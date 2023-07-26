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СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области, где находится аэродром

СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области, где находится аэродром - РИА Новости, 26.07.2023

СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области, где находится аэродром

В городе Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен военный аэродром, прогремели взрывы, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T20:16

2023-07-26T20:16

2023-07-26T22:49

хмельницкая область

в мире

специальная военная операция на украине

владимир путин

сумская область

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В городе Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен военный аэродром, прогремели взрывы, пишет украинское издание "Страна.ua"."В Староконстантинове Хмельницкой области сообщают о большом количестве взрывов и работе ПВО", — говорится в публикации.Представитель командования воздушных сил Украины подтвердил в эфире телемарафона, что удары были направлены на Староконстантинов.Вечером в среду на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Звуки взрывов также слышали в Житомирской, Львовской и Сумской областях.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Украина вновь атаковала Крымский мост в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://ria.ru/20230724/izmail-1885861219.html

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хмельницкая область, в мире, владимир путин, сумская область, украина