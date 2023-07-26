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СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области, где находится аэродром - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 26.07.2023 (обновлено: 22:49 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/vzryv-1886481981.html
СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области, где находится аэродром
СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области, где находится аэродром - РИА Новости, 26.07.2023
СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области, где находится аэродром
В городе Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен военный аэродром, прогремели взрывы, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T20:16
2023-07-26T22:49
хмельницкая область
в мире
специальная военная операция на украине
владимир путин
сумская область
украина
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В городе Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен военный аэродром, прогремели взрывы, пишет украинское издание "Страна.ua"."В Староконстантинове Хмельницкой области сообщают о большом количестве взрывов и работе ПВО", — говорится в публикации.Представитель командования воздушных сил Украины подтвердил в эфире телемарафона, что удары были направлены на Староконстантинов.Вечером в среду на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Звуки взрывов также слышали в Житомирской, Львовской и Сумской областях.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Украина вновь атаковала Крымский мост в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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хмельницкая область
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хмельницкая область, в мире, владимир путин, сумская область, украина
Хмельницкая область, В мире, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сумская область, Украина
СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области, где находится аэродром

Вечером 26 июня в Хмельницкой области, где расположен военный аэродром, прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В городе Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен военный аэродром, прогремели взрывы, пишет украинское издание "Страна.ua".
«
"В Староконстантинове Хмельницкой области сообщают о большом количестве взрывов и работе ПВО", — говорится в публикации.
Представитель командования воздушных сил Украины подтвердил в эфире телемарафона, что удары были направлены на Староконстантинов.
Вечером в среду на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Звуки взрывов также слышали в Житомирской, Львовской и Сумской областях.
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Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Украина вновь атаковала Крымский мост в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 18:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХмельницкая областьВ миреВладимир ПутинСумская областьУкраина
 
 
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