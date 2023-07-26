https://ria.ru/20230726/zaderzhanie-1886307305.html

В Хакасии задержали пропагандиста "Азова"*

В Хакасии задержали пропагандиста "Азова"* - РИА Новости, 26.07.2023

В Хакасии задержали пропагандиста "Азова"*

Спецслужбы задержали в Абакане участника украинской националистической организации "Этническое национальное объединение", пропагандирующей причастный к военным... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T09:37

2023-07-26T09:37

2023-07-26T09:37

россия

абакан

украина

фсб

генеральная прокуратура рф

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КРАСНОЯРСК, 26 июл – РИА Новости. Спецслужбы задержали в Абакане участника украинской националистической организации "Этническое национальное объединение", пропагандирующей причастный к военным преступлениям нацбат "Азов"*, сообщает в среду республиканский главк ФСБ. "Указанное лицо в целях привлечения новых сторонников в ... украинское военизированное националистическое объединение "Азов"* в период с декабря 2022 года по январь 2023 года с использованием Telegram распространяло материалы, направленные на пропаганду и оправдание деятельности указанной запрещенной структуры", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму. В августе прошлого года Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал "Азов"* террористической организацией и запретил его деятельность. Согласно заключению экспертов, идеология "Азова" включают "экстремальный биологический расизм" (признание других рас иным биологическим видом), планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права. По их словам, представители "Азова"* нападали на представителей нацменьшинств, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины, похищали и пытали жителей Донбасса, а также к причастны к многочисленным военным преступлениям.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230719/vina-1885084951.html

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абакан

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, абакан, украина, фсб, генеральная прокуратура рф