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"Хайль, Зеленский". Скандальный ролик напомнил немцам о цене поддержки ВСУ - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:52 26.07.2023 (обновлено: 22:26 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/ukraina-1886477597.html
"Хайль, Зеленский". Скандальный ролик напомнил немцам о цене поддержки ВСУ
"Хайль, Зеленский". Скандальный ролик напомнил немцам о цене поддержки ВСУ - РИА Новости, 26.07.2023
"Хайль, Зеленский". Скандальный ролик напомнил немцам о цене поддержки ВСУ
В Сети распространяется немецкоязычный юмористический ролик, критикующий траты Берлина на помощь ВСУ, на видео обратил внимание Telegram-канал RT. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T19:52
2023-07-26T22:26
в мире
украина
германия
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
берлин (город)
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Сети распространяется немецкоязычный юмористический ролик, критикующий траты Берлина на помощь ВСУ, на видео обратил внимание Telegram-канал RT.По сюжету солдаты НАТО заходят в дом к немецкой семье и выносят все ценные вещи, объясняя это нуждами Украины. Кроме того, женщина в военной форме вешает на стену портрет президента Владимира Зеленского и заставляет приветствовать его в манере фашисткой Германии.В конце видео солдаты отбирают у мальчика игрушечного леопарда.Авторы ролика сделали акцент на том, что Берлин передал Киеву уже двадцать два миллиарда евро с начала 2022 года.
https://ria.ru/20230726/vsu-1886394439.html
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в мире, украина, германия, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский, берлин (город)
В мире, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Берлин (город)
"Хайль, Зеленский". Скандальный ролик напомнил немцам о цене поддержки ВСУ

В Сети распространяется ролик, высмеивающий траты Германии на поддержку Украины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Сети распространяется немецкоязычный юмористический ролик, критикующий траты Берлина на помощь ВСУ, на видео обратил внимание Telegram-канал RT.
По сюжету солдаты НАТО заходят в дом к немецкой семье и выносят все ценные вещи, объясняя это нуждами Украины. Кроме того, женщина в военной форме вешает на стену портрет президента Владимира Зеленского и заставляет приветствовать его в манере фашисткой Германии.
В конце видео солдаты отбирают у мальчика игрушечного леопарда.
Авторы ролика сделали акцент на том, что Берлин передал Киеву уже двадцать два миллиарда евро с начала 2022 года.
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