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"Российские танки в Киеве". В США вынесли предупреждение Зеленскому - РИА Новости, 26.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:04 26.07.2023 (обновлено: 18:00 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/zelenskiy-1886433888.html
"Российские танки в Киеве". В США вынесли предупреждение Зеленскому
"Российские танки в Киеве". В США вынесли предупреждение Зеленскому - РИА Новости, 26.07.2023
"Российские танки в Киеве". В США вынесли предупреждение Зеленскому
Российские вооруженные силы при необходимости легко смогут дойти до Киева и поставить таким образом точку в конфликте, заявил бывший советник главы Пентагона... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T17:04
2023-07-26T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
киев
владимир путин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские вооруженные силы при необходимости легко смогут дойти до Киева и поставить таким образом точку в конфликте, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;США не остановятся до тех пор, пока уже нельзя будет отрицать победу Москвы. Это может закончиться тем, что российские танки будут в Киеве&quot;, — отметил он.По мнению военного, в Белом доме не хотят признавать поражение в конфликте на Украине, поэтому оттягивают его урегулирование. Однако у киевского режима уже нет шансов на успех даже при новых поставках натовской техники, предупредил он.Российский президент Владимир Путин не намерен расширять конфликт и стремится к его разрешению, однако, если потребуется, Москва сможет дойти не только до Киева, но и до западной границы бывшей советской республики, резюмировал Макгрегор.
https://ria.ru/20230726/vsu-1886394439.html
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в мире, украина, москва, киев, владимир путин, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Киев, Владимир Путин, Министерство обороны США
"Российские танки в Киеве". В США вынесли предупреждение Зеленскому

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США не признают поражение, пока Россия не пойдет на Киев

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота 200-й мотострелковой бригады Южной группы войск под Соледаром
Работа 200-й мотострелковой бригады Южной группы войск под Соледаром - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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Работа 200-й мотострелковой бригады Южной группы войск под Соледаром. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские вооруженные силы при необходимости легко смогут дойти до Киева и поставить таким образом точку в конфликте, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"США не остановятся до тех пор, пока уже нельзя будет отрицать победу Москвы. Это может закончиться тем, что российские танки будут в Киеве", — отметил он.

По мнению военного, в Белом доме не хотят признавать поражение в конфликте на Украине, поэтому оттягивают его урегулирование. Однако у киевского режима уже нет шансов на успех даже при новых поставках натовской техники, предупредил он.
Российский президент Владимир Путин не намерен расширять конфликт и стремится к его разрешению, однако, если потребуется, Москва сможет дойти не только до Киева, но и до западной границы бывшей советской республики, резюмировал Макгрегор.
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