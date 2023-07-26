https://ria.ru/20230726/vsu-1886319157.html

Австрийский полковник восхитился хитрой тактикой российской армии

Австрийский полковник восхитился хитрой тактикой российской армии - РИА Новости, 26.07.2023

Австрийский полковник восхитился хитрой тактикой российской армии

Украинские войска бессильны против российской тактики ведения боя, заявил военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью N-TV. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T10:42

2023-07-26T10:42

2023-07-26T12:27

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинские войска бессильны против российской тактики ведения боя, заявил военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью N-TV."У российской армии очень хорошее представление о военной обстановке", — сказал он.Во-первых, у российских военных есть качественные средства радиоэлектронной борьбы, с помощью которых они могут глушить сигналы противника или подслушивать его. Во-вторых, российская армия успешно применяет боевые самолеты, отметил эксперт."Когда ВСУ добираются до рубежа развертывания — туда перебрасываются российские боевые вертолеты, атакуя украинские колонны с безопасного расстояния. После поражения ударными вертолетами начинается обстрел российской артиллерией, а также беспилотниками "Ланцет", — объяснил Райснер.Кроме того, постоянно обновляемые минные поля остаются труднопреодолимой преградой для украинской армии, напомнил полковник.Таким образом, Украина страдает от боев на истощение, заключил он.

https://ria.ru/20230726/vsu-1886312049.html

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