https://ria.ru/20230726/vino-1886284454.html
Эксперт назвал замену вину из недружественных стран
Эксперт назвал замену вину из недружественных стран - РИА Новости, 26.07.2023
Эксперт назвал замену вину из недружественных стран
Увеличение в России ввозных пошлин на вина из недружественных стран приведет к значительному росту цен на такие напитки из недорого сегмента, однако... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T02:13
2023-07-26T02:13
2023-07-26T02:13
экономика
россия
аргентина
чили
ladoga
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Увеличение в России ввозных пошлин на вина из недружественных стран приведет к значительному росту цен на такие напитки из недорого сегмента, однако отечественная продукция, а также виноделы из ЮАР, Аргентины, Чили, Сербии и Марокко смогут закрыть спрос в этой категории, сказал РИА Новости президент крупного дистрибьютора и импортера алкоголя в РФ, компании Ladoga, Вениамин Грабар. Во вторник пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран - с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. "Таможенные платежи на бутылку вина стоимостью 1 евро увеличатся на 107 рублей - на полке реальное удорожание составит 200 рублей, на вина за 1,5 евро - на 99 рублей и 180 рублей соответственно. В данной категории это безусловно ощутимое повышение, но ничего катастрофического в этой мере мы не видим, так как она не коснется вин из дружественных стран. Виноделы из ЮАР, Аргентины, Чили, Сербии, Марокко вместе с российскими винодельческими хозяйствами вполне могут закрыть спрос в демократичной ценовой категории", - заявил Грабар. Он также отметил, что в целом данная мера ощутимо отразится на вина из недружественных стран в ценовом диапазоне от 1 до 4-5 евро, а для более дорого сегмента подорожание окажется несущественным. Кроме того, эксперт предположил, что решение может вызвать краткосрочный всплеск спроса на импортные вина, но в долгосрочной перспективе поддержит российское виноделие. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин также сообщил агентству, что мера в первую очередь коснётся тех, кто покупает вино в диапазоне до 500 рублей. "Любителям такого вина, если они хотят остаться в этой же ценовой категории, надо будет переходить на отечественные вина, которых в этой ценовой категории очень немного, либо переключаться на вина из Чили, Аргентины, Южной Африки, Грузии", - добавил он. Липилин также отметил, что если мера будет действовать до конца года и потом будет отменена, то это позволит вернуться к нормальному рынку, но если нет, то постепенно российское вино выровняется по цене с импортным, при этом качество его не улучшится, а поставщики будут искать другие страны, вплоть до Индонезии.
https://ria.ru/20230720/vino-1885196104.html
https://ria.ru/20230705/vino-1882280219.html
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экономика, россия, аргентина, чили, ladoga, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Аргентина, Чили, LADOGA, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Увеличение в России ввозных пошлин на вина из недружественных стран приведет к значительному росту цен на такие напитки из недорого сегмента, однако отечественная продукция, а также виноделы из ЮАР, Аргентины, Чили, Сербии и Марокко смогут закрыть спрос в этой категории, сказал РИА Новости президент крупного дистрибьютора и импортера алкоголя в РФ, компании Ladoga, Вениамин Грабар.
Во вторник пресс-служба Минэкономразвития
сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран - с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр.
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"Таможенные платежи на бутылку вина стоимостью 1 евро увеличатся на 107 рублей - на полке реальное удорожание составит 200 рублей, на вина за 1,5 евро - на 99 рублей и 180 рублей соответственно. В данной категории это безусловно ощутимое повышение, но ничего катастрофического в этой мере мы не видим, так как она не коснется вин из дружественных стран. Виноделы из ЮАР, Аргентины, Чили, Сербии, Марокко вместе с российскими винодельческими хозяйствами вполне могут закрыть спрос в демократичной ценовой категории", - заявил Грабар.
Он также отметил, что в целом данная мера ощутимо отразится на вина из недружественных стран в ценовом диапазоне от 1 до 4-5 евро, а для более дорого сегмента подорожание окажется несущественным. Кроме того, эксперт предположил, что решение может вызвать краткосрочный всплеск спроса на импортные вина, но в долгосрочной перспективе поддержит российское виноделие.
Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин также сообщил агентству, что мера в первую очередь коснётся тех, кто покупает вино в диапазоне до 500 рублей. "Любителям такого вина, если они хотят остаться в этой же ценовой категории, надо будет переходить на отечественные вина, которых в этой ценовой категории очень немного, либо переключаться на вина из Чили, Аргентины, Южной Африки, Грузии", - добавил он.
Липилин также отметил, что если мера будет действовать до конца года и потом будет отменена, то это позволит вернуться к нормальному рынку, но если нет, то постепенно российское вино выровняется по цене с импортным, при этом качество его не улучшится, а поставщики будут искать другие страны, вплоть до Индонезии
.
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