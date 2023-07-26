Венгерский депутат призвал Будапешт готовиться к жизни вне Евросоюза
Депутат: венгерская партия хотела бы референдума о членстве Венгрии в ЕС до 2030 года
© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Венгерская крайне правая партия "Наша Родина" хотела бы провести референдум по вопросу членства Венгрии в ЕС до 2030 года, заявил ее лидер Ласло Тороцкаи в интервью РИА Новости.
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"Мы в долгосрочной перспективе хотим сильной и независимой Венгрии. Вот почему мы поддерживаем меры по поддержке семьи, развитие венгерской армии и хотим, чтобы венгерская экономика основывалась на национальных ценностях, а не как сейчас. К сожалению, венгерские правительства за последние 30 лет действительно создали такую ситуацию, что мы не сможем покинуть ЕС завтра, потому что венгерская экономика, которая является экономикой, наиболее подверженной влиянию иностранного глобального капитала в нашем регионе, рухнула бы. Но Венгрию надо готовить к жизни вне ЕС, и мы хотели провести референдум о членстве в ЕС до 2030 года", - сказал Тороцкаи.
Он также отметил, что "мечтает" о нейтральной Венгрии, не входящей ни в какие военные блоки наподобие Австрии. "НАТО превратилось в расширяющуюся военную организацию, служащую американским интересам, которая не имеет ничего общего с первоначальными оборонными целями, которые были сформулированы при ее создании", - добавил политик.
Ранее экс-кандидат в премьеры Венгрии от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Клара Добрев заявила, что правительство Виктора Орбана якобы ведет Венгрию к "Хункситу" - выходу из ЕС. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ни одна серьезная политическая сила в Венгрии не поставит под сомнение необходимость сохранения членства в Евросоюзе, в частности потому, что экспорт в страны ЕС составляет почти 80% всего венгерского экспорта.
Орбан ранее заявил, что ему больно от того, что его страну травят в Евросоюзе, однако от Брюсселя зависит экономическое благосостояние Венгрии, поэтому в национальных интересах Будапешта оставаться в составе союза. В сентябре прошлого года Орбан заявлял, что, несмотря на разногласия с Брюсселем, Венгрия в будущем продолжает видеть себя членом ЕС.
По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года, партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199.