https://ria.ru/20230726/zakon-1886353314.html

ГД одобрила ужесточение контроля за деятельностью кредитных организаций

ГД одобрила ужесточение контроля за деятельностью кредитных организаций - РИА Новости, 26.07.2023

ГД одобрила ужесточение контроля за деятельностью кредитных организаций

Госдума приняла закон об ужесточении контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций (МФО), связанных с возвратом просроченной задолженности,... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T12:58

2023-07-26T12:58

2023-07-26T14:11

госдума рф

"дом.рф"

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон об ужесточении контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций (МФО), связанных с возвратом просроченной задолженности, он может вступить в силу с 1 марта 2024 года.Теперь Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет вести не только реестр профессиональных коллекторских организаций, но и перечень осуществляющих взыскание банков и МФО. Списки ФССП обязана будет размещать на официальном сайте.А представителями кредитора по новому закону смогут выступать не только профессиональные коллекторы, но и банки, входящие в одну группу лиц с кредитором или представляющие интересы специализированных обществ, ипотечных агентов либо единого института развития в жилищной сфере (АО "Дом.РФ") и его организаций.Одновременно закон разрешает взыскателю взаимодействовать с должником через портал госуслуг с согласия должника, в том числе общаться в чате.Банки и МФО также обяжут вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и хранить такие записи три года, а также уведомлять ФССП о начале таких действий, приложив копии документов, подтверждающих наличие оборудования для записи. В случае неоднократных нарушений в течение года служба сможет ограничивать отдельные способы контакта с должниками на срок до 30 календарных дней.Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования, а отдельные нормы — через год после публикации. Это часть о ведении и хранении записей, полученных в процессе работы по возврату долгов.

https://realty.ria.ru/20230630/dolgi-1881377497.html

https://ria.ru/20230726/dolzhniki-1886348484.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, "дом.рф", федеральная служба судебных приставов (фссп россии)