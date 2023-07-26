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Министр обороны Украины рассказал, чему ВСУ учатся в Испании - РИА Новости, 26.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:44 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/vsu-1886461446.html
Министр обороны Украины рассказал, чему ВСУ учатся в Испании
Министр обороны Украины рассказал, чему ВСУ учатся в Испании - РИА Новости, 26.07.2023
Министр обороны Украины рассказал, чему ВСУ учатся в Испании
Новая программа обучения украинских военных в Испании включает в себя тактику боя в городских условиях, действия на бронетранспортере М113 и прохождение... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T18:44
2023-07-26T18:44
специальная военная операция на украине
украина
испания
алексей резников
в мире
вооруженные силы украины
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Новая программа обучения украинских военных в Испании включает в себя тактику боя в городских условиях, действия на бронетранспортере М113 и прохождение "огневого коридора", имитирующего реальные боевые действия, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в телеграм-канале ведомства. "Программа обучения украинских воинов в координационном тренировочном центре в Толедо (Испания) теперь дополнительно сосредотачивается на трех направлениях: планирование и проведение секционного тактического обучения - бой в городских условиях, действия военнослужащих в составе экипажа на бронетранспортере М113, прохождение "огневого коридора", имитирующего боевую ситуацию", - приводит слова Резникова пресс-служба. Ранее Испания объявила, что располагает возможностями для обучения 2 тысяч украинских военнослужащих в год. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html
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украина, испания, алексей резников, в мире, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Испания, Алексей Резников, В мире, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Министр обороны Украины рассказал, чему ВСУ учатся в Испании

Министр обороны Резников: ВСУ в Испании учатся городскому бою и управлению БТР M113

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Новая программа обучения украинских военных в Испании включает в себя тактику боя в городских условиях, действия на бронетранспортере М113 и прохождение "огневого коридора", имитирующего реальные боевые действия, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в телеграм-канале ведомства.
"Программа обучения украинских воинов в координационном тренировочном центре в Толедо (Испания) теперь дополнительно сосредотачивается на трех направлениях: планирование и проведение секционного тактического обучения - бой в городских условиях, действия военнослужащих в составе экипажа на бронетранспортере М113, прохождение "огневого коридора", имитирующего боевую ситуацию", - приводит слова Резникова пресс-служба. Ранее Испания объявила, что располагает возможностями для обучения 2 тысяч украинских военнослужащих в год.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаИспанияАлексей РезниковВ миреВооруженные силы УкраиныНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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