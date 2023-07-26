https://ria.ru/20230726/zasedanie-1886439008.html
Россия отказалась выступать на заседании СБ ООН из-за выходки Лондона
Россия отказалась выступать на заседании СБ ООН из-за выходки Лондона - РИА Новости, 26.07.2023
Россия отказалась выступать на заседании СБ ООН из-за выходки Лондона
Россия отказалась выступать на инициированном Западом заседании Совбеза ООН после того, как Лондон заблокировал выступление запрошенного Москвой докладчика на... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T17:16
2023-07-26T17:16
2023-07-26T20:24
россия
оон
в мире
дмитрий полянский
совет безопасности оон
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ООН, 26 июл — РИА Новости. Россия отказалась выступать на инициированном Западом заседании Совбеза ООН после того, как Лондон заблокировал выступление запрошенного Москвой докладчика на заседании по теме гонений на УПЦ, заявил первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский."В знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании СБ, притом что этот кандидат полностью соответствует критериям правила 39 временных процедур СБ ООН, то есть обладает компетенцией по вопросу, находящемуся сегодня на повестке дня, мы не будем выступать на следующем за нашим заседании", — сказал он.Изначально на сегодняшнее утро намечалось одно заседание Совбеза — по теме гонений на УПЦ. Россия запросила в качестве докладчиков трех человек — представителя ООН, а также архиепископа Гедеона от УПЦ и украинского писателя. Двое последних подверглись преследованию в бывшей советской республике за политические и религиозные взгляды, отметил Полянский.Между тем накануне Лондон объявил, что сразу же вслед за этим состоится заседание, посвященное прекращению зерновой сделки. Сегодня же британский зампостпреда Джеймс Кариуки объявил, что из-за временных ограничений России предлагается допустить к выступлению только одного из заявленных представителей. Выступление второго предлагалось представить в письменном виде.Тогда Москва поставила на процедурное голосование вопрос участия в заседании архиепископа Гедеона. Но это предложение поддержали лишь три страны, а остальные члены Совбеза воздержались. Участие Гедеона было заблокировано.Как позднее уточнила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия отказалась выступать на заседании по "намеренно сфабрикованной западниками теме "разрушения Россией памятников культурного наследия Одессы".Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России соглашение не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 18 июля черноморская инициатива перестала действовать.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886327475.html
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россия, оон, в мире, дмитрий полянский, совет безопасности оон
Россия, ООН, В мире, Дмитрий Полянский, Совет Безопасности ООН
Россия отказалась выступать на заседании СБ ООН из-за выходки Лондона
Полянский: Россия в знак протеста не выступит на запрошенном Западом заседании СБ ООН
ООН, 26 июл — РИА Новости. Россия отказалась выступать на инициированном Западом заседании Совбеза ООН после того, как Лондон заблокировал выступление запрошенного Москвой докладчика на заседании по теме гонений на УПЦ, заявил первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский.
«
"В знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании СБ, притом что этот кандидат полностью соответствует критериям правила 39 временных процедур СБ ООН, то есть обладает компетенцией по вопросу, находящемуся сегодня на повестке дня, мы не будем выступать на следующем за нашим заседании", — сказал он.
Изначально на сегодняшнее утро намечалось одно заседание Совбеза — по теме гонений на УПЦ. Россия запросила в качестве докладчиков трех человек — представителя ООН, а также архиепископа Гедеона от УПЦ и украинского писателя. Двое последних подверглись преследованию в бывшей советской республике за политические и религиозные взгляды, отметил Полянский.
Между тем накануне Лондон объявил, что сразу же вслед за этим состоится заседание, посвященное прекращению зерновой сделки. Сегодня же британский зампостпреда Джеймс Кариуки объявил, что из-за временных ограничений России предлагается допустить к выступлению только одного из заявленных представителей. Выступление второго предлагалось представить в письменном виде.
Постпред Эритреи: Запад использовал Африку в зерновой сделке против России
Тогда Москва поставила на процедурное голосование вопрос участия в заседании архиепископа Гедеона. Но это предложение поддержали лишь три страны, а остальные члены Совбеза воздержались. Участие Гедеона было заблокировано.
Как позднее уточнила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия отказалась выступать на заседании по "намеренно сфабрикованной западниками теме "разрушения Россией памятников культурного наследия Одессы".
Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю
и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России соглашение не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу
, а не в нуждающиеся страны Африки
. В результате 18 июля черноморская инициатива перестала действовать.
Шах и мат: Запад проморгал последствия выхода России из зерновой сделки