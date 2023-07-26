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МИД обвинил ЮНЕСКО в подыгрывании киевскому режиму - РИА Новости, 26.07.2023
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11:58 26.07.2023
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МИД обвинил ЮНЕСКО в подыгрывании киевскому режиму
МИД обвинил ЮНЕСКО в подыгрывании киевскому режиму - РИА Новости, 26.07.2023
МИД обвинил ЮНЕСКО в подыгрывании киевскому режиму
Секретариат ЮНЕСКО занимается подыгрыванием и покрыванием террористической активности киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:58
2023-07-26T11:58
в мире
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киев
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мария захарова
одри азуле
юнеско
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Секретариат ЮНЕСКО занимается подыгрыванием и покрыванием террористической активности киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Принятая наспех и с нарушением правовых процедур и правил ведения и всех регламентов решение о его (центра Одессы) включении в список всемирного наследия (ЮНЕСКО) преследовало только одну цель - прикрыть механизмами ЮНЕСКО военную деятельность киевского режима на территории этого города. Это так, и мы обвиняем в этом секретариат ЮНЕСКО - в подыгрывании террористической активности киевского режима", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, "о реальной заботе об объектах культуры здесь едва ли можно говорить, иначе вы бы задали Киеву очень много вопросов - а куда исчезли сотни, тысячи объектов". "Мы с крайним недоумением увидели опубликованный на сайте ЮНЕСКО пресс-релиз, где речь идет, как там написано, об осуждении российских атак, нанесенных по буферной зоне объектов всемирного наследия - исторический центр Одессы. Гендиректор ЮНЕСКО, госпожа Одре Азуле, она же гражданка Франции, в очередной раз превысила свои полномочия, назначив Россию виновной", - указала Захарова. "Решительно отвергаем инсинуации насчет якобы нарушения нашей страной Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года ввиду многочисленных подтвержденных случаев использования ВСУ учреждений культуры и образования для размещения личного состава, военной техники и боеприпасов", - добавила Захарова. Она заверила, что "планирование и осуществление боевых операций выполняется МО РФ, исходя из необходимости полного соблюдения международных обязательств нашей страны". "Целями поражения назначаются исключительно объекты военной инфраструктуры. В случае Одессы был нанесен удар высокоточным оружием по местам подготовки терактов против России с использованием безэкипажных катеров", - заверила официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20230725/yunesko-1886167643.html
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в мире, россия, киев, одесса, мария захарова, одри азуле, юнеско, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Одесса, Мария Захарова, Одри Азуле, ЮНЕСКО, Вооруженные силы Украины
МИД обвинил ЮНЕСКО в подыгрывании киевскому режиму

Захарова заявила, что ЮНЕСКО подыгрывает террористической активности киевского режима

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Секретариат ЮНЕСКО занимается подыгрыванием и покрыванием террористической активности киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Принятая наспех и с нарушением правовых процедур и правил ведения и всех регламентов решение о его (центра Одессы) включении в список всемирного наследия (ЮНЕСКО) преследовало только одну цель - прикрыть механизмами ЮНЕСКО военную деятельность киевского режима на территории этого города. Это так, и мы обвиняем в этом секретариат ЮНЕСКО - в подыгрывании террористической активности киевского режима", - сказала Захарова на брифинге.
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По ее словам, "о реальной заботе об объектах культуры здесь едва ли можно говорить, иначе вы бы задали Киеву очень много вопросов - а куда исчезли сотни, тысячи объектов".
"Мы с крайним недоумением увидели опубликованный на сайте ЮНЕСКО пресс-релиз, где речь идет, как там написано, об осуждении российских атак, нанесенных по буферной зоне объектов всемирного наследия - исторический центр Одессы. Гендиректор ЮНЕСКО, госпожа Одре Азуле, она же гражданка Франции, в очередной раз превысила свои полномочия, назначив Россию виновной", - указала Захарова.
"Решительно отвергаем инсинуации насчет якобы нарушения нашей страной Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года ввиду многочисленных подтвержденных случаев использования ВСУ учреждений культуры и образования для размещения личного состава, военной техники и боеприпасов", - добавила Захарова.
Она заверила, что "планирование и осуществление боевых операций выполняется МО РФ, исходя из необходимости полного соблюдения международных обязательств нашей страны".
"Целями поражения назначаются исключительно объекты военной инфраструктуры. В случае Одессы был нанесен удар высокоточным оружием по местам подготовки терактов против России с использованием безэкипажных катеров", - заверила официальный представитель МИД РФ.
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В миреРоссияКиевОдессаМария ЗахароваОдри АзулеЮНЕСКОВооруженные силы Украины
 
 
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