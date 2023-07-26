Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с премьер-министром Эфиопии - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 26.07.2023 (обновлено: 22:19 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/vstrecha-1886418619.html
Путин встретился с премьер-министром Эфиопии
Путин встретился с премьер-министром Эфиопии - РИА Новости, 26.07.2023
Путин встретился с премьер-министром Эфиопии
Президент России Владимир Путин в преддверии саммита Россия — Африка провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T16:24
2023-07-26T22:19
эфиопия
в мире
россия
владимир путин
форум "россия — африка"
африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886425171_0:0:2652:1493_1920x0_80_0_0_439ad83a5459729e6dacb56a5b310dd5.jpg
СТРЕЛЬНА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии саммита Россия — Африка провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али."Мы к вашему визиту подготовили целый пакет документов, среди них межправительственное соглашение по информационной безопасности, о воздушном сообщении, меморандум о взаимопонимании в области информационных коммуникационных технологий, дорожная карта о сотрудничестве в сфере использования атомной энергии, протокол между таможенными службами," — сказал российский лидер, открывая встречу.Он отметил, что ведется совместная работа еще над более чем полутора десятками межправительственных соглашений и межведомственных проектов.Кроме того, Путин напомнил, что Эфиопия была первой страной на Африканском континенте, с которой Россия заключила дипломатические отношения."И это было 125 лет назад. Недавно мы отметили эту дату", — добавил глава государства.Аби Ахмед Али, со своей стороны, выразил надежду, что нынешний визит поспособствует укреплению двусторонних отношений. "Мы договорились обсудить вопросы технологий, безопасности, экономических обменов, торговли. Надеюсь, это станет очень плодотворной дискуссией", — сказал он.По его словам, Эфиопия крайне заинтересована в обсуждении с Россией как братской страной двусторонних отношений и региональных вопросов.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка пройдут в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
https://ria.ru/20230726/diplomatiya-1886233604.html
эфиопия
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Высоко ценим многолетние дружеские связи" – Путин о взаимоотношениях с Эфиопией
"Высоко ценим многолетние дружеские связи" – Путин о взаимоотношениях с Эфиопией
2023-07-26T16:24
true
PT1M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886425171_0:0:2652:1989_1920x0_80_0_0_7dce506ac5065125f01815cdafcfb5c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эфиопия, в мире, россия, владимир путин, форум "россия — африка", африка
Эфиопия, В мире, Россия, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", Африка
Путин встретился с премьер-министром Эфиопии

Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
Президент Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
Читать ria.ru в
СТРЕЛЬНА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии саммита Россия — Африка провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али.
"Мы к вашему визиту подготовили целый пакет документов, среди них межправительственное соглашение по информационной безопасности, о воздушном сообщении, меморандум о взаимопонимании в области информационных коммуникационных технологий, дорожная карта о сотрудничестве в сфере использования атомной энергии, протокол между таможенными службами," — сказал российский лидер, открывая встречу.
Он отметил, что ведется совместная работа еще над более чем полутора десятками межправительственных соглашений и межведомственных проектов.
Кроме того, Путин напомнил, что Эфиопия была первой страной на Африканском континенте, с которой Россия заключила дипломатические отношения.
"И это было 125 лет назад. Недавно мы отметили эту дату", — добавил глава государства.
Участники экономического форума Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Россия получила в союзники целый континент
Вчера, 08:00
Аби Ахмед Али, со своей стороны, выразил надежду, что нынешний визит поспособствует укреплению двусторонних отношений.
"Мы договорились обсудить вопросы технологий, безопасности, экономических обменов, торговли. Надеюсь, это станет очень плодотворной дискуссией", — сказал он.
По его словам, Эфиопия крайне заинтересована в обсуждении с Россией как братской страной двусторонних отношений и региональных вопросов.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка пройдут в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен на встрече в Аддис-Абабе - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Межгосударственные отношения России и Эфиопии
Вчера, 01:02
 
ЭфиопияВ миреРоссияВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"Африка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала