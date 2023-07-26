https://ria.ru/20230726/volgograd-1886347261.html

Автобусы на экотопливе выйдут на улицы Волгограда

Автобусы на экотопливе выйдут на улицы Волгограда - РИА Новости, 26.07.2023

Автобусы на экотопливе выйдут на улицы Волгограда

Автобусы местного предприятия "Волгабас", работающие на экологическом топливе, выйдут на маршруты Волгограда, сообщает в среду пресс-служба администрации... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T12:30

2023-07-26T12:30

2023-07-26T12:30

волгоградская область

волгоград

волжский

андрей бочаров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786772314_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_d86965d7b135709264841f5f0b653c75.jpg

ВОЛГОГРАД, 26 июл - РИА Новости. Автобусы местного предприятия "Волгабас", работающие на экологическом топливе, выйдут на маршруты Волгограда, сообщает в среду пресс-служба администрации Волгоградской области. По информации властей, губернатор региона Андрей Бочаров посетил производственные цеха автобусного завода "Волгабас". "Также осмотрел (Бочаров - ред.) обновленные модели автобусов — планируется, что уже осенью 2023 года Волгограду будут поставлены 60 таких машин для обслуживания городских маршрутов", - говорится в сообщении администрации. Сообщается, что губернатор отметил, что предприятие использует лучшие российские и мировые практики, все автобусы выходят с завода со встроенной системой ABS. Отмечается, что "Волгабас" занимается повышением квалификации своих сотрудников, сотрудничает с волгоградским вузами и колледжами. "Если предприятия будут активно участвовать в образовательных программах, то проблем с кадрами не будет. Волгоград, Волжский становятся серьезными и перспективными центрами развития промышленности", - цитирует пресс-служба слова Бочарова в сообщении. "Волгабас Волжский" - производитель низкопольных автобусов большого (5270G) и особо большого класса (6271G), использующих сжиженный или компримированный природный газ в качестве моторного топлива.

https://ria.ru/20230724/byudzhet-1885930878.html

волгоград

волжский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

волгоград, волжский, андрей бочаров