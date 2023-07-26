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МВД, ФСБ и Минфин высказались против ускоренной выдачи загранпаспортов - РИА Новости, 26.07.2023
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Туризм
 
17:45 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/zagranpasport-1886445266.html
МВД, ФСБ и Минфин высказались против ускоренной выдачи загранпаспортов
МВД, ФСБ и Минфин высказались против ускоренной выдачи загранпаспортов - РИА Новости, 26.07.2023
МВД, ФСБ и Минфин высказались против ускоренной выдачи загранпаспортов
МВД, ФСБ и министерство финансов не поддержали предложение об ускоренной выдаче загранпаспортов за дополнительную плату, сообщается в официальном ответе первого РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T17:45
2023-07-26T17:45
туризм
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туризм
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владислав даванков
александр горовой
михаил мишустин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. МВД, ФСБ и министерство финансов не поддержали предложение об ускоренной выдаче загранпаспортов за дополнительную плату, сообщается в официальном ответе первого замминистра внутренних дел Александра Горового вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. ФСБ России считает, что сейчас система отвечает задачам в области безопасности и обеспечивает полноту проведения всего комплекса необходимых мероприятий. "При этом существующие сроки рассмотрения органами безопасности запросов на выдачу заграничного паспорта являются оптимальными и не могут быть скорректированы в сторону уменьшения", — отмечается в документе. По мнению Минфина России, снижение размера или отмена госпошлины за выдачу заграничного паспорта может привести к выпадающим доходам федерального бюджета. "Статьей 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственная пошлина за выдачу загранпаспортов подлежит зачислению по нормативу 100 процентов федеральный бюджет. Учитывая изложенное, предлагаемая вами инициатива по платному ускоренному оформлению заграничного паспорта не поддерживается", — подчеркивается в документе.Ранее вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением предоставить гражданам возможность ускоренного получения загранпаспорта за дополнительную плату. В документе отмечается, что при рассмотрении заявлений о выдаче загранпаспортов осуществляются проверки на наличие оснований, которые могут повлечь временное ограничение на выезд из РФ и отказ в оформлении и выдаче заграничного паспорта.
https://ria.ru/20230720/zagranpasporta-1885319407.html
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новости - туризм, туризм, туристы, владислав даванков, александр горовой, михаил мишустин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), паспорт
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Владислав Даванков, Александр Горовой, Михаил Мишустин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Паспорт
МВД, ФСБ и Минфин высказались против ускоренной выдачи загранпаспортов

МВД, ФСБ и Минфин не поддержали ускоренную выдачу загранпаспортов за дополнительную плату

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. МВД, ФСБ и министерство финансов не поддержали предложение об ускоренной выдаче загранпаспортов за дополнительную плату, сообщается в официальном ответе первого замминистра внутренних дел Александра Горового вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
ФСБ России считает, что сейчас система отвечает задачам в области безопасности и обеспечивает полноту проведения всего комплекса необходимых мероприятий.
"При этом существующие сроки рассмотрения органами безопасности запросов на выдачу заграничного паспорта являются оптимальными и не могут быть скорректированы в сторону уменьшения", — отмечается в документе.
По мнению Минфина России, снижение размера или отмена госпошлины за выдачу заграничного паспорта может привести к выпадающим доходам федерального бюджета.
"Статьей 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственная пошлина за выдачу загранпаспортов подлежит зачислению по нормативу 100 процентов федеральный бюджет. Учитывая изложенное, предлагаемая вами инициатива по платному ускоренному оформлению заграничного паспорта не поддерживается", — подчеркивается в документе.
Ранее вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением предоставить гражданам возможность ускоренного получения загранпаспорта за дополнительную плату.
В документе отмечается, что при рассмотрении заявлений о выдаче загранпаспортов осуществляются проверки на наличие оснований, которые могут повлечь временное ограничение на выезд из РФ и отказ в оформлении и выдаче заграничного паспорта.
Заграничный паспорт гражданина РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыВладислав ДаванковАлександр ГоровойМихаил МишустинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Паспорт
 
 
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