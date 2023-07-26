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Смоленскую АЭС защитят от дронов почти за 350 миллионов рублей - РИА Новости, 26.07.2023
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14:46 26.07.2023 (обновлено: 14:47 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/zaschita-1886392813.html
Смоленскую АЭС защитят от дронов почти за 350 миллионов рублей
Смоленскую АЭС защитят от дронов почти за 350 миллионов рублей - РИА Новости, 26.07.2023
Смоленскую АЭС защитят от дронов почти за 350 миллионов рублей
На оснащение Смоленской АЭС средствами защиты от беспилотников направят 348,7 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:46
2023-07-26T14:47
специальная военная операция на украине
смоленская аэс
россия
безопасность
смоленская область
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. На оснащение Смоленской АЭС средствами защиты от беспилотников направят 348,7 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок. Актуальность закупки связана с последними событиями. В начале июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. Тогда обошлось без пострадавших и повреждений критических объектов. Кроме того, появлялись сообщения о попытке атаки натовскими ракетами по Смоленской АЭС - зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что если эти данные подтвердятся, нужно "рассмотреть сценарий одновременного российского удара" по ряду украинских АЭС и "по ядерным объектам в Восточной Европе" - "тут уже нечего стесняться". Согласно данным портала госзакупок, АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники" планирует заключить договор с ООО "Специальный технологический центр" (Санкт-Петербург) на "оснащение Смоленской АЭС техническими средствами наблюдения за воздушной обстановкой и противодействия беспилотным воздушным суднам". Цена договора - 348,7 миллиона рублей с учетом НДС, указано в документации. В настоящее время Институт проводит закупку у единственного поставщика. Согласно материалам закупки, договор включает разработку решений для рабочей и сметной документации, поставку оборудования, оказание консультационных услуг. "Поставка системы мониторинга и защиты верхней полусферы и приземного пространства интегрированных комплексов технических средств охраны", - говорится в документации. Срок исполнения договора - по 8 декабря текущего года. Смоленская АЭС расположена в трех километрах от города Десногорска. Является филиалом концерна "Росэнергоатом" (входит в "Росатом").
https://ria.ru/20230725/miny-1886150468.html
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смоленская аэс, россия, безопасность, смоленская область
Специальная военная операция на Украине, Смоленская АЭС, Россия, Безопасность, Смоленская область
Смоленскую АЭС защитят от дронов почти за 350 миллионов рублей

На защиту Смоленской АЭС от беспилотников выделят 348,7 миллиона рублей

© Фото : АО "Концерн Росэнергоатом"Смоленская АЭС
Смоленская АЭС - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Фото : АО "Концерн Росэнергоатом"
Смоленская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. На оснащение Смоленской АЭС средствами защиты от беспилотников направят 348,7 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.
Актуальность закупки связана с последними событиями. В начале июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. Тогда обошлось без пострадавших и повреждений критических объектов.
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Кроме того, появлялись сообщения о попытке атаки натовскими ракетами по Смоленской АЭС - зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что если эти данные подтвердятся, нужно "рассмотреть сценарий одновременного российского удара" по ряду украинских АЭС и "по ядерным объектам в Восточной Европе" - "тут уже нечего стесняться".
Согласно данным портала госзакупок, АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники" планирует заключить договор с ООО "Специальный технологический центр" (Санкт-Петербург) на "оснащение Смоленской АЭС техническими средствами наблюдения за воздушной обстановкой и противодействия беспилотным воздушным суднам".
Цена договора - 348,7 миллиона рублей с учетом НДС, указано в документации. В настоящее время Институт проводит закупку у единственного поставщика.
Согласно материалам закупки, договор включает разработку решений для рабочей и сметной документации, поставку оборудования, оказание консультационных услуг.
«
"Поставка системы мониторинга и защиты верхней полусферы и приземного пространства интегрированных комплексов технических средств охраны", - говорится в документации. Срок исполнения договора - по 8 декабря текущего года.
Смоленская АЭС расположена в трех километрах от города Десногорска. Является филиалом концерна "Росэнергоатом" (входит в "Росатом").
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Специальная военная операция на УкраинеСмоленская АЭСРоссияБезопасностьСмоленская область
 
 
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