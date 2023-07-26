https://ria.ru/20230726/ukraina-1886477597.html
"Хайль, Зеленский". Скандальный ролик напомнил немцам о цене поддержки ВСУ
"Хайль, Зеленский". Скандальный ролик напомнил немцам о цене поддержки ВСУ - РИА Новости, 26.07.2023
"Хайль, Зеленский". Скандальный ролик напомнил немцам о цене поддержки ВСУ
В Сети распространяется немецкоязычный юмористический ролик, критикующий траты Берлина на помощь ВСУ, на видео обратил внимание Telegram-канал RT. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T19:52
2023-07-26T19:52
2023-07-26T22:26
в мире
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нато
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
берлин (город)
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Сети распространяется немецкоязычный юмористический ролик, критикующий траты Берлина на помощь ВСУ, на видео обратил внимание Telegram-канал RT.По сюжету солдаты НАТО заходят в дом к немецкой семье и выносят все ценные вещи, объясняя это нуждами Украины. Кроме того, женщина в военной форме вешает на стену портрет президента Владимира Зеленского и заставляет приветствовать его в манере фашисткой Германии.В конце видео солдаты отбирают у мальчика игрушечного леопарда.Авторы ролика сделали акцент на том, что Берлин передал Киеву уже двадцать два миллиарда евро с начала 2022 года.
https://ria.ru/20230726/vsu-1886394439.html
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"Хайль, Зеленский". Скандальный ролик напомнил немцам о цене поддержки ВСУ
В Сети распространяется ролик, высмеивающий траты Германии на поддержку Украины