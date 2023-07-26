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Полянский назвал британское председательство в СБ ООН позором - РИА Новости, 26.07.2023
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Религия
 
21:56 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/zasedanie-1886493886.html
Полянский назвал британское председательство в СБ ООН позором
Полянский назвал британское председательство в СБ ООН позором - РИА Новости, 26.07.2023
Полянский назвал британское председательство в СБ ООН позором
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал позором британское председательство в СБ ООН РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T21:56
2023-07-26T21:56
религия
в мире
россия
украина
дмитрий полянский
лондон
совет безопасности оон
оон
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ООН, 26 июл – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал позором британское председательство в СБ ООН "Это позор. Это действительно позор", - сказал Полянский журналистам после того, как Лондон не дал заслушать на заседании Совбеза по гонениям на УПЦ предложенного Россией докладчика. "Это был позор и год назад. Председатель СБ ООН должен быть нейтральным, он должен направлять усилия Совбеза, чтобы обсуждать определенные вопросы. Он не должен продвигать свою повестку", - указал он. Полянский напомнил, что именно так действовала Россия в ходе своего председательства в Совбезе. "Но, к сожалению, Британия уже в ряде случаев продемонстрировала, что интересы НАТО и западных стран более важны для них, чем их позиция председателя. Сегодня как раз откровенный пример этого. Я не знаю что произошло с британской дипломатией, но определенно, это не приветствуется", - заключил он. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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в мире, россия, украина, дмитрий полянский, лондон, совет безопасности оон, оон, нато, ситуация вокруг упц
Религия, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Полянский, Лондон, Совет Безопасности ООН, ООН, НАТО, Ситуация вокруг УПЦ
Полянский назвал британское председательство в СБ ООН позором

Первый зампостпреда России Полянский назвал британское председательство в СБ ООН позором

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 26 июл – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал позором британское председательство в СБ ООН
"Это позор. Это действительно позор", - сказал Полянский журналистам после того, как Лондон не дал заслушать на заседании Совбеза по гонениям на УПЦ предложенного Россией докладчика.
"Это был позор и год назад. Председатель СБ ООН должен быть нейтральным, он должен направлять усилия Совбеза, чтобы обсуждать определенные вопросы. Он не должен продвигать свою повестку", - указал он.
Полянский напомнил, что именно так действовала Россия в ходе своего председательства в Совбезе.
"Но, к сожалению, Британия уже в ряде случаев продемонстрировала, что интересы НАТО и западных стран более важны для них, чем их позиция председателя. Сегодня как раз откровенный пример этого. Я не знаю что произошло с британской дипломатией, но определенно, это не приветствуется", - заключил он.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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РелигияВ миреРоссияУкраинаДмитрий ПолянскийЛондонСовет Безопасности ООНООННАТОСитуация вокруг УПЦ
 
 
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