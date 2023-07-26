https://ria.ru/20230726/zaderzhanie-1886311565.html
Адвокат заявил о задержании Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма
Адвокат заявил о задержании Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 26.07.2023
Адвокат заявил о задержании Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма
Против социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, его задержали и увезли в Сыктывкар, сообщил адвокат Сергей РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:12
2023-07-26T10:12
2023-07-26T12:54
россия
сыктывкар
происшествия
республика коми
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Против социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, его задержали и увезли в Сыктывкар, сообщил адвокат Сергей Ерохов в Telegram-канале. "Я принял адвокатское поручение защищать известного российского политолога профессора Б. Ю. Кагарлицкого*. Ему вменяют часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса о публичном оправдании терроризма", — написал он. По словам адвоката, политолог не признает вину и "никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм". Ерохов добавил, что Кагарлицкого* этапировали в Сыктывкар, где дело расследует управление ФСБ по Коми. Кагарлицкий* — социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.* Признан иностранным агентом.
https://ria.ru/20230504/rusofobiya-1869524957.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сыктывкар, происшествия, республика коми
Россия, Сыктывкар, Происшествия, Республика Коми
Адвокат заявил о задержании Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма
Адвокат заявил, что иноагента Кагарлицкого задержали по делу об оправдании терроризма
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Против социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, его задержали и увезли в Сыктывкар, сообщил адвокат Сергей Ерохов в Telegram-канале
.
"Я принял адвокатское поручение защищать известного российского политолога профессора Б. Ю. Кагарлицкого*. Ему вменяют часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса о публичном оправдании терроризма", — написал он.
По словам адвоката, политолог не признает вину и "никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм".
Ерохов добавил, что Кагарлицкого* этапировали в Сыктывкар, где дело расследует управление ФСБ по Коми.
Кагарлицкий* — социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.
* Признан иностранным агентом.
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