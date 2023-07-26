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ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области, но несут потери - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 26.07.2023 (обновлено: 13:02 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/vsu-1886312049.html
ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области, но несут потери
ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области, но несут потери - РИА Новости, 26.07.2023
ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области, но несут потери
Обстановка на линии соприкосновения в Запорожской области напряженная, ВСУ безуспешно пытаются прорвать оборону, сообщил врио губернатора региона Евгений... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:14
2023-07-26T13:02
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Обстановка на линии соприкосновения в Запорожской области напряженная, ВСУ безуспешно пытаются прорвать оборону, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. &quot;Обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, противник с четырех утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором наших подразделений и несет значительные потери&quot;, — говорится в публикации.По словам Балицкого, за прошедшие сутки украинские войска 36 раз попытались обстрелять Запорожскую область в направлении Полог, Токмака и Васильевки.Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.Как констатировал 21 июля Владимир Путин, результатов у украинских войск нет. Киеву, по его словам, не помогают ни колоссальные ресурсы с Запада, ни поставки оружия, ни направление тысяч наемников и советников.
https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html
запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области, но несут потери

Врио главы Запорожской области Балицкий заявил о попытках ВСУ прорвать оборону ВС России

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Обстановка на линии соприкосновения в Запорожской области напряженная, ВСУ безуспешно пытаются прорвать оборону, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«

"Обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, противник с четырех утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором наших подразделений и несет значительные потери", — говорится в публикации.

По словам Балицкого, за прошедшие сутки украинские войска 36 раз попытались обстрелять Запорожскую область в направлении Полог, Токмака и Васильевки.
Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.
Как констатировал 21 июля Владимир Путин, результатов у украинских войск нет. Киеву, по его словам, не помогают ни колоссальные ресурсы с Запада, ни поставки оружия, ни направление тысяч наемников и советников.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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