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На Кубани участникам СВО могут увеличить разовую выплату до 200 тысяч руб

На Кубани участникам СВО могут увеличить разовую выплату до 200 тысяч руб - РИА Новости, 26.07.2023

На Кубани участникам СВО могут увеличить разовую выплату до 200 тысяч руб

Власти Краснодарского края рассматривают возможность увеличения разовой выплаты участникам спецоперации со 100 до 200 тысяч рублей, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T18:10

2023-07-26T18:10

2023-07-26T18:10

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 26 июл — РИА Новости. Власти Краснодарского края рассматривают возможность увеличения разовой выплаты участникам спецоперации со 100 до 200 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Глава Кубани и заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров обсудили прошедшую в регионе призывную кампанию, а также поддержку участников СВО и их семей. "На различные выплаты мы уже направили около 4,5 миллиарда рублей. Это в том числе средства на разовую помощь всем мобилизованным, добровольцам и контрактникам. Сейчас рассматриваем возможность увеличить выплату до 200 тысяч рублей. Бойцы и их семьи также могут получить до 105 тысяч рублей на догазификацию своих домов", - написал Кондратьев в телеграм-канале. Он также отметил помощь 24 воинским частям. По согласованию со штабом Южного военного округа край закупил снаряжение, квадрокоптеры, автомобили и камеры видеонаблюдения, добавляют в администрации Кубани. На данный момент добровольцы, мобилизованные, а также заключившие контракт на военную службу жители Кубани, принимающие участие в специальной военной операции, получают из регионального бюджета единовременную финансовую поддержу в размере 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230621/siroty-1879604496.html

краснодарский край

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Алёна Пава

краснодарский край, вениамин кондратьев