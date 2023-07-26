https://ria.ru/20230726/ukraina-1886477597.html

"Хайль, Зеленский". Скандальный ролик напомнил немцам о цене поддержки ВСУ

"Хайль, Зеленский". Скандальный ролик напомнил немцам о цене поддержки ВСУ - РИА Новости, 26.07.2023

"Хайль, Зеленский". Скандальный ролик напомнил немцам о цене поддержки ВСУ

В Сети распространяется немецкоязычный юмористический ролик, критикующий траты Берлина на помощь ВСУ, на видео обратил внимание Telegram-канал RT. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T19:52

2023-07-26T19:52

2023-07-26T22:26

в мире

украина

германия

вооруженные силы украины

нато

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

берлин (город)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Сети распространяется немецкоязычный юмористический ролик, критикующий траты Берлина на помощь ВСУ, на видео обратил внимание Telegram-канал RT.По сюжету солдаты НАТО заходят в дом к немецкой семье и выносят все ценные вещи, объясняя это нуждами Украины. Кроме того, женщина в военной форме вешает на стену портрет президента Владимира Зеленского и заставляет приветствовать его в манере фашисткой Германии.В конце видео солдаты отбирают у мальчика игрушечного леопарда.Авторы ролика сделали акцент на том, что Берлин передал Киеву уже двадцать два миллиарда евро с начала 2022 года.

https://ria.ru/20230726/vsu-1886394439.html

украина

германия

берлин (город)

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в мире, украина, германия, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский, берлин (город)