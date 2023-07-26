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Путин встретился с премьер-министром Эфиопии
Путин встретился с премьер-министром Эфиопии - РИА Новости, 26.07.2023
Путин встретился с премьер-министром Эфиопии
Президент России Владимир Путин в преддверии саммита Россия — Африка провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T16:24
2023-07-26T16:24
2023-07-26T22:19
эфиопия
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россия
владимир путин
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СТРЕЛЬНА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии саммита Россия — Африка провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али."Мы к вашему визиту подготовили целый пакет документов, среди них межправительственное соглашение по информационной безопасности, о воздушном сообщении, меморандум о взаимопонимании в области информационных коммуникационных технологий, дорожная карта о сотрудничестве в сфере использования атомной энергии, протокол между таможенными службами," — сказал российский лидер, открывая встречу.Он отметил, что ведется совместная работа еще над более чем полутора десятками межправительственных соглашений и межведомственных проектов.Кроме того, Путин напомнил, что Эфиопия была первой страной на Африканском континенте, с которой Россия заключила дипломатические отношения."И это было 125 лет назад. Недавно мы отметили эту дату", — добавил глава государства.Аби Ахмед Али, со своей стороны, выразил надежду, что нынешний визит поспособствует укреплению двусторонних отношений. "Мы договорились обсудить вопросы технологий, безопасности, экономических обменов, торговли. Надеюсь, это станет очень плодотворной дискуссией", — сказал он.По его словам, Эфиопия крайне заинтересована в обсуждении с Россией как братской страной двусторонних отношений и региональных вопросов.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка пройдут в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
https://ria.ru/20230726/diplomatiya-1886233604.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Высоко ценим многолетние дружеские связи" – Путин о взаимоотношениях с Эфиопией
"Высоко ценим многолетние дружеские связи" – Путин о взаимоотношениях с Эфиопией
2023-07-26T16:24
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РИА Новости
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эфиопия, в мире, россия, владимир путин, форум "россия — африка", африка
Эфиопия, В мире, Россия, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", Африка
Путин встретился с премьер-министром Эфиопии
Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али в Петербурге
СТРЕЛЬНА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии саммита Россия — Африка провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али.
"Мы к вашему визиту подготовили целый пакет документов, среди них межправительственное соглашение по информационной безопасности, о воздушном сообщении, меморандум о взаимопонимании в области информационных коммуникационных технологий, дорожная карта о сотрудничестве в сфере использования атомной энергии, протокол между таможенными службами," — сказал российский лидер, открывая встречу.
Он отметил, что ведется совместная работа еще над более чем полутора десятками межправительственных соглашений и межведомственных проектов.
Кроме того, Путин напомнил, что Эфиопия была первой страной на Африканском континенте, с которой Россия заключила дипломатические отношения.
"И это было 125 лет назад. Недавно мы отметили эту дату", — добавил глава государства.
Россия получила в союзники целый континент
Аби Ахмед Али, со своей стороны, выразил надежду, что нынешний визит поспособствует укреплению двусторонних отношений.
"Мы договорились обсудить вопросы технологий, безопасности, экономических обменов, торговли. Надеюсь, это станет очень плодотворной дискуссией", — сказал он.
По его словам, Эфиопия крайне заинтересована в обсуждении с Россией как братской страной двусторонних отношений и региональных вопросов.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка пройдут в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Межгосударственные отношения России и Эфиопии