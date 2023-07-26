https://ria.ru/20230726/vozgoranie-1886341985.html

На клинику в Австралии подали в суд после возгорания лица пациентки

На клинику в Австралии подали в суд после возгорания лица пациентки - РИА Новости, 26.07.2023

На клинику в Австралии подали в суд после возгорания лица пациентки

Бывшая медсестра Мэрилин Эспинола подает в суд на австралийскую больницу, в которой она работала, за инцидент, в ходе которого у пожилой пациентки, находившейся РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T12:07

2023-07-26T12:07

2023-07-26T12:10

австралия

в мире

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150808/85/1508088582_0:235:4500:2766_1920x0_80_0_0_9d0d9f56f6c7d8661f0a61ee06ea0e59.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бывшая медсестра Мэрилин Эспинола подает в суд на австралийскую больницу, в которой она работала, за инцидент, в ходе которого у пожилой пациентки, находившейся в сознании во время операции, загорелось лицо, передает австралийский портал News.com.au. "Австралийская больница получила судебный иск со стороны бывшей медсестры, которая три года назад была свидетелем того, как у пожилой пациентки загорелось лицо", - пишет портал, отмечая, что возгорание произошло из-за использования дополнительного кислорода в опасной близости с электроприборами и хирургическими простынями. Медсестра рассказала порталу о травмирующем эпизоде, когда во время двусторонней биопсии височной артерии на пациентке загорелась одежда, а позже и все лицо. Все это время женщина находилась в сознании и кричала от боли, а медперсонал лишь говорил ей успокоиться и ждать, пока придет помощь. По словам Эспинолы, во время ее попыток потушить огонь она повредила лодыжку, но за эту производственную травму она так и не получила своевременную компенсацию от больницы. Кроме того, после увиденного у медсестры диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство и глубокую депрессию. Отмечается, что медсестра хочет в судебном порядке получить от больницы компенсацию за психологические последствия увиденного, из-за которых она не может вернуться к карьере медсестры и обычной повседневной жизни. Сама же пострадавшая пациентка, по данным портала, была переведена в ожоговое отделение больницы Альфреда, где ей потребовалось провести несколько операций на лице, шее, челюсти и одной руке. О судебном иске с ее стороны не сообщается.

https://ria.ru/20230322/pauk-1859850414.html

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

австралия, в мире, происшествия