https://ria.ru/20230726/zelenskiy-1886288241.html

"Опять поверил?" В Сети подняли на смех Зеленского после слов о Западе

"Опять поверил?" В Сети подняли на смех Зеленского после слов о Западе - РИА Новости, 26.07.2023

"Опять поверил?" В Сети подняли на смех Зеленского после слов о Западе

Пользователи Twitter высмеяли Владимира Зеленского после его заявления о проработке шагов по интеграции Украины в Евросоюз. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T04:56

2023-07-26T04:56

2023-07-26T04:56

в мире

украина

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли Владимира Зеленского после его заявления о проработке шагов по интеграции Украины в Евросоюз."Пусть Украина сначала поборет коррупцию. Они еще не вступили в ЕС, а уже начинают учить других", — написал один из пользователей."Ты преступник", — добавил второй."Чем больше у них с тобой встреч, тем быстрее они устают от твоего нытья и попрошайничества", — сыронизировал третий."Ты опять поверил своим западным хозяевам насчет независимости?" — спросил другой.Другие пользователи пришли к выводу, что Украина не сможет вступить в Евросоюз.

https://ria.ru/20230719/ukraina-1885147081.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз