https://ria.ru/20230726/uslugi-1886371351.html
Свыше 3 миллионов цифровых услуг получили жители Подмосковья
Свыше 3 миллионов цифровых услуг получили жители Подмосковья - РИА Новости, 26.07.2023
Свыше 3 миллионов цифровых услуг получили жители Подмосковья
Более 3 миллионов государственных услуг получили жители Московской области на региональном портале с начала 2023 года, сообщает министерство государственного... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:50
2023-07-26T13:50
2023-07-26T13:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
цифровизация
цифровой гражданин
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 3 миллионов государственных услуг получили жители Московской области на региональном портале с начала 2023 года, сообщает министерство государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья. Самой популярной услугой оказалась выписка из домовой книги – свыше 615 тысяч заявлений. По информации пресс-службы, по количеству заявлений наиболее массовыми услугами в начале текущего года стали: выдача социальных карт – более 235 тысяч обращений, запись в кружки и секции – 163 тысяч, запись в школу – свыше 125 тысяч, субсидия на ЖКУ – 116 тысяч, выдача повторных свидетельств ЗАГС – более 105 тысяч. Для бизнеса самой популярной услугой стала выдача разрешений на такси. В 2023 году ею воспользовались более 45 тысяч раз. В пресс-службе добавили, что в обновленном приложении "Добродел" присутствуют все услуги и сервисы Московской области. Там можно воспользоваться электронными услугами, записаться в МФЦ или на прием к врачу, выбрать детский лагерь, создавать и смотреть сообщения сервиса "Добродел" и прочее.
https://ria.ru/20230424/dobrodel-1867435040.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), цифровизация, цифровой гражданин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Цифровизация, Цифровой гражданин
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 3 миллионов государственных услуг получили жители Московской области на региональном портале с начала 2023 года, сообщает министерство государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Самой популярной услугой оказалась выписка из домовой книги – свыше 615 тысяч заявлений.
По информации пресс-службы, по количеству заявлений наиболее массовыми услугами в начале текущего года стали: выдача социальных карт – более 235 тысяч обращений, запись в кружки и секции – 163 тысяч, запись в школу – свыше 125 тысяч, субсидия на ЖКУ – 116 тысяч, выдача повторных свидетельств ЗАГС – более 105 тысяч. Для бизнеса самой популярной услугой стала выдача разрешений на такси. В 2023 году ею воспользовались более 45 тысяч раз.
В пресс-службе добавили, что в обновленном приложении "Добродел" присутствуют все услуги и сервисы Московской области. Там можно воспользоваться электронными услугами, записаться в МФЦ
или на прием к врачу, выбрать детский лагерь, создавать и смотреть сообщения сервиса "Добродел" и прочее.
Песков похвалил приложение "Добродел"