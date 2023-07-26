https://ria.ru/20230726/uslugi-1886371351.html

Свыше 3 миллионов цифровых услуг получили жители Подмосковья

Свыше 3 миллионов цифровых услуг получили жители Подмосковья - РИА Новости, 26.07.2023

Свыше 3 миллионов цифровых услуг получили жители Подмосковья

Более 3 миллионов государственных услуг получили жители Московской области на региональном портале с начала 2023 года, сообщает министерство государственного... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:50

2023-07-26T13:50

2023-07-26T13:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

цифровизация

цифровой гражданин

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 3 миллионов государственных услуг получили жители Московской области на региональном портале с начала 2023 года, сообщает министерство государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья. Самой популярной услугой оказалась выписка из домовой книги – свыше 615 тысяч заявлений. По информации пресс-службы, по количеству заявлений наиболее массовыми услугами в начале текущего года стали: выдача социальных карт – более 235 тысяч обращений, запись в кружки и секции – 163 тысяч, запись в школу – свыше 125 тысяч, субсидия на ЖКУ – 116 тысяч, выдача повторных свидетельств ЗАГС – более 105 тысяч. Для бизнеса самой популярной услугой стала выдача разрешений на такси. В 2023 году ею воспользовались более 45 тысяч раз. В пресс-службе добавили, что в обновленном приложении "Добродел" присутствуют все услуги и сервисы Московской области. Там можно воспользоваться электронными услугами, записаться в МФЦ или на прием к врачу, выбрать детский лагерь, создавать и смотреть сообщения сервиса "Добродел" и прочее.

https://ria.ru/20230424/dobrodel-1867435040.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), цифровизация, цифровой гражданин