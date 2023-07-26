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Ассортимент отечественных розовых вин в 2023 году значительно вырос - РИА Новости, 26.07.2023
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06:08 26.07.2023 (обновлено: 08:57 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/vino-1886291109.html
Ассортимент отечественных розовых вин в 2023 году значительно вырос
Ассортимент отечественных розовых вин в 2023 году значительно вырос - РИА Новости, 26.07.2023
Ассортимент отечественных розовых вин в 2023 году значительно вырос
В России расширяется ассортимент розовых вин отечественного производства, рассказали РИА Новости в Роскачестве. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T06:08
2023-07-26T08:57
экономика
россия
артур саркисян
роскачество
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В России расширяется ассортимент розовых вин отечественного производства, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "С января по июнь 2023 года &lt;…&gt; российские винодельни представили на рынок 469 наименований тихих и игристых вин розового цвета (в 2021 году их было чуть более 300, в 2022 — 379", — заявили в организации.Всего за первое полугодие в России выпустили 13,3 миллиона литров розовых вин. Доля в объеме вина всех типов превысила семь процентов (в первом полугодии 2021-го было 5,5 процента, 2022-го — 6,5 процента), добавили в Роскачестве.По словам руководителя "Винного гида России" Олеси Буняевой, тенденция к расширению ассортимента и увеличению объемов производства в этой категории наблюдается не первый год."Спрос &lt;...&gt; расширялся последние пять лет, но основную роль играли импортные розовые вина. Например, импорт розового тихого вина в 2021 году составлял уже более восьми процентов от общего объема поставок, а российские тихие вина розового цвета занимали только три процента от общего объема производства. Сейчас этот дисбаланс выравнивается. Российские производители активно работают с качеством розового вина", — сказала она. В Роскачестве отметили, что наиболее активно растет производство тихих розовых вин — за год они прибавили 10 процентов к объему выпуска. А за первые шесть месяцев этого года в России выпустили более пяти миллионов литров таких напитков. Эксперты подчеркивают, что лучше всего розовые вина сохраняют вкусовые и ароматические свойства в первый год после бутилирования. Поэтому летом стоит обратить внимание на розовые вина предыдущего (2022 года) урожая. "Розовые вина — это общемировой тренд &lt;...&gt; Они достаточно универсальны с точки зрения гастрономичности и особенно популярны в летний сезон, но не только", — сказал руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян.При этом винные регионы некоторых стран подстраиваются под этот спрос и выпускают на рынок розовые вина из популярных белых сортов — Глеры, Совиньон Блан и даже Рислинга, заключил он.
https://ria.ru/20230705/vino-1882280219.html
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экономика, россия, артур саркисян, роскачество
Экономика, Россия, Артур Саркисян, Роскачество
Ассортимент отечественных розовых вин в 2023 году значительно вырос

Роскачество: ассортимент отечественных розовых вин в 2023 году вырос свыше 20 процентов

© Depositphotos.com / fonzie26 Розовое игристое вино
Розовое игристое вино - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Depositphotos.com / fonzie26
Розовое игристое вино. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В России расширяется ассортимент розовых вин отечественного производства, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
«
"С января по июнь 2023 года <…> российские винодельни представили на рынок 469 наименований тихих и игристых вин розового цвета (в 2021 году их было чуть более 300, в 2022 — 379", — заявили в организации.
Всего за первое полугодие в России выпустили 13,3 миллиона литров розовых вин. Доля в объеме вина всех типов превысила семь процентов (в первом полугодии 2021-го было 5,5 процента, 2022-го — 6,5 процента), добавили в Роскачестве.
По словам руководителя "Винного гида России" Олеси Буняевой, тенденция к расширению ассортимента и увеличению объемов производства в этой категории наблюдается не первый год.
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"Спрос <...> расширялся последние пять лет, но основную роль играли импортные розовые вина. Например, импорт розового тихого вина в 2021 году составлял уже более восьми процентов от общего объема поставок, а российские тихие вина розового цвета занимали только три процента от общего объема производства. Сейчас этот дисбаланс выравнивается. Российские производители активно работают с качеством розового вина", — сказала она.
В Роскачестве отметили, что наиболее активно растет производство тихих розовых вин — за год они прибавили 10 процентов к объему выпуска. А за первые шесть месяцев этого года в России выпустили более пяти миллионов литров таких напитков.
Эксперты подчеркивают, что лучше всего розовые вина сохраняют вкусовые и ароматические свойства в первый год после бутилирования. Поэтому летом стоит обратить внимание на розовые вина предыдущего (2022 года) урожая.
"Розовые вина — это общемировой тренд <...> Они достаточно универсальны с точки зрения гастрономичности и особенно популярны в летний сезон, но не только", — сказал руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян.
При этом винные регионы некоторых стран подстраиваются под этот спрос и выпускают на рынок розовые вина из популярных белых сортов — Глеры, Совиньон Блан и даже Рислинга, заключил он.
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