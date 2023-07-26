https://ria.ru/20230726/vozgoranie-1886341985.html
На клинику в Австралии подали в суд после возгорания лица пациентки
На клинику в Австралии подали в суд после возгорания лица пациентки - РИА Новости, 26.07.2023
На клинику в Австралии подали в суд после возгорания лица пациентки
Бывшая медсестра Мэрилин Эспинола подает в суд на австралийскую больницу, в которой она работала, за инцидент, в ходе которого у пожилой пациентки, находившейся РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:07
2023-07-26T12:07
2023-07-26T12:10
австралия
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происшествия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бывшая медсестра Мэрилин Эспинола подает в суд на австралийскую больницу, в которой она работала, за инцидент, в ходе которого у пожилой пациентки, находившейся в сознании во время операции, загорелось лицо, передает австралийский портал News.com.au. "Австралийская больница получила судебный иск со стороны бывшей медсестры, которая три года назад была свидетелем того, как у пожилой пациентки загорелось лицо", - пишет портал, отмечая, что возгорание произошло из-за использования дополнительного кислорода в опасной близости с электроприборами и хирургическими простынями. Медсестра рассказала порталу о травмирующем эпизоде, когда во время двусторонней биопсии височной артерии на пациентке загорелась одежда, а позже и все лицо. Все это время женщина находилась в сознании и кричала от боли, а медперсонал лишь говорил ей успокоиться и ждать, пока придет помощь. По словам Эспинолы, во время ее попыток потушить огонь она повредила лодыжку, но за эту производственную травму она так и не получила своевременную компенсацию от больницы. Кроме того, после увиденного у медсестры диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство и глубокую депрессию. Отмечается, что медсестра хочет в судебном порядке получить от больницы компенсацию за психологические последствия увиденного, из-за которых она не может вернуться к карьере медсестры и обычной повседневной жизни. Сама же пострадавшая пациентка, по данным портала, была переведена в ожоговое отделение больницы Альфреда, где ей потребовалось провести несколько операций на лице, шее, челюсти и одной руке. О судебном иске с ее стороны не сообщается.
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австралия, в мире, происшествия
Австралия, В мире, Происшествия
На клинику в Австралии подали в суд после возгорания лица пациентки
News.com.au: в Австралии медсестра подала в суд на клинику после возгорания лица пациентки
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Бывшая медсестра Мэрилин Эспинола подает в суд на австралийскую больницу, в которой она работала, за инцидент, в ходе которого у пожилой пациентки, находившейся в сознании во время операции, загорелось лицо, передает австралийский портал
News.com.au.
«
"Австралийская больница получила судебный иск со стороны бывшей медсестры, которая три года назад была свидетелем того, как у пожилой пациентки загорелось лицо", - пишет портал, отмечая, что возгорание произошло из-за использования дополнительного кислорода в опасной близости с электроприборами и хирургическими простынями.
Медсестра рассказала порталу о травмирующем эпизоде, когда во время двусторонней биопсии височной артерии на пациентке загорелась одежда, а позже и все лицо. Все это время женщина находилась в сознании и кричала от боли, а медперсонал лишь говорил ей успокоиться и ждать, пока придет помощь.
По словам Эспинолы, во время ее попыток потушить огонь она повредила лодыжку, но за эту производственную травму она так и не получила своевременную компенсацию от больницы. Кроме того, после увиденного у медсестры диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство и глубокую депрессию. Отмечается, что медсестра хочет в судебном порядке получить от больницы компенсацию за психологические последствия увиденного, из-за которых она не может вернуться к карьере медсестры и обычной повседневной жизни.
Сама же пострадавшая пациентка, по данным портала, была переведена в ожоговое отделение больницы Альфреда, где ей потребовалось провести несколько операций на лице, шее, челюсти и одной руке. О судебном иске с ее стороны не сообщается.
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