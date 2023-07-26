https://ria.ru/20230726/vstrecha-1886287687.html

На саммите "Россия-Африка" планируют встречу на высшем уровне с ЦАР

На саммите "Россия-Африка" планируют встречу на высшем уровне с ЦАР - РИА Новости, 26.07.2023

На саммите "Россия-Африка" планируют встречу на высшем уровне с ЦАР

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера летит в Россию для участия во втором саммите "Россия-Африка", планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, сообщил РИА РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T04:15

2023-07-26T04:15

2023-07-26T04:15

в мире

цар

россия

санкт-петербург

фостен-арканж туадера

александр бикантов

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера летит в Россию для участия во втором саммите "Россия-Африка", планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, сообщил РИА Новости российский посол в ЦАР Александр Бикантов. "Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера прибывает в Россию, мы ожидаем его в среду. Планируется, разумеется, двусторонняя встреча на высшем уровне, участие в других мероприятиях, в которых предполагается участие глав государств", - указал он. Бикантов, говоря о делегации ЦАР, которая прибудет на саммит, заявил, что в нее вошли представители разных министерств и ведомств - всего более 30 человек. Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/eritreya-1886285939.html

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в мире, цар, россия, санкт-петербург, фостен-арканж туадера, александр бикантов, форум "россия — африка"