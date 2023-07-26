https://ria.ru/20230726/zakon-1886353314.html
ГД одобрила ужесточение контроля за деятельностью кредитных организаций
ГД одобрила ужесточение контроля за деятельностью кредитных организаций - РИА Новости, 26.07.2023
ГД одобрила ужесточение контроля за деятельностью кредитных организаций
Госдума приняла закон об ужесточении контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций (МФО), связанных с возвратом просроченной задолженности,... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:58
2023-07-26T12:58
2023-07-26T14:11
госдума рф
"дом.рф"
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон об ужесточении контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций (МФО), связанных с возвратом просроченной задолженности, он может вступить в силу с 1 марта 2024 года.Теперь Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет вести не только реестр профессиональных коллекторских организаций, но и перечень осуществляющих взыскание банков и МФО. Списки ФССП обязана будет размещать на официальном сайте.А представителями кредитора по новому закону смогут выступать не только профессиональные коллекторы, но и банки, входящие в одну группу лиц с кредитором или представляющие интересы специализированных обществ, ипотечных агентов либо единого института развития в жилищной сфере (АО "Дом.РФ") и его организаций.Одновременно закон разрешает взыскателю взаимодействовать с должником через портал госуслуг с согласия должника, в том числе общаться в чате.Банки и МФО также обяжут вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и хранить такие записи три года, а также уведомлять ФССП о начале таких действий, приложив копии документов, подтверждающих наличие оборудования для записи. В случае неоднократных нарушений в течение года служба сможет ограничивать отдельные способы контакта с должниками на срок до 30 календарных дней.Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования, а отдельные нормы — через год после публикации. Это часть о ведении и хранении записей, полученных в процессе работы по возврату долгов.
https://realty.ria.ru/20230630/dolgi-1881377497.html
https://ria.ru/20230726/dolzhniki-1886348484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, "дом.рф", федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Госдума РФ, "Дом.РФ", Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
ГД одобрила ужесточение контроля за деятельностью кредитных организаций
ГД приняла закон об ужесточении контроля за деятельностью микрофинансовых организаций
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон об ужесточении контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций (МФО), связанных с возвратом просроченной задолженности, он может вступить в силу с 1 марта 2024 года.
Теперь Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет вести не только реестр профессиональных коллекторских организаций, но и перечень осуществляющих взыскание банков и МФО. Списки ФССП обязана будет размещать на официальном сайте.
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А представителями кредитора по новому закону смогут выступать не только профессиональные коллекторы, но и банки, входящие в одну группу лиц с кредитором или представляющие интересы специализированных обществ, ипотечных агентов либо единого института развития в жилищной сфере (АО "Дом.РФ
") и его организаций.
Одновременно закон разрешает взыскателю взаимодействовать с должником через портал госуслуг с согласия должника, в том числе общаться в чате.
Банки и МФО также обяжут вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и хранить такие записи три года, а также уведомлять ФССП о начале таких действий, приложив копии документов, подтверждающих наличие оборудования для записи. В случае неоднократных нарушений в течение года служба сможет ограничивать отдельные способы контакта с должниками на срок до 30 календарных дней.
Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования, а отдельные нормы — через год после публикации. Это часть о ведении и хранении записей, полученных в процессе работы по возврату долгов.
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