https://ria.ru/20230726/zaderzhanie-1886311565.html

Адвокат заявил о задержании Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма

Адвокат заявил о задержании Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 26.07.2023

Адвокат заявил о задержании Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма

Против социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, его задержали и увезли в Сыктывкар, сообщил адвокат Сергей РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T10:12

2023-07-26T10:12

2023-07-26T12:54

россия

сыктывкар

происшествия

республика коми

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Против социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, его задержали и увезли в Сыктывкар, сообщил адвокат Сергей Ерохов в Telegram-канале. "Я принял адвокатское поручение защищать известного российского политолога профессора Б. Ю. Кагарлицкого*. Ему вменяют часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса о публичном оправдании терроризма", — написал он. По словам адвоката, политолог не признает вину и "никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм". Ерохов добавил, что Кагарлицкого* этапировали в Сыктывкар, где дело расследует управление ФСБ по Коми. Кагарлицкий* — социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.* Признан иностранным агентом.

https://ria.ru/20230504/rusofobiya-1869524957.html

россия

сыктывкар

республика коми

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сыктывкар, происшествия, республика коми