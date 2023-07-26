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На Кубани участникам СВО могут увеличить разовую выплату до 200 тысяч руб - РИА Новости, 26.07.2023
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Краснодарский край
 
18:10 26.07.2023
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На Кубани участникам СВО могут увеличить разовую выплату до 200 тысяч руб
На Кубани участникам СВО могут увеличить разовую выплату до 200 тысяч руб - РИА Новости, 26.07.2023
На Кубани участникам СВО могут увеличить разовую выплату до 200 тысяч руб
Власти Краснодарского края рассматривают возможность увеличения разовой выплаты участникам спецоперации со 100 до 200 тысяч рублей, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T18:10
2023-07-26T18:10
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 26 июл — РИА Новости. Власти Краснодарского края рассматривают возможность увеличения разовой выплаты участникам спецоперации со 100 до 200 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Глава Кубани и заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров обсудили прошедшую в регионе призывную кампанию, а также поддержку участников СВО и их семей. "На различные выплаты мы уже направили около 4,5 миллиарда рублей. Это в том числе средства на разовую помощь всем мобилизованным, добровольцам и контрактникам. Сейчас рассматриваем возможность увеличить выплату до 200 тысяч рублей. Бойцы и их семьи также могут получить до 105 тысяч рублей на догазификацию своих домов", - написал Кондратьев в телеграм-канале. Он также отметил помощь 24 воинским частям. По согласованию со штабом Южного военного округа край закупил снаряжение, квадрокоптеры, автомобили и камеры видеонаблюдения, добавляют в администрации Кубани. На данный момент добровольцы, мобилизованные, а также заключившие контракт на военную службу жители Кубани, принимающие участие в специальной военной операции, получают из регионального бюджета единовременную финансовую поддержу в размере 100 тысяч рублей.
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краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев

На Кубани участникам СВО могут увеличить разовую выплату до 200 тысяч руб

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОДАР, 26 июл — РИА Новости. Власти Краснодарского края рассматривают возможность увеличения разовой выплаты участникам спецоперации со 100 до 200 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Глава Кубани и заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров обсудили прошедшую в регионе призывную кампанию, а также поддержку участников СВО и их семей.
«
"На различные выплаты мы уже направили около 4,5 миллиарда рублей. Это в том числе средства на разовую помощь всем мобилизованным, добровольцам и контрактникам. Сейчас рассматриваем возможность увеличить выплату до 200 тысяч рублей. Бойцы и их семьи также могут получить до 105 тысяч рублей на догазификацию своих домов", - написал Кондратьев в телеграм-канале.
Он также отметил помощь 24 воинским частям. По согласованию со штабом Южного военного округа край закупил снаряжение, квадрокоптеры, автомобили и камеры видеонаблюдения, добавляют в администрации Кубани.
На данный момент добровольцы, мобилизованные, а также заключившие контракт на военную службу жители Кубани, принимающие участие в специальной военной операции, получают из регионального бюджета единовременную финансовую поддержу в размере 100 тысяч рублей.
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Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
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