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В Британии призвали объявить "Вагнер" террористической организацией
В Британии призвали объявить "Вагнер" террористической организацией - РИА Новости, 26.07.2023
В Британии призвали объявить "Вагнер" террористической организацией
Комитет британского парламента по иностранным делам призвал правительство объявить группу "Вагнер" террористической организацией. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T03:15
2023-07-26T03:15
2023-07-26T03:15
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Комитет британского парламента по иностранным делам призвал правительство объявить группу "Вагнер" террористической организацией. В феврале газета Telegraph сообщала, что МВД Британии разрабатывает планы официально объявить группу "Вагнер" террористической организацией. "В отчете содержится призыв (комитета) срочно объявить сеть "Вагнер" террористической организацией", - говорится в заявлении на сайте британского парламента. Депутаты помимо этого призвали власти "быстрее и жестче" вводить санкции в отношении организаций и физических лиц, связанных с "Вагнером". В самом докладе также указывается, что на протяжении почти 10 лет правительство недооценивало деятельность группы, от которой, по мнению комитета, исходят угрозы национальной безопасности. Как считают законодатели, Лондон, похоже, обладает недостаточными знаниями о "вредоносных ЧВК".
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в мире, лондон
В Британии призвали объявить "Вагнер" террористической организацией
В парламенте Британии призвали власти объявить "Вагнер" террористической организацией
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Комитет британского парламента по иностранным делам призвал правительство объявить группу "Вагнер" террористической организацией.
В феврале газета Telegraph сообщала, что МВД Британии разрабатывает планы официально объявить группу "Вагнер" террористической организацией.
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"В отчете содержится призыв (комитета) срочно объявить сеть "Вагнер" террористической организацией", - говорится в заявлении на сайте британского парламента. Депутаты помимо этого призвали власти "быстрее и жестче" вводить санкции в отношении организаций и физических лиц, связанных с "Вагнером".
В самом докладе также указывается, что на протяжении почти 10 лет правительство недооценивало деятельность группы, от которой, по мнению комитета, исходят угрозы национальной безопасности. Как считают законодатели, Лондон
, похоже, обладает недостаточными знаниями о "вредоносных ЧВК".
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