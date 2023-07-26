https://ria.ru/20230726/valyuta-1886447403.html

Российские банки массово не планируют ограничивать прием наличной валюты

Российские банки массово не планируют ограничивать прием наличной валюты - РИА Новости, 26.07.2023

Российские банки массово не планируют ограничивать прием наличной валюты

Российские банки массово не планируют ограничивать прием наличной иностранной валюты в кассах отделений, показал опрос РИА Новости. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T17:41

2023-07-26T17:41

2023-07-26T17:49

экономика

райффайзенбанк

сбербанк россии

втб

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские банки массово не планируют ограничивать прием наличной иностранной валюты в кассах отделений, показал опрос РИА Новости. Ранее в среду Райффайзенбанк предупредил о временном прекращении приема и покупки наличных долларов и евро в кассах банка у физлиц с 1 августа. "Мы предоставляем нашим клиентам максимально широкий спектр услуг для решения финансовых задач и не планируем никаких изменений условий по операциям с наличной валютой", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка. О том, что такие операции проходят в стандартном режиме и никаких изменений не планируется, сообщили также в пресс-службах ВТБ, "Русского Стандарта", Уралсиба и Совкомбанка.

https://ria.ru/20230725/qiwi-1886276408.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, райффайзенбанк, сбербанк россии, втб