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На саммите "Россия-Африка" планируют встречу на высшем уровне с ЦАР
На саммите "Россия-Африка" планируют встречу на высшем уровне с ЦАР - РИА Новости, 26.07.2023
На саммите "Россия-Африка" планируют встречу на высшем уровне с ЦАР
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера летит в Россию для участия во втором саммите "Россия-Африка", планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, сообщил РИА РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T04:15
2023-07-26T04:15
2023-07-26T04:15
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цар
россия
санкт-петербург
фостен-арканж туадера
александр бикантов
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера летит в Россию для участия во втором саммите "Россия-Африка", планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, сообщил РИА Новости российский посол в ЦАР Александр Бикантов. "Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера прибывает в Россию, мы ожидаем его в среду. Планируется, разумеется, двусторонняя встреча на высшем уровне, участие в других мероприятиях, в которых предполагается участие глав государств", - указал он. Бикантов, говоря о делегации ЦАР, которая прибудет на саммит, заявил, что в нее вошли представители разных министерств и ведомств - всего более 30 человек. Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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в мире, цар, россия, санкт-петербург, фостен-арканж туадера, александр бикантов, форум "россия — африка"
В мире, ЦАР, Россия, Санкт-Петербург, Фостен-Арканж Туадера, Александр Бикантов, Форум "Россия — Африка"
На саммите "Россия-Африка" планируют встречу на высшем уровне с ЦАР
Посол России в Банги: на саммите "Россия-Африка" планируют встречу на высшем уровне с ЦАР