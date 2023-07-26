https://ria.ru/20230726/vostorg-1886286980.html

"Переезжаю в Россию". Турки пришли в восторг от решения Путина

"Переезжаю в Россию". Турки пришли в восторг от решения Путина - РИА Новости, 26.07.2023

"Переезжаю в Россию". Турки пришли в восторг от решения Путина

Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали решение президента России Владимира Путина подписать закон о запрете смены пола. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T03:50

2023-07-26T03:50

2023-07-26T03:50

в мире

россия

владимир путин

турция

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали решение президента России Владимира Путина подписать закон о запрете смены пола."Переезжаю в Россию", — написал один из комментаторов."Человек с большой буквы", — заявил другой."Браво, то же самое должны сделать исламские и европейские страны, к черту Америку", — добавил третий."Нам тоже нужен такой закон", — заключили участники дискуссии.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что на российский закон о запрете смены пола пришло очень много позитивных откликов из Европы.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230715/zakon-1884322735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, владимир путин, турция