https://ria.ru/20230726/vsu-1886461446.html

Министр обороны Украины рассказал, чему ВСУ учатся в Испании

Министр обороны Украины рассказал, чему ВСУ учатся в Испании - РИА Новости, 26.07.2023

Министр обороны Украины рассказал, чему ВСУ учатся в Испании

Новая программа обучения украинских военных в Испании включает в себя тактику боя в городских условиях, действия на бронетранспортере М113 и прохождение... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T18:44

2023-07-26T18:44

2023-07-26T18:44

специальная военная операция на украине

украина

испания

алексей резников

в мире

вооруженные силы украины

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Новая программа обучения украинских военных в Испании включает в себя тактику боя в городских условиях, действия на бронетранспортере М113 и прохождение "огневого коридора", имитирующего реальные боевые действия, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в телеграм-канале ведомства. "Программа обучения украинских воинов в координационном тренировочном центре в Толедо (Испания) теперь дополнительно сосредотачивается на трех направлениях: планирование и проведение секционного тактического обучения - бой в городских условиях, действия военнослужащих в составе экипажа на бронетранспортере М113, прохождение "огневого коридора", имитирующего боевую ситуацию", - приводит слова Резникова пресс-служба. Ранее Испания объявила, что располагает возможностями для обучения 2 тысяч украинских военнослужащих в год. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html

украина

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, испания, алексей резников, в мире, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр