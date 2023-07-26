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Австрийский полковник восхитился хитрой тактикой российской армии - РИА Новости, 26.07.2023
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10:42 26.07.2023 (обновлено: 12:27 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/vsu-1886319157.html
Австрийский полковник восхитился хитрой тактикой российской армии
Австрийский полковник восхитился хитрой тактикой российской армии - РИА Новости, 26.07.2023
Австрийский полковник восхитился хитрой тактикой российской армии
Украинские войска бессильны против российской тактики ведения боя, заявил военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью N-TV. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:42
2023-07-26T12:27
австрия
украина
маркус райснер
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинские войска бессильны против российской тактики ведения боя, заявил военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью N-TV."У российской армии очень хорошее представление о военной обстановке", — сказал он.Во-первых, у российских военных есть качественные средства радиоэлектронной борьбы, с помощью которых они могут глушить сигналы противника или подслушивать его. Во-вторых, российская армия успешно применяет боевые самолеты, отметил эксперт."Когда ВСУ добираются до рубежа развертывания — туда перебрасываются российские боевые вертолеты, атакуя украинские колонны с безопасного расстояния. После поражения ударными вертолетами начинается обстрел российской артиллерией, а также беспилотниками "Ланцет", — объяснил Райснер.Кроме того, постоянно обновляемые минные поля остаются труднопреодолимой преградой для украинской армии, напомнил полковник.Таким образом, Украина страдает от боев на истощение, заключил он.
https://ria.ru/20230726/vsu-1886312049.html
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австрия, украина, маркус райснер, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Австрия, Украина, Маркус Райснер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
Австрийский полковник восхитился хитрой тактикой российской армии

Австрийский полковник Райснер: ВСУ не могут противостоять российской тактике ведения боя

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСтанция постановки помех РЭБ "Синица"
Станция постановки помех РЭБ Синица - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Станция постановки помех РЭБ "Синица". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинские войска бессильны против российской тактики ведения боя, заявил военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью N-TV.
"У российской армии очень хорошее представление о военной обстановке", — сказал он.
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Во-первых, у российских военных есть качественные средства радиоэлектронной борьбы, с помощью которых они могут глушить сигналы противника или подслушивать его. Во-вторых, российская армия успешно применяет боевые самолеты, отметил эксперт.
"Когда ВСУ добираются до рубежа развертывания — туда перебрасываются российские боевые вертолеты, атакуя украинские колонны с безопасного расстояния. После поражения ударными вертолетами начинается обстрел российской артиллерией, а также беспилотниками "Ланцет", — объяснил Райснер.
Кроме того, постоянно обновляемые минные поля остаются труднопреодолимой преградой для украинской армии, напомнил полковник.
Таким образом, Украина страдает от боев на истощение, заключил он.
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АвстрияУкраинаМаркус РайснерВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ мире
 
 
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