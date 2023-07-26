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"Переезжаю в Россию". Турки пришли в восторг от решения Путина - РИА Новости, 26.07.2023
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03:50 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/vostorg-1886286980.html
"Переезжаю в Россию". Турки пришли в восторг от решения Путина
"Переезжаю в Россию". Турки пришли в восторг от решения Путина - РИА Новости, 26.07.2023
"Переезжаю в Россию". Турки пришли в восторг от решения Путина
Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали решение президента России Владимира Путина подписать закон о запрете смены пола. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T03:50
2023-07-26T03:50
в мире
россия
владимир путин
турция
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали решение президента России Владимира Путина подписать закон о запрете смены пола."Переезжаю в Россию", — написал один из комментаторов."Человек с большой буквы", — заявил другой."Браво, то же самое должны сделать исламские и европейские страны, к черту Америку", — добавил третий."Нам тоже нужен такой закон", — заключили участники дискуссии.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что на российский закон о запрете смены пола пришло очень много позитивных откликов из Европы.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, владимир путин, турция
В мире, Россия, Владимир Путин, Турция
"Переезжаю в Россию". Турки пришли в восторг от решения Путина

Читатели Haber 7 восхитились решением Путина подписать закон о запрете смены пола

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Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали решение президента России Владимира Путина подписать закон о запрете смены пола.
«
"Переезжаю в Россию", — написал один из комментаторов.
"Человек с большой буквы", — заявил другой.
"Браво, то же самое должны сделать исламские и европейские страны, к черту Америку", — добавил третий.
"Нам тоже нужен такой закон", — заключили участники дискуссии.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что на российский закон о запрете смены пола пришло очень много позитивных откликов из Европы.
Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
В РПЦ назвали положительную сторону закона о запрете смены пола
15 июля, 05:09
 
В миреРоссияВладимир ПутинТурция
 
 
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