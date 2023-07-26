https://ria.ru/20230726/vagner-1886286406.html

В Британии призвали объявить "Вагнер" террористической организацией

В Британии призвали объявить "Вагнер" террористической организацией - РИА Новости, 26.07.2023

В Британии призвали объявить "Вагнер" террористической организацией

Комитет британского парламента по иностранным делам призвал правительство объявить группу "Вагнер" террористической организацией. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T03:15

2023-07-26T03:15

2023-07-26T03:15

в мире

лондон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_b0e1dd1b513245d14bdcd826fd03f8b1.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Комитет британского парламента по иностранным делам призвал правительство объявить группу "Вагнер" террористической организацией. В феврале газета Telegraph сообщала, что МВД Британии разрабатывает планы официально объявить группу "Вагнер" террористической организацией. "В отчете содержится призыв (комитета) срочно объявить сеть "Вагнер" террористической организацией", - говорится в заявлении на сайте британского парламента. Депутаты помимо этого призвали власти "быстрее и жестче" вводить санкции в отношении организаций и физических лиц, связанных с "Вагнером". В самом докладе также указывается, что на протяжении почти 10 лет правительство недооценивало деятельность группы, от которой, по мнению комитета, исходят угрозы национальной безопасности. Как считают законодатели, Лондон, похоже, обладает недостаточными знаниями о "вредоносных ЧВК".

https://ria.ru/20230722/reshenie-1885746086.html

https://ria.ru/20230724/ukraina-1885921292.html

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лондон