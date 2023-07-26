https://ria.ru/20230726/vino-1886291109.html

Ассортимент отечественных розовых вин в 2023 году значительно вырос

Ассортимент отечественных розовых вин в 2023 году значительно вырос - РИА Новости, 26.07.2023

Ассортимент отечественных розовых вин в 2023 году значительно вырос

В России расширяется ассортимент розовых вин отечественного производства, рассказали РИА Новости в Роскачестве. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T06:08

2023-07-26T06:08

2023-07-26T08:57

экономика

россия

артур саркисян

роскачество

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В России расширяется ассортимент розовых вин отечественного производства, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "С января по июнь 2023 года <…> российские винодельни представили на рынок 469 наименований тихих и игристых вин розового цвета (в 2021 году их было чуть более 300, в 2022 — 379", — заявили в организации.Всего за первое полугодие в России выпустили 13,3 миллиона литров розовых вин. Доля в объеме вина всех типов превысила семь процентов (в первом полугодии 2021-го было 5,5 процента, 2022-го — 6,5 процента), добавили в Роскачестве.По словам руководителя "Винного гида России" Олеси Буняевой, тенденция к расширению ассортимента и увеличению объемов производства в этой категории наблюдается не первый год."Спрос <...> расширялся последние пять лет, но основную роль играли импортные розовые вина. Например, импорт розового тихого вина в 2021 году составлял уже более восьми процентов от общего объема поставок, а российские тихие вина розового цвета занимали только три процента от общего объема производства. Сейчас этот дисбаланс выравнивается. Российские производители активно работают с качеством розового вина", — сказала она. В Роскачестве отметили, что наиболее активно растет производство тихих розовых вин — за год они прибавили 10 процентов к объему выпуска. А за первые шесть месяцев этого года в России выпустили более пяти миллионов литров таких напитков. Эксперты подчеркивают, что лучше всего розовые вина сохраняют вкусовые и ароматические свойства в первый год после бутилирования. Поэтому летом стоит обратить внимание на розовые вина предыдущего (2022 года) урожая. "Розовые вина — это общемировой тренд <...> Они достаточно универсальны с точки зрения гастрономичности и особенно популярны в летний сезон, но не только", — сказал руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян.При этом винные регионы некоторых стран подстраиваются под этот спрос и выпускают на рынок розовые вина из популярных белых сортов — Глеры, Совиньон Блан и даже Рислинга, заключил он.

https://ria.ru/20230705/vino-1882280219.html

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экономика, россия, артур саркисян, роскачество