. Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По информации собеседницы, в населенных пунктах островов Курильской гряды землетрясение не ощутили, тревога цунами не объявлялась.
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происшествия, курильские острова, тихий океан, елена семенова, российская академия наук
Происшествия, Курильские острова, Тихий океан, Елена Семенова, Российская академия наук
У Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9

Филиал РАН: в районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали сейсмологи ночью в среду в районе Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 4,9 произошло 26 июля в 00.51 (16.51 мск вторника). Эпицентр находился в Тихом океане в 172 километрах восточнее курильского острова Матуа. Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По информации собеседницы, в населенных пунктах островов Курильской гряды землетрясение не ощутили, тревога цунами не объявлялась.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0
Вчера, 05:48
 
ПроисшествияКурильские островаТихий океанЕлена СеменоваРоссийская академия наук
 
 
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