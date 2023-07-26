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Автобусы на экотопливе выйдут на улицы Волгограда - РИА Новости, 26.07.2023
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Волгоградская область
 
12:30 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/volgograd-1886347261.html
Автобусы на экотопливе выйдут на улицы Волгограда
Автобусы на экотопливе выйдут на улицы Волгограда - РИА Новости, 26.07.2023
Автобусы на экотопливе выйдут на улицы Волгограда
Автобусы местного предприятия "Волгабас", работающие на экологическом топливе, выйдут на маршруты Волгограда, сообщает в среду пресс-служба администрации... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:30
2023-07-26T12:30
волгоградская область
волгоград
волжский
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 26 июл - РИА Новости. Автобусы местного предприятия "Волгабас", работающие на экологическом топливе, выйдут на маршруты Волгограда, сообщает в среду пресс-служба администрации Волгоградской области. По информации властей, губернатор региона Андрей Бочаров посетил производственные цеха автобусного завода "Волгабас". "Также осмотрел (Бочаров - ред.) обновленные модели автобусов — планируется, что уже осенью 2023 года Волгограду будут поставлены 60 таких машин для обслуживания городских маршрутов", - говорится в сообщении администрации. Сообщается, что губернатор отметил, что предприятие использует лучшие российские и мировые практики, все автобусы выходят с завода со встроенной системой ABS. Отмечается, что "Волгабас" занимается повышением квалификации своих сотрудников, сотрудничает с волгоградским вузами и колледжами. "Если предприятия будут активно участвовать в образовательных программах, то проблем с кадрами не будет. Волгоград, Волжский становятся серьезными и перспективными центрами развития промышленности", - цитирует пресс-служба слова Бочарова в сообщении. "Волгабас Волжский" - производитель низкопольных автобусов большого (5270G) и особо большого класса (6271G), использующих сжиженный или компримированный природный газ в качестве моторного топлива.
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волгоград, волжский, андрей бочаров
Волгоградская область, Волгоград, Волжский, Андрей Бочаров

Автобусы на экотопливе выйдут на улицы Волгограда

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкУлицы и дома Волгограда в окрестностях автомобильного моста
Улицы и дома Волгограда в окрестностях автомобильного моста - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Улицы и дома Волгограда в окрестностях автомобильного моста
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ВОЛГОГРАД, 26 июл - РИА Новости. Автобусы местного предприятия "Волгабас", работающие на экологическом топливе, выйдут на маршруты Волгограда, сообщает в среду пресс-служба администрации Волгоградской области.
По информации властей, губернатор региона Андрей Бочаров посетил производственные цеха автобусного завода "Волгабас".
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"Также осмотрел (Бочаров - ред.) обновленные модели автобусов — планируется, что уже осенью 2023 года Волгограду будут поставлены 60 таких машин для обслуживания городских маршрутов", - говорится в сообщении администрации.
Сообщается, что губернатор отметил, что предприятие использует лучшие российские и мировые практики, все автобусы выходят с завода со встроенной системой ABS. Отмечается, что "Волгабас" занимается повышением квалификации своих сотрудников, сотрудничает с волгоградским вузами и колледжами.
«
"Если предприятия будут активно участвовать в образовательных программах, то проблем с кадрами не будет. Волгоград, Волжский становятся серьезными и перспективными центрами развития промышленности", - цитирует пресс-служба слова Бочарова в сообщении.
"Волгабас Волжский" - производитель низкопольных автобусов большого (5270G) и особо большого класса (6271G), использующих сжиженный или компримированный природный газ в качестве моторного топлива.
 
Волгоградская областьВолгоградВолжскийАндрей Бочаров
 
 
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