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Российские банки массово не планируют ограничивать прием наличной валюты
Российские банки массово не планируют ограничивать прием наличной валюты - РИА Новости, 26.07.2023
Российские банки массово не планируют ограничивать прием наличной валюты
Российские банки массово не планируют ограничивать прием наличной иностранной валюты в кассах отделений, показал опрос РИА Новости. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T17:41
2023-07-26T17:41
2023-07-26T17:49
экономика
райффайзенбанк
сбербанк россии
втб
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские банки массово не планируют ограничивать прием наличной иностранной валюты в кассах отделений, показал опрос РИА Новости. Ранее в среду Райффайзенбанк предупредил о временном прекращении приема и покупки наличных долларов и евро в кассах банка у физлиц с 1 августа. "Мы предоставляем нашим клиентам максимально широкий спектр услуг для решения финансовых задач и не планируем никаких изменений условий по операциям с наличной валютой", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка. О том, что такие операции проходят в стандартном режиме и никаких изменений не планируется, сообщили также в пресс-службах ВТБ, "Русского Стандарта", Уралсиба и Совкомбанка.
https://ria.ru/20230725/qiwi-1886276408.html
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экономика, райффайзенбанк, сбербанк россии, втб
Экономика, Райффайзенбанк, Сбербанк России, ВТБ
Российские банки массово не планируют ограничивать прием наличной валюты
Российские банки массово не планируют ограничивать прием наличной иностранной валюты