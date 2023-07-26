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Свыше 3 миллионов цифровых услуг получили жители Подмосковья - РИА Новости, 26.07.2023
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Новости Подмосковья
 
13:50 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/uslugi-1886371351.html
Свыше 3 миллионов цифровых услуг получили жители Подмосковья
Свыше 3 миллионов цифровых услуг получили жители Подмосковья - РИА Новости, 26.07.2023
Свыше 3 миллионов цифровых услуг получили жители Подмосковья
Более 3 миллионов государственных услуг получили жители Московской области на региональном портале с начала 2023 года, сообщает министерство государственного... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:50
2023-07-26T13:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
цифровизация
цифровой гражданин
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 3 миллионов государственных услуг получили жители Московской области на региональном портале с начала 2023 года, сообщает министерство государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья. Самой популярной услугой оказалась выписка из домовой книги – свыше 615 тысяч заявлений. По информации пресс-службы, по количеству заявлений наиболее массовыми услугами в начале текущего года стали: выдача социальных карт – более 235 тысяч обращений, запись в кружки и секции – 163 тысяч, запись в школу – свыше 125 тысяч, субсидия на ЖКУ – 116 тысяч, выдача повторных свидетельств ЗАГС – более 105 тысяч. Для бизнеса самой популярной услугой стала выдача разрешений на такси. В 2023 году ею воспользовались более 45 тысяч раз. В пресс-службе добавили, что в обновленном приложении "Добродел" присутствуют все услуги и сервисы Московской области. Там можно воспользоваться электронными услугами, записаться в МФЦ или на прием к врачу, выбрать детский лагерь, создавать и смотреть сообщения сервиса "Добродел" и прочее.
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московская область (подмосковье), цифровизация, цифровой гражданин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Цифровизация, Цифровой гражданин

Свыше 3 миллионов цифровых услуг получили жители Подмосковья

© Фото : Freepik / Racool_studioДевушка во время работы в интернете
Девушка во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Фото : Freepik / Racool_studio
Девушка во время работы в интернете
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 3 миллионов государственных услуг получили жители Московской области на региональном портале с начала 2023 года, сообщает министерство государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Самой популярной услугой оказалась выписка из домовой книги – свыше 615 тысяч заявлений.
По информации пресс-службы, по количеству заявлений наиболее массовыми услугами в начале текущего года стали: выдача социальных карт – более 235 тысяч обращений, запись в кружки и секции – 163 тысяч, запись в школу – свыше 125 тысяч, субсидия на ЖКУ – 116 тысяч, выдача повторных свидетельств ЗАГС – более 105 тысяч. Для бизнеса самой популярной услугой стала выдача разрешений на такси. В 2023 году ею воспользовались более 45 тысяч раз.
В пресс-службе добавили, что в обновленном приложении "Добродел" присутствуют все услуги и сервисы Московской области. Там можно воспользоваться электронными услугами, записаться в МФЦ или на прием к врачу, выбрать детский лагерь, создавать и смотреть сообщения сервиса "Добродел" и прочее.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЦифровизацияЦифровой гражданин
 
 
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