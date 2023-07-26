https://ria.ru/20230726/zelenskiy-1886433888.html

"Российские танки в Киеве". В США вынесли предупреждение Зеленскому

"Российские танки в Киеве". В США вынесли предупреждение Зеленскому - РИА Новости, 26.07.2023

"Российские танки в Киеве". В США вынесли предупреждение Зеленскому

Российские вооруженные силы при необходимости легко смогут дойти до Киева и поставить таким образом точку в конфликте, заявил бывший советник главы Пентагона... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T17:04

2023-07-26T17:04

2023-07-26T18:00

специальная военная операция на украине

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владимир путин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские вооруженные силы при необходимости легко смогут дойти до Киева и поставить таким образом точку в конфликте, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."США не остановятся до тех пор, пока уже нельзя будет отрицать победу Москвы. Это может закончиться тем, что российские танки будут в Киеве", — отметил он.По мнению военного, в Белом доме не хотят признавать поражение в конфликте на Украине, поэтому оттягивают его урегулирование. Однако у киевского режима уже нет шансов на успех даже при новых поставках натовской техники, предупредил он.Российский президент Владимир Путин не намерен расширять конфликт и стремится к его разрешению, однако, если потребуется, Москва сможет дойти не только до Киева, но и до западной границы бывшей советской республики, резюмировал Макгрегор.

https://ria.ru/20230726/vsu-1886394439.html

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в мире, украина, москва, киев, владимир путин, министерство обороны сша