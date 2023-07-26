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Венгерский депутат призвал Будапешт готовиться к жизни вне Евросоюза - РИА Новости, 26.07.2023
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09:23 26.07.2023 (обновлено: 11:19 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/vengriya-1886305531.html
Венгерский депутат призвал Будапешт готовиться к жизни вне Евросоюза
Венгерский депутат призвал Будапешт готовиться к жизни вне Евросоюза - РИА Новости, 26.07.2023
Венгерский депутат призвал Будапешт готовиться к жизни вне Евросоюза
Венгерская крайне правая партия "Наша Родина" хотела бы провести референдум по вопросу членства Венгрии в ЕС до 2030 года, заявил ее лидер Ласло Тороцкаи в... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T09:23
2023-07-26T11:19
в мире
венгрия
брюссель
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БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Венгерская крайне правая партия "Наша Родина" хотела бы провести референдум по вопросу членства Венгрии в ЕС до 2030 года, заявил ее лидер Ласло Тороцкаи в интервью РИА Новости. "Мы в долгосрочной перспективе хотим сильной и независимой Венгрии. Вот почему мы поддерживаем меры по поддержке семьи, развитие венгерской армии и хотим, чтобы венгерская экономика основывалась на национальных ценностях, а не как сейчас. К сожалению, венгерские правительства за последние 30 лет действительно создали такую ситуацию, что мы не сможем покинуть ЕС завтра, потому что венгерская экономика, которая является экономикой, наиболее подверженной влиянию иностранного глобального капитала в нашем регионе, рухнула бы. Но Венгрию надо готовить к жизни вне ЕС, и мы хотели провести референдум о членстве в ЕС до 2030 года", - сказал Тороцкаи. Он также отметил, что "мечтает" о нейтральной Венгрии, не входящей ни в какие военные блоки наподобие Австрии. "НАТО превратилось в расширяющуюся военную организацию, служащую американским интересам, которая не имеет ничего общего с первоначальными оборонными целями, которые были сформулированы при ее создании", - добавил политик. Ранее экс-кандидат в премьеры Венгрии от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Клара Добрев заявила, что правительство Виктора Орбана якобы ведет Венгрию к "Хункситу" - выходу из ЕС. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ни одна серьезная политическая сила в Венгрии не поставит под сомнение необходимость сохранения членства в Евросоюзе, в частности потому, что экспорт в страны ЕС составляет почти 80% всего венгерского экспорта. Орбан ранее заявил, что ему больно от того, что его страну травят в Евросоюзе, однако от Брюсселя зависит экономическое благосостояние Венгрии, поэтому в национальных интересах Будапешта оставаться в составе союза. В сентябре прошлого года Орбан заявлял, что, несмотря на разногласия с Брюсселем, Венгрия в будущем продолжает видеть себя членом ЕС. По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года, партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199. Читайте полный текст интервью Ласло Тороцкаи &gt;&gt;
https://ria.ru/20230726/vengriya-1886292397.html
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в мире, венгрия, брюссель, австрия, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, нато, демократическая коалиция
В мире, Венгрия, Брюссель, Австрия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, НАТО, Демократическая коалиция
Венгерский депутат призвал Будапешт готовиться к жизни вне Евросоюза

Депутат: венгерская партия хотела бы референдума о членстве Венгрии в ЕС до 2030 года

© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Венгерская крайне правая партия "Наша Родина" хотела бы провести референдум по вопросу членства Венгрии в ЕС до 2030 года, заявил ее лидер Ласло Тороцкаи в интервью РИА Новости.
«
"Мы в долгосрочной перспективе хотим сильной и независимой Венгрии. Вот почему мы поддерживаем меры по поддержке семьи, развитие венгерской армии и хотим, чтобы венгерская экономика основывалась на национальных ценностях, а не как сейчас. К сожалению, венгерские правительства за последние 30 лет действительно создали такую ситуацию, что мы не сможем покинуть ЕС завтра, потому что венгерская экономика, которая является экономикой, наиболее подверженной влиянию иностранного глобального капитала в нашем регионе, рухнула бы. Но Венгрию надо готовить к жизни вне ЕС, и мы хотели провести референдум о членстве в ЕС до 2030 года", - сказал Тороцкаи.
Председатель партии Наша Родина Ласло Тороцкаи - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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Он также отметил, что "мечтает" о нейтральной Венгрии, не входящей ни в какие военные блоки наподобие Австрии. "НАТО превратилось в расширяющуюся военную организацию, служащую американским интересам, которая не имеет ничего общего с первоначальными оборонными целями, которые были сформулированы при ее создании", - добавил политик.
Ранее экс-кандидат в премьеры Венгрии от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Клара Добрев заявила, что правительство Виктора Орбана якобы ведет Венгрию к "Хункситу" - выходу из ЕС. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ни одна серьезная политическая сила в Венгрии не поставит под сомнение необходимость сохранения членства в Евросоюзе, в частности потому, что экспорт в страны ЕС составляет почти 80% всего венгерского экспорта.
Орбан ранее заявил, что ему больно от того, что его страну травят в Евросоюзе, однако от Брюсселя зависит экономическое благосостояние Венгрии, поэтому в национальных интересах Будапешта оставаться в составе союза. В сентябре прошлого года Орбан заявлял, что, несмотря на разногласия с Брюсселем, Венгрия в будущем продолжает видеть себя членом ЕС.
По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года, партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199.
Читайте полный текст интервью Ласло Тороцкаи >>
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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В миреВенгрияБрюссельАвстрияВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюзНАТОДемократическая коалиция
 
 
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