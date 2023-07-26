https://ria.ru/20230726/vsu-1886491761.html

"Ничего не останется". В США сделали неожиданное заявление об атаке ВСУ

"Ничего не останется". В США сделали неожиданное заявление об атаке ВСУ - РИА Новости, 26.07.2023

"Ничего не останется". В США сделали неожиданное заявление об атаке ВСУ

Если ВСУ попытаются пойти в наступательные действия, то они могут потерять все оставшиеся бригады, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T21:33

2023-07-26T21:33

2023-07-26T22:23

специальная военная операция на украине

в мире

киев

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вооруженные силы украины

министерство обороны сша

нато

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Если ВСУ попытаются пойти в наступательные действия, то они могут потерять все оставшиеся бригады, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украинские войска исчезают на глазах. <…> Если они продолжат контрнаступление, то оставшиеся силы будут уничтожены. Тогда у Киева ничего не останется", — отметил он.По словам полковника, даже украинские солдаты сами начали признавать, что не могут продолжать идти в наступление. Личный состав понес тяжелейшие потери, и сейчас их численность слишком мала, чтобы продолжать военные действия.Макгрегор объяснил, что контрнаступление ВСУ привело к тому, что российская армия начала медленно и осторожно продвигаться по всей линии фронта. При этом он обратил внимание, что российский лидер Владимир Путин, в отличие от западных политиков, не стремится к эскалации, а его действия направлены на то, чтобы избежать прямого столкновения с США или НАТО.

https://ria.ru/20230726/zelenskiy-1886433888.html

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в мире, киев, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато