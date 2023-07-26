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В Хакасии задержали пропагандиста "Азова"*
В Хакасии задержали пропагандиста "Азова"* - РИА Новости, 26.07.2023
В Хакасии задержали пропагандиста "Азова"*
Спецслужбы задержали в Абакане участника украинской националистической организации "Этническое национальное объединение", пропагандирующей причастный к военным... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T09:37
2023-07-26T09:37
2023-07-26T09:37
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украина
фсб
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КРАСНОЯРСК, 26 июл – РИА Новости. Спецслужбы задержали в Абакане участника украинской националистической организации "Этническое национальное объединение", пропагандирующей причастный к военным преступлениям нацбат "Азов"*, сообщает в среду республиканский главк ФСБ. "Указанное лицо в целях привлечения новых сторонников в ... украинское военизированное националистическое объединение "Азов"* в период с декабря 2022 года по январь 2023 года с использованием Telegram распространяло материалы, направленные на пропаганду и оправдание деятельности указанной запрещенной структуры", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму. В августе прошлого года Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал "Азов"* террористической организацией и запретил его деятельность. Согласно заключению экспертов, идеология "Азова" включают "экстремальный биологический расизм" (признание других рас иным биологическим видом), планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права. По их словам, представители "Азова"* нападали на представителей нацменьшинств, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины, похищали и пытали жителей Донбасса, а также к причастны к многочисленным военным преступлениям.*Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, абакан, украина, фсб, генеральная прокуратура рф
Россия, Абакан, Украина, ФСБ, Генеральная прокуратура РФ
В Хакасии задержали пропагандиста "Азова"*
В Абакане задержали мужчину, пропагандировавшего деятельность нацбата "Азов"
КРАСНОЯРСК, 26 июл – РИА Новости. Спецслужбы задержали в Абакане участника украинской националистической организации "Этническое национальное объединение", пропагандирующей причастный к военным преступлениям нацбат "Азов"*, сообщает в среду республиканский главк ФСБ.
"Указанное лицо в целях привлечения новых сторонников в ... украинское военизированное националистическое объединение "Азов"* в период с декабря 2022 года по январь 2023 года с использованием Telegram распространяло материалы, направленные на пропаганду и оправдание деятельности указанной запрещенной структуры", - говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму.
В августе прошлого года Верховный суд России
по иску Генпрокуратуры
признал "Азов"* террористической организацией и запретил его деятельность. Согласно заключению экспертов, идеология "Азова" включают "экстремальный биологический расизм" (признание других рас иным биологическим видом), планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права.
По их словам, представители "Азова"* нападали на представителей нацменьшинств, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины
, похищали и пытали жителей Донбасса
, а также к причастны к многочисленным военным преступлениям.
*Запрещенная в России террористическая организация
Большинство боевиков "Азова"* не признали вину в суде в Ростове-на-Дону