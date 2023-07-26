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МИД обвинил ЮНЕСКО в подыгрывании киевскому режиму

МИД обвинил ЮНЕСКО в подыгрывании киевскому режиму - РИА Новости, 26.07.2023

МИД обвинил ЮНЕСКО в подыгрывании киевскому режиму

Секретариат ЮНЕСКО занимается подыгрыванием и покрыванием террористической активности киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T11:58

2023-07-26T11:58

2023-07-26T11:58

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Секретариат ЮНЕСКО занимается подыгрыванием и покрыванием террористической активности киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Принятая наспех и с нарушением правовых процедур и правил ведения и всех регламентов решение о его (центра Одессы) включении в список всемирного наследия (ЮНЕСКО) преследовало только одну цель - прикрыть механизмами ЮНЕСКО военную деятельность киевского режима на территории этого города. Это так, и мы обвиняем в этом секретариат ЮНЕСКО - в подыгрывании террористической активности киевского режима", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, "о реальной заботе об объектах культуры здесь едва ли можно говорить, иначе вы бы задали Киеву очень много вопросов - а куда исчезли сотни, тысячи объектов". "Мы с крайним недоумением увидели опубликованный на сайте ЮНЕСКО пресс-релиз, где речь идет, как там написано, об осуждении российских атак, нанесенных по буферной зоне объектов всемирного наследия - исторический центр Одессы. Гендиректор ЮНЕСКО, госпожа Одре Азуле, она же гражданка Франции, в очередной раз превысила свои полномочия, назначив Россию виновной", - указала Захарова. "Решительно отвергаем инсинуации насчет якобы нарушения нашей страной Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года ввиду многочисленных подтвержденных случаев использования ВСУ учреждений культуры и образования для размещения личного состава, военной техники и боеприпасов", - добавила Захарова. Она заверила, что "планирование и осуществление боевых операций выполняется МО РФ, исходя из необходимости полного соблюдения международных обязательств нашей страны". "Целями поражения назначаются исключительно объекты военной инфраструктуры. В случае Одессы был нанесен удар высокоточным оружием по местам подготовки терактов против России с использованием безэкипажных катеров", - заверила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20230725/yunesko-1886167643.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, киев, одесса, мария захарова, одри азуле, юнеско, вооруженные силы украины