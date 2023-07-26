https://ria.ru/20230726/zelenskiy-1886497098.html

"До чего довел страну?" В Киеве пришли в ярость от решения Зеленского

"До чего довел страну?" В Киеве пришли в ярость от решения Зеленского - РИА Новости, 26.07.2023

"До чего довел страну?" В Киеве пришли в ярость от решения Зеленского

Решение Владимира Зеленского продлить на Украине действие военного положения говорит о его страхе проиграть выборы, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T22:31

2023-07-26T22:31

2023-07-26T23:06

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского продлить на Украине действие военного положения говорит о его страхе проиграть выборы, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."До чего ты довел страну? Опять военное положение продлевают. Тогда не будут проводить выборы. Потому что ты, Зеленский, боишься и знаешь, что их проиграешь", — сказал он.По мнению эксперта, политика главы киевского режима оказалась провальной: НАТО отказалась принимать Украину в альянс, а Россия вышла из зерновой сделки."Страна — банкрот, доведена Слугами народа до дефолта, ничего не производит уже, мощности народно-хозяйственного комплекса уничтожены", — отметил Соскин, добавив, что ВСУ при этом продолжают нести тяжелые потери на фронте. Он напомнил, что в предвыборной кампании Зеленский обещал установить мир на Украине, но вместо этого по его вине гибнет все больше людей.

https://ria.ru/20230726/vsu-1886491761.html

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