https://ria.ru/20230726/vagner-1886488927.html

Боец "Вагнера" заявил о готовности защищать Белоруссию от Запада

Боец "Вагнера" заявил о готовности защищать Белоруссию от Запада - РИА Новости, 26.07.2023

Боец "Вагнера" заявил о готовности защищать Белоруссию от Запада

Представитель "Вагнера" заявил белорусскому государственному телеканалу СТВ, что бойцы группы будут готовы оказать помощь белорусским военнослужащим в случае... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T21:11

2023-07-26T21:11

2023-07-26T22:14

белоруссия

иван кубраков

сергей гребенников

чвк "вагнер"

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МИНСК, 26 июл – РИА Новости. Представитель "Вагнера" заявил белорусскому государственному телеканалу СТВ, что бойцы группы будут готовы оказать помощь белорусским военнослужащим в случае провокаций или агрессии против Белоруссии со стороны западных стран. "Мы не только с вашими ребятами - мы готовы даже впереди бежать", - сказал мужчина в балаклаве, который в титрах телеканала был указан как "представитель ЧВК "Вагнер". Таким образом он ответил на вопрос журналиста телеканала о наращивании воинских контингентов у западных границ Белоруссии и о готовности реагировать вместе с белорусскими военными в случае провокаций и агрессии со стороны Запада. "Это не громкие слова… мы за свои слова отвечаем. Мы понимаем, для чего находимся здесь, какой у нас может быть функционал с точки зрения, если будет такая необходимость, - однозначно, без малейшего сомнения, без какого-то промедления мы погрузимся и поедем выполнять задачи в любое место, в любой необходимый район", - сказал представитель "Вагнера". Он также высоко оценил дисциплину и навыки бойцов белорусских спецподразделений, но отметил, что всегда надо развиваться и всегда есть, к чему стремится. "С точки зрения базовой подготовки ребята весьма подготовлены, много работы здесь не предстоит. Грубо говоря, с нашей точки зрения, люди почти готовы, каким-то определенным опытом мы со своей стороны поделимся", - сказал представитель "Вагнера". В начале текущей недели пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что глава ведомства Иван Кубраков встретился с представителями группы "Вагнер", обсудил обучение белорусских спецподразделений ее инструкторами, выработан план сотрудничества. В мероприятии также приняли участие руководители и сотрудники спецподразделений белорусского ведомства. Затем заместитель командующего внутренними войсками МВД Белоруссии Сергей Гребенников сообщил, что "Вагнер" уже приступил к передаче своего опыта бойцам белорусских внутренних войск и спецподразделений органов внутренних дел в рамках мероприятий тактической и огневой подготовки. В свою очередь заместитель министра внутренних дел республики - командующий внутренними войсками Николай Карпенков заявил, что бойцы внутренних войск и спецподразделений органов внутренних дел Белоруссии не только перенимают опыт у представителей "Вагнера", но и проводят боевое слаживание. До этого в июле в министерстве обороны также информировали, что бойцы "Вагнера" выступили инструкторами на занятиях подразделениями территориальной обороны Белоруссии недалеко от города Осиповичи Могилевской области. Минобороны Белоруссии заявляло, что выработало с группой "Вагнер" четкий алгоритм передачи боевого опыта. Там также сообщили, что занятия с инструкторами "Вагнера" проводят не только подразделения сил специальных операций и представители механизированных подразделений, но и подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также связи.

https://ria.ru/20230726/myatezh-1886403169.html

https://ria.ru/20230707/prigozhin-1882839448.html

белоруссия

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белоруссия, иван кубраков, сергей гребенников, чвк "вагнер"