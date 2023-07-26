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"Опять поверил?" В Сети подняли на смех Зеленского после слов о Западе - РИА Новости, 26.07.2023
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04:56 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/zelenskiy-1886288241.html
"Опять поверил?" В Сети подняли на смех Зеленского после слов о Западе
"Опять поверил?" В Сети подняли на смех Зеленского после слов о Западе - РИА Новости, 26.07.2023
"Опять поверил?" В Сети подняли на смех Зеленского после слов о Западе
Пользователи Twitter высмеяли Владимира Зеленского после его заявления о проработке шагов по интеграции Украины в Евросоюз. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T04:56
2023-07-26T04:56
в мире
украина
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли Владимира Зеленского после его заявления о проработке шагов по интеграции Украины в Евросоюз."Пусть Украина сначала поборет коррупцию. Они еще не вступили в ЕС, а уже начинают учить других", — написал один из пользователей."Ты преступник", — добавил второй."Чем больше у них с тобой встреч, тем быстрее они устают от твоего нытья и попрошайничества", — сыронизировал третий."Ты опять поверил своим западным хозяевам насчет независимости?" — спросил другой.Другие пользователи пришли к выводу, что Украина не сможет вступить в Евросоюз.
https://ria.ru/20230719/ukraina-1885147081.html
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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз
"Опять поверил?" В Сети подняли на смех Зеленского после слов о Западе

Пользователи Twitter высмеяли Зеленского после слов об интеграции Украины в Евросоюз

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли Владимира Зеленского после его заявления о проработке шагов по интеграции Украины в Евросоюз.
«
"Пусть Украина сначала поборет коррупцию. Они еще не вступили в ЕС, а уже начинают учить других", — написал один из пользователей.
"Ты преступник", — добавил второй.
"Чем больше у них с тобой встреч, тем быстрее они устают от твоего нытья и попрошайничества", — сыронизировал третий.
«
"Ты опять поверил своим западным хозяевам насчет независимости?" — спросил другой.
Другие пользователи пришли к выводу, что Украина не сможет вступить в Евросоюз.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
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