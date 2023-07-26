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"Ничего не останется". В США сделали неожиданное заявление об атаке ВСУ - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:33 26.07.2023 (обновлено: 22:23 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/vsu-1886491761.html
"Ничего не останется". В США сделали неожиданное заявление об атаке ВСУ
"Ничего не останется". В США сделали неожиданное заявление об атаке ВСУ - РИА Новости, 26.07.2023
"Ничего не останется". В США сделали неожиданное заявление об атаке ВСУ
Если ВСУ попытаются пойти в наступательные действия, то они могут потерять все оставшиеся бригады, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T21:33
2023-07-26T22:23
специальная военная операция на украине
в мире
киев
сша
владимир путин
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Если ВСУ попытаются пойти в наступательные действия, то они могут потерять все оставшиеся бригады, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Украинские войска исчезают на глазах. &lt;…&gt; Если они продолжат контрнаступление, то оставшиеся силы будут уничтожены. Тогда у Киева ничего не останется&quot;, — отметил он.По словам полковника, даже украинские солдаты сами начали признавать, что не могут продолжать идти в наступление. Личный состав понес тяжелейшие потери, и сейчас их численность слишком мала, чтобы продолжать военные действия.Макгрегор объяснил, что контрнаступление ВСУ привело к тому, что российская армия начала медленно и осторожно продвигаться по всей линии фронта. При этом он обратил внимание, что российский лидер Владимир Путин, в отличие от западных политиков, не стремится к эскалации, а его действия направлены на то, чтобы избежать прямого столкновения с США или НАТО.
https://ria.ru/20230726/zelenskiy-1886433888.html
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в мире, киев, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО
"Ничего не останется". В США сделали неожиданное заявление об атаке ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор: новое наступление ВСУ приведет к их полному разгрому

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Если ВСУ попытаются пойти в наступательные действия, то они могут потерять все оставшиеся бригады, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Украинские войска исчезают на глазах. <…> Если они продолжат контрнаступление, то оставшиеся силы будут уничтожены. Тогда у Киева ничего не останется", — отметил он.

По словам полковника, даже украинские солдаты сами начали признавать, что не могут продолжать идти в наступление. Личный состав понес тяжелейшие потери, и сейчас их численность слишком мала, чтобы продолжать военные действия.
Макгрегор объяснил, что контрнаступление ВСУ привело к тому, что российская армия начала медленно и осторожно продвигаться по всей линии фронта. При этом он обратил внимание, что российский лидер Владимир Путин, в отличие от западных политиков, не стремится к эскалации, а его действия направлены на то, чтобы избежать прямого столкновения с США или НАТО.
Работа 200-й мотострелковой бригады Южной группы войск под Соледаром - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
"Российские танки в Киеве". В США вынесли предупреждение Зеленскому
Вчера, 17:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСШАВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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