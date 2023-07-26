https://ria.ru/20230726/vsu-1886350491.html
В США двумя словами охарактеризовали контрнаступление ВСУ
В США двумя словами охарактеризовали контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 26.07.2023
В США двумя словами охарактеризовали контрнаступление ВСУ
Украинское контрнаступление захлебнулось, пишет Newsweek. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:43
2023-07-26T12:43
2023-07-26T22:07
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинское контрнаступление захлебнулось, пишет Newsweek."Все контрнаступление основывалось на предположении, что дух российской армии будет сломлен и она падет. Но на деле русские адаптировались быстрее, чем обучались украинцы", - заявил военный аналитик Аллан Орр.Контрнаступление превратилось в поспешную атаку на неприступную оборонительную линию ВС России, единственным результатом чего стали большие потери с украинской стороны, заявил он.С Орром согласен его коллега Глен Грант."Справедливо будет сказать, что для Украины все идет не так, как им хотелось бы", — подтвердил он.Киев не может компенсировать отсутствие боеприпасов и превосходства в воздухе, которые есть у России, говорится в статье. Помимо этого, НАТО не предоставило Киеву всю запрашиваемую технику и недостаточно хорошо обучило бойцов ВСУ. Нехватка авиации и ограниченные возможности HIMARS привели к тому, что украинцы не могут прорвать линии российской обороны, объясняет автор.
https://ria.ru/20230726/vsu-1886312049.html
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в мире, россия, киев, украина, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
В США двумя словами охарактеризовали контрнаступление ВСУ
Newsweek: военный аналитик Аллан Орр констатировал провал контрнаступления ВСУ
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости
. Украинское контрнаступление захлебнулось, пишет Newsweek
.
"Все контрнаступление основывалось на предположении, что дух российской армии будет сломлен и она падет. Но на деле русские адаптировались быстрее, чем обучались украинцы", - заявил военный аналитик Аллан Орр.
Контрнаступление превратилось в поспешную атаку на неприступную оборонительную линию ВС России, единственным результатом чего стали большие потери с украинской стороны, заявил он.
С Орром согласен его коллега Глен Грант.
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"Справедливо будет сказать, что для Украины все идет не так, как им хотелось бы", — подтвердил он.
Киев не может компенсировать отсутствие боеприпасов и превосходства в воздухе, которые есть у России, говорится в статье. Помимо этого, НАТО не предоставило Киеву всю запрашиваемую технику и недостаточно хорошо обучило бойцов ВСУ. Нехватка авиации и ограниченные возможности HIMARS привели к тому, что украинцы не могут прорвать линии российской обороны, объясняет автор.
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