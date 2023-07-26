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В Хакасии задержали пропагандиста "Азова"* - РИА Новости, 26.07.2023
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09:37 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/zaderzhanie-1886307305.html
В Хакасии задержали пропагандиста "Азова"*
В Хакасии задержали пропагандиста "Азова"* - РИА Новости, 26.07.2023
В Хакасии задержали пропагандиста "Азова"*
Спецслужбы задержали в Абакане участника украинской националистической организации "Этническое национальное объединение", пропагандирующей причастный к военным... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T09:37
2023-07-26T09:37
россия
абакан
украина
фсб
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КРАСНОЯРСК, 26 июл – РИА Новости. Спецслужбы задержали в Абакане участника украинской националистической организации "Этническое национальное объединение", пропагандирующей причастный к военным преступлениям нацбат "Азов"*, сообщает в среду республиканский главк ФСБ. "Указанное лицо в целях привлечения новых сторонников в ... украинское военизированное националистическое объединение "Азов"* в период с декабря 2022 года по январь 2023 года с использованием Telegram распространяло материалы, направленные на пропаганду и оправдание деятельности указанной запрещенной структуры", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму. В августе прошлого года Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал "Азов"* террористической организацией и запретил его деятельность. Согласно заключению экспертов, идеология "Азова" включают "экстремальный биологический расизм" (признание других рас иным биологическим видом), планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права. По их словам, представители "Азова"* нападали на представителей нацменьшинств, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины, похищали и пытали жителей Донбасса, а также к причастны к многочисленным военным преступлениям.*Запрещенная в России террористическая организация
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россия, абакан, украина, фсб, генеральная прокуратура рф
Россия, Абакан, Украина, ФСБ, Генеральная прокуратура РФ
В Хакасии задержали пропагандиста "Азова"*

В Абакане задержали мужчину, пропагандировавшего деятельность нацбата "Азов"

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 июл – РИА Новости. Спецслужбы задержали в Абакане участника украинской националистической организации "Этническое национальное объединение", пропагандирующей причастный к военным преступлениям нацбат "Азов"*, сообщает в среду республиканский главк ФСБ.
"Указанное лицо в целях привлечения новых сторонников в ... украинское военизированное националистическое объединение "Азов"* в период с декабря 2022 года по январь 2023 года с использованием Telegram распространяло материалы, направленные на пропаганду и оправдание деятельности указанной запрещенной структуры", - говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму.
В августе прошлого года Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал "Азов"* террористической организацией и запретил его деятельность. Согласно заключению экспертов, идеология "Азова" включают "экстремальный биологический расизм" (признание других рас иным биологическим видом), планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права.
По их словам, представители "Азова"* нападали на представителей нацменьшинств, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины, похищали и пытали жителей Донбасса, а также к причастны к многочисленным военным преступлениям.
*Запрещенная в России террористическая организация
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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19 июля, 15:25
 
РоссияАбаканУкраинаФСБГенеральная прокуратура РФ
 
 
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