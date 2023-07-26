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ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области, но несут потери
ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области, но несут потери - РИА Новости, 26.07.2023
ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области, но несут потери
Обстановка на линии соприкосновения в Запорожской области напряженная, ВСУ безуспешно пытаются прорвать оборону, сообщил врио губернатора региона Евгений... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:14
2023-07-26T10:14
2023-07-26T13:02
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Обстановка на линии соприкосновения в Запорожской области напряженная, ВСУ безуспешно пытаются прорвать оборону, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, противник с четырех утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором наших подразделений и несет значительные потери", — говорится в публикации.По словам Балицкого, за прошедшие сутки украинские войска 36 раз попытались обстрелять Запорожскую область в направлении Полог, Токмака и Васильевки.Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.Как констатировал 21 июля Владимир Путин, результатов у украинских войск нет. Киеву, по его словам, не помогают ни колоссальные ресурсы с Запада, ни поставки оружия, ни направление тысяч наемников и советников.
https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html
запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области, но несут потери
Врио главы Запорожской области Балицкий заявил о попытках ВСУ прорвать оборону ВС России